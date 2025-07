Slovenci po zmagi nad Španijo do sedmega mesta

Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu na Kreti osvojila sedmo mesto, potem ko je na zadnjem srečanju s 77:75 ugnala Španijo.

Slovenski košarkarji so na zadnji tekmi prvenstva na srečanju za sedmo mesto v napeti končnici ugnali Španijo. Trinajst sekund pred koncem so Španci s trojko izid poravnali na 75:75, sledila je minuta odmora, po tej pa je v zadnjem napadu za Slovenijo po asistenci Tristana Vukotića iz neposredne bližine slabe tri sekunde pred koncem zadel Rok Popović. Na drugi strani je nato Lucas Langarita še poskusil z metom za tri, a žoga ni našla koša, Slovenci pa so slavili zmago s 77:75. V slovenski izbrani vrsti je Jan Vide dosegel 20 točk (8/19 met iz igre) in enajst skokov, Tim Dragan je dodal enajst točk.

Jan Vide je dosegel 20 točk. Foto: FIBA

Slovenija je na evropskem prvenstvu v skupinskem delu izgubila vse tekme, a ker nobena od reprezentanc ni izpadla, se je v osmini finala pomerila z Nemčijo in po podaljšku zmagala s 86:85. Pred tem je v skupinskem delu klonila proti Franciji s 64:79, Srbiji s 54:98 in Islandiji s 74:76, v četrtfinalu pa jo je ustavila Litva, ki je zmagala s 85:67. V prvi tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta je nato slovenska izbrana vrsta s 60:82 klonila proti Grčiji, za konec pa ugnala že omenjeno Španijo in turnir sklenila kot sedma najboljša reprezentanca v Evropi.

Slovenska reprezentanca do 20 let: Filip Razdevšek, Lon Ličan, Rok Popovič, Jan Vide, Tristan Vukotić, Peter Bandelj, Nejc Dizdarević, Nik Urbanija, Tim Dragan, Filip Pirš, Vid Borišek, Tadej Colnarič. Selektor: Peter Markovinovič.

