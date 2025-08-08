Pri Luki Dončiću ni nobenega dvoma

Pred slovensko košarkarsko reprezentanco je danes prvi pripravljalni test na bližajoče se evropsko prvenstvo. Slovenci se bodo ob 20.15 v razprodanih Stožicah pomerili s svetovnimi prvaki Nemci. "Mislim, da to še ne bo nek veliki test, ker so prve pripravljalne tekme vedno specifične," je pred srečanjem poudaril slovenski kapetan Luka Dončić, ki bo danes na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću in bo tako brez dvoma danes prvič po dobrem letu znova oblekel dres s slovenskim grbom s številko 77.

Malo več kot dva tedna od prvega dne priprav na letošnji EuroBasket bodo slovenski košarkarji danes dočakali prvi test svoje pripravljenosti. Že ta pa bo na najvišji ravni, saj bo Sloveniji nasproti stala svetovna prvakinja, velesila Nemčija. Spektakel v Stožicah bo potekal pred razprodanimi tribunami, na obračunu pa bo po torkovi priključitvi reprezentanci dres Slovenije prvič po lanskih kvalifikacijah za olimpijske igre oblekel Luka Dončić.

"Mislim, da to še ne bo nek veliki test, ker so prve pripravljalne tekme vedno specifične. Vemo pa, kakšna reprezentanca je Nemčija, to bo zelo težka tekma, so svetovni prvaki. Glede moje minutaže še ne vemo, odvisno bo, kako se bo počutilo moje telo, zdaj res dolgo nisem treniral pet na pet. A počutim se res dobro," je pred srečanjem ob robu četrtkovega dopoldanskega treninga povedal Dončić.

Luka Dončić bo danes izbrano vrsto popeljal na parket v vlogi kapetana. Foto: Aleš Fevžer

Prvi odgovori na vprašanja

Srečanje s četrto ekipo lanskih olimpijskih iger bo podalo tudi ogromno odgovorov na vprašanja selektorja Sekulića, ki trenutno še vedno računa na 17 košarkarjev, z odpovedmi Josha Neba in Vlatka Čančarja ter prihodom Alena Omića pa je slovenski strokovni štab potreboval tudi nekaj taktičnih adaptacij pri postavitvi slovenske igre. Svoje delo so na treningih po mnenju strokovne službe več kot odlično opravili tudi vsi mlajši člani izbrane vrste, ki bodo Sekuliću zagotovo še nekoliko otežili delo pri prvih rezih v reprezentanci.

Svoje mesto si bo poskušal izboriti tudi član Cedevite Olimpije Rok Radović. "Drugi teden priprav smo že več časa namenili igri s kontaktom in taktični pripravi ter se tako pripravljamo na prvega nasprotnika. V ekipi vlada res dobra kemija, v kratkem času smo se res dobro povezali, tako da se veselimo prvega testa. Vemo, kdo prihaja v Stožice in da moramo biti maksimalno pripravljeni," je pred prvim pripravljalnim testom povedal 24-letni košarkar.

Slovenski košarkarji so pripravljeni na prvi test. Foto: Aleš Fevžer

Da bodo osredotočeni na svojo igro in uigravanje, je poudaril tudi selektor Aleksander Sekulić. "Vsi skupaj smo v pričakovanju prve pripravljalne tekme, ki bo pokazala, v kakšnem stanju smo v primerjavi z eno najboljših reprezentanc na svetu. Nemci imajo izjemno kvalitetno igralsko zasedbo. Morda so v tem trenutku manjša taktična neznanka, saj imajo novega selektorja. Za nekatere naše fante bo to zelo dober test, za celo ekipo pa prava preizkušnja mentalne in fizične pripravljenosti. Poglavitna naloga bo zadeve iz treninga prenesti na tekmo. Seveda si pred glasnimi navijači želimo zmagati, a to vsekakor ne bo prioriteta. Ob morebitnem porazu ne bomo žalostni, ob zmagi ne evforični. Razmišljati moramo predvsem o sebi in verjamem, da bo tekma dala odgovore, na čem moramo na treningih največ delati. Vsekakor imamo še ogromno prostora za napredek v igri," je poudaril Sekulić.

Nemci na krilih zadnjih uspehov

S svojimi načrti pa so v Ljubljano pripotovali tudi Nemci. Ti so v pripravah osem dni preživeli v Malagi, kjer so intenzivno pilili formo pred letošnjim evropskim prvenstvom. Po koncu lanskih olimpijskih iger je Gordona Herberta na trenerskem stolčku zamenjal Alex Mumbru, ki je pred tem nazadnje vodil Valencio.

Nemci so na zadnjem evropskem prvenstvu, ki so ga igrali doma, osvojili bronasto odličje. Letos bodo največ stavili na svoja tri orožja iz lige NBA: Dennisa Schröderja, Tristana da Silvo in Franza Wagnerja, v zasedbi pa med drugim ni prvaka lige NBA Isaiaha Hartensteina, ki bo prvenstvo izpustil zaradi poškodbe ahilove tetive, zaradi poškodbe pa je nastop odpovedal tudi Moritz Wagner.

Nemci so na lanskih olimpijskih igrah zasedli četrto mesto. Foto: Reuters

Po petkovem spektaklu se bosta reprezentanci Slovenije in Nemčije pomerili še enkrat, in sicer v nedeljo v Manheimu. Skupno bodo Slovenci odigrali šest pripravljalnih tekem. Poleg današnjega obračuna jih na domačih tleh čaka še srečanje z Veliko Britanijo 19. avgusta. Po nedeljski povratni tekmi Slovence nato čaka še pot v Latvijo, kjer bodo 15. avgusta moči merili z Litvo in 16. avgusta v Rigi še z reprezentanco Latvije. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta. Zatem Slovence čaka pot na veliko tekmovanje. Na 42. evropskem prvenstvu bo Slovenija prvi del igrala v poljskih Katovicah. Prvo tekmo bo 28. avgusta (20.30) igrala proti gostiteljici Poljski.

Pripravljalna tekma na EuroBasket: Petek, 8. avgust, Stožice:

20.15 Slovenija – Nemčija Seznam kandidatov Slovenije za nastop na EP (17): Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka. Odpovedali nastop: Vlatko Čančar, Urban Kroflič, Josh Nebo Seznam kandidatov Nemčije za nastop na EP (15): Christian Anderson (NCAA), Isaac Bonga (Partizan), Oscar da Silva (Bayern München), Tristan da Silva (Orlando Magic), Justus Hollatz ( Bayern München), David Kramer (Real Madrid), Leon Kratzer (Bayern München), Maodo Lo (Žalgiris Kaunas), Andreas Obst (Bayern München), Dennis Schröder (Sacramento Kings), Daniel Theis (Monaco), Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders), Johannes Voigtmann (Bayern München), Franz Wagner (Orlando Magic), Nelson Weidemann (Rathiopharm Ulm)

