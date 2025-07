Selektor slovenske košarkarske izbrane vrste Aleksander Sekulić je v ponedeljek objavil širši seznam 19 košarkarjev, na katere bo računal v letošnjih pripravah na evropsko prvenstvo. Ob Jaki Blažiču, pri katerem je bolj ali manj jasno, da je najverjetneje že odigral svojo zadnjo reprezentančno tekmo, pa je mnoge košarkarske navijače na spisku presenetila tudi odsotnost Žige Samarja.

24-letni košarkar je bil v preteklosti že del izbrane vrste, med drugim je bil med izbranci Aleksandra Sekulića tudi na svetovnem prvenstvu leta 2023. Za slovenskim košarkarjem je sicer vihrava sezona, v kateri se je iz berlinske Albe preselil h Gran Canarii, ob tem pa je imel kar nekaj težav tudi s poškodbami, zato se je odločil, da bo poleti reprezentančne priprave prečrtal.

Posvetil se bo pripravam na novo klubsko sezono. Foto: www.alesfevzer.com

"V zadnjih letih sem imel kar nekaj težav s poškodbami in telesnimi omejitvami. Poleg tega že od časa koronavirusa nisem mogel uspešno začeti nobene od predsezon, zato tudi mislim, da so se mi potem med sezono pojavljale poškodbe in težave. Zato sem se odločil, da se na koncu posvetim sebi in da se poskušam čim bolje pripraviti na sezono, ob tem pa odpravim vse težave, ki sem jih imel v preteklih letih. Ker verjamem, da lahko kasneje, ko bom bolje pripravljen, dam več kot pa trenutno. Res se ne bi šel rad polovičarstva," je svojo odločitev pojasnil Samar.

"Po sezoni sem se najprej spočil, v začetku julija pa sem res zagrabil za delo in začel odpravljati pomanjkljivosti in jih poskušati čim bolj izboljšati, sploh tiste, ki so prišle na plan v zadnjih treh, štirih letih. Res si želim, da se mi uspe maksimalno pripraviti na klubsko sezono, da bo ta minila brez poškodb, v prvi vrsti pa si želim, da spet začnem uživati v košarki, ker vedno, ko so kakšne poškodbe, začneš malce dvomiti. Zagotovo to vpliva tudi na samozavest, tako da si res želim obdobje brez težav," je dejal Samar.

"Že večkrat se je pokazalo, da na prvenstvih ni več slabih ekip in bo šla vsaka tekma na nož," je prepričan Samar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ta se je tako po dolgem obdobju vrnil v domovino, kjer največ časa preživi na Jesenicah in v Celju, trenutno pa je osredotočen predvsem na treninge. Kljub temu da bo letošnje reprezentančno udejstvovanje izpustil, pa bo konec avgusta in v začetku septembra stiskal pesti za Slovenijo. "Že večkrat se je pokazalo, da na prvenstvih ni več slabih ekip in bo šla vsaka tekma na nož. Upam, da se fantom uspe prebiti iz skupine v čim boljšem položaju, potem pa je v izločilnih bojih mogoče vse. Seveda jim želim vse najboljše in da pridejo čim dlje," je dejal Samar.

Ostaja pri Gran Canarii

24-letni slovenski košarkar, ki se je v mlajših letih uril v zasedbi Real Madrida, je pred kratkim podaljšal sodelovanje z Gran Canario še za eno leto, potem ko je konec januarja kot posojen košarkar zapustil vrste berlinske Albe in se preselil k zasedbi, ki jo vodi Jaka Lakovič. "Zelo sem zadovoljen, da se je tako razpletlo, ker se tukaj učim od res odličnih košarkarjev, nekdanjih igralcev in trenerjev, ki so pred tem vsi igrali na moji poziciji, kar je zame zagotovo velika prednost. To so Jaka Lakovič, Andre Albicy in tudi pomočnik trenerja Albert Oliver Campos, ki ima največ odigranih tekem v ligi ACB," je pojasnil Samar.

Ogromno črpa predvsem iz izkušenj glavnega trenerja in nekdanjega slovenskega reprezentanta Lakoviča. "Jaka je zelo delaven trener, kar mi je res všeč, od mene veliko zahteva, kar mislim, da me bo naredilo samo še boljšega. Verjamem, da lahko samo s trdim delom in z nekom, ki od mene zahteva veliko, naredim napredek, mislim, da gredo te stvari z roko v roki. Ob tem mi španski slog igre zagotovo bolj odgovarja, v Španiji sem tudi košarkarsko odrasel, dinamična, hitrejša igra mi je bolj blizu, še posebej zdaj, ko bom fizično še na višji ravni," je prepričan Samar.

"Od mene veliko zahteva, kar mislim, da me bo naredilo samo še boljšega," je o Jaki Lakoviču dejal Samar. Foto: Guliverimage

Gran Canaria korak v pravo smer

V tej sezoni se je prvič znašel v položaju, ko je klub menjal med sezono. "Ni bilo preprosto, a so me soigralci res lepo sprejeli in mi pomagali pri prilagoditvi na novo okolje. V prvi vrsti sta bila to Mike Tobey in Jovan Kljajić, s katerim sva še kot majhna košarkarja igrala drug proti drugemu na Slovenia Ballu v Slovenj Gradcu. Z Mikom pa sva spletla vezi že v reprezentanci. Tudi večino preostalih fantov sem poznal že od prej," pravi.

"Glede na mojo preteklost mi Španija res odgovarja, prednost je tudi, da nisem imel težav glede jezika, hkrati pa sem res poznal ljudi in delovanje lige ACB. Sezono bi sicer ocenil kot v redu, bili smo v polfinalu pokalnega tekmovanja in četrtfinalu državnega prvenstva, kjer smo v tretji tekmi Valencii prepustili dobljeno tekmo, tako da bi bilo lahko zagotovo še boljše. Mislim, da bi lahko pokazali še veliko več," je še dodal Samar.

Zadnjo sezono je začel v dresu berlinske Albe, konec januarja pa je odšel h Gran Canarii. Foto: Guliverimage

Na Kanarskih otokih se zdaj počuti odlično. "Temperature so vedno iste, se je pa treba zavedati, da si skoraj v Afriki, precej oddaljen od vsega, tako da je tudi logistično gledano vsaka pot na tekmo dolgotrajna," pojasnjuje. Slovenec v tej sezoni sicer zaradi prihoda iz evroligaša Albe ni igral v Eurocupu, je pa ekipi pomagal v španskem državnem in pokalnem tekmovanju.

Iz Eurocupa v ligo prvakov

Gran Canaria je sicer v evropskem pokalu prišla vse do finala, kjer je bil na koncu boljši Hapoel iz Tel Aviva. V prihodnji sezoni pa se je španska ekipa odločila, da se bo pod okriljem Fibe raje udejstvovala v ligi prvakov. "Jaz bi celo rekel, da bo letošnja liga prvakov še močnejša od EuroCupa, ker bo tam igralo res še več močnejših ekip kot v evropskem pokalu. Tudi tega se zelo veselim," pravi Samar.

Nekdanji košarkar Hamburga je ob tem hvaležen za obdobje, ki je bilo zanj zahtevno, a hkrati dobra učna lekcija. "V Berlinu sem se res veliko naučil, ni bilo preprosto. Bila je težka izkušnja, kot sem rekel, naučil sem se, kako se spoprijeti s stvarmi v tistih slabih trenutkih, ker ni bilo najbolj uspešno niti na osebnostni ravni niti na igralski niti ekipni. Verjamem in storil bom vse, da bo zdaj drugače," je še dodal slovenski košarkar.

