Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let se je v ponedeljek vrnila s svetovnega prvenstva v Švici, kjer je osvojila zgodovinsko bronasto odličje. Za večino mladih košarkarjev bo zdaj nastopilo obdobje za počitek, ampak ne za štiri nosilce igre Urbana Krofliča, Žaka Smrekarja, Marka Padjena, ki bo, kot vse kaže, ostal pri Iliriji, in Vita Hrabarja, ki so si s svojimi predstavami prislužili vpoklic v člansko izbrano vrsto.

Da je slovenska izbrana vrsta do 19 let vsaj toliko kot na parketu povezana tudi zunaj njega, je bilo znova jasno po vrnitvi v domovino, kjer so Slovenci z bronastimi medaljami okoli vratov z ramo ob rami prikorakali na brniško letališče, kjer so jih pozdravili presrečni najbližji, predstavniki sedme sile in Košarkarske zveze Slovenije.

Čeprav so vsi člani izbrane vrste s selektorjem Danijelom Radosavljevićem na čelu poudarjali, da je na koncu za bronasto odličje najbolj zaslužna ekipna igra, pa so nase še posebej opozorili štirje košarkarji, kapetan Urban Kroflič, Mark Padjen, Žak Smrekar in Vit Hrabar, ki so prišli tudi na radar selektorja članske izbrane vrste, Aleksandra Sekulića, ki jih je vpoklical na priprave članske izbrane vrste za letošnji EuroBasket.

"Res sem srečen, uresničile so se mi otroške sanje, upam, da bom lahko treniral in igral z Luko Dončićem. Igrati za reprezentanco je velika čast, če je ta članska še toliko bolj, ker so to sanje vsakega mladega košarkarja," je o priložnosti v izbrani vrsti dejal Kroflič, ki je spregovoril tudi o odlikah ekipe, ki je posegla po bronu na mundialu.

Urban Kroflič po velikem uspehu:

"Poznamo se že tri, štiri leta in imamo res močno kemijo, zelo smo povezani in to je ključ do uspeha. Osvojiti dve medalji v dveh letih ni mala stvar. Fantom sem po tistih dveh porazih rekel, da naj ostanemo mirni, verjeli smo, da lahko igramo z vsakim, na koncu pa smo to tudi dokazali. Vsaj jaz se še ne zavedam, kaj nam je uspelo, a mislim, da smo naredili zelo veliko stvar za slovensko košarko, tako da nam res veliko to pomeni. Upam, da je prihodnost svetla, zagotovo pa moramo še naprej trdo delati in verjeti sami vase," je še dodal Kroflič.

Košarkar Mege se bo sicer tudi v prihodnji sezoni kalil v Srbiji. "Z Mego imam še dve leti pogodbe, eno leto še zagotovo ostajam tam, upam, da mi bo zdravje služilo, potem pa bomo videli, kako naprej. Imel sem ponudbe iz lige NCAA, a smo se odločili, da ostanem v Megi, da še delam na svojem razvoju, potem pa bomo videli, kako naprej," je še dodal.

Padjen ostaja v Ljubljani?

Klubski status pa je bil nekaj časa velika neznanka pri Marku Padjenu, ki je bil že na pragu odhoda v ligo NCAA, a je nato prišlo do preobrata. "Zaenkrat upam, da bom ostal član Ilirije, se dogovarjamo, in da bom eno leto igral v ligi ABA, za naprej pa bomo še videli," je bil jasen Padjen, ki, kot vse kaže, ostaja v Ljubljani.

Mark Padjen bo, kot vse kaže, ostal v Ljubljani. Foto: FIBA

"Mislim, da s fanti počasi dojemamo, kaj nam je uspelo, biti tretji na svetu je nekaj posebnega, to je dosežek, ki Sloveniji še ni uspel. Zdaj smo še malce v šoku in utrujeni, bomo pa čez nekaj dni verjetno vsi dojeli, kaj smo dosegli. V ekipi smo res zelo povezani, živimo eden za drugega, če ima kdo slabo tekmo, se bodrimo, igramo nesebično in kemija, ki jo poudarja naš selektor v trenutkih tekem in turnirjev, ko postane težko, pride še toliko bolj do izraza," je prepričan Padjen, ki se zdaj veseli izziva s člansko izbrano vrsto.

"Vpoklic v reprezentanco nikoli ni samoumeven, vsakič je to velika čast, sploh ko je v igri evropsko prvenstvo in so vpoklicani najboljši. Upam, da bomo lahko pomagali. Te članske akcije dajo vpogled v višji nivo profesionalizma, čez dobra dva tedna bomo videli, kako funkcionirajo najboljši slovenski košarkarji in sploh nam mladim fantom to kaže, kako delati, da prideš na najvišji nivo, tako da lahko odnesemo res ogromno," je še dodal.

"Upal bi si trditi, da je slovenska košarka v dobrih rokah. Vsi se veselimo tudi domačega prvenstva prihodnje leto, že zdaj pa si upam reči, da bo tam zlato naše," se je proti izzivu prihodnjega leta in domačega EuroBasketa do 20 let še ozrl Padjen.

Smrekar v peterki prvenstva

O ključu do uspeha v obliki moštvene igre je spregovoril tudi Žak Smrekar. "Mislim, da še nismo dojeli, kaj nam je uspelo, vsi smo zelo veseli, a veličine tega dogodka se še ne zavedamo. Po tistih dveh porazih smo se morali zbrati, tudi trenerji so nas dobro motivirali, stopili smo skupaj in pokazali, da smo ekipa. Tudi v boju za medaljo smo bili mirni, trenerski štab nas je res dobro pripravil, stopili smo skupaj, vedeli smo, da je zadnja tekma na prvenstvu, da se takšne tekme ne igrajo vsak dan in pokazali svoje," je dejal član Krke.

Žak Smrekar je bil izbran v idealno peterko prvenstva. Foto: FIBA

Poleg medalje bo Smrekar v domačo vitrino pospravil tudi priznanje za uvrstitev v najboljšo peterko prvenstva. "Seveda mi to veliko pomeni, a to priznanje bi lahko prejel kdorkoli iz ekipe, ker smo vsi prispevali pomemben delež," je bil jasen Smrekar, ki se veseli naslednjega izziva.

"Ta vpoklic v člansko reprezentanco mi res ogromno pomeni, to so sanje vsakega mladega košarkarja in vsi bomo dali vse od sebe. Sam grem iz dneva v dan, trdo delam, kam me bo to pripeljalo, pa bomo videli. Veliko nam pomeni, da imamo fantje tudi eden drugega, ko smo vsi skupaj, je veliko lažje, lahko se obrnemo eden na drugega," je še dejal, glede klubske prihodnosti pa pristavil: "Ostajam pri Krki, imam pogodbo, za naprej pa bomo še videli."

Hrabar debitant med člani

Med četverico bo čez dva tedna prvič del članske izbrane vrste tudi Vit Hrabar, ki bo edini debitant na letošnjih pripravah izbrane vrste. "To so uresničene otroške sanje, verjamem, da je vsak povedal isto, a so res. Ko gledaš člansko izbrano vrsto preko televizijskih ekranov, vsi sanjamo, da bomo enkrat zraven in zdaj se je to uresničilo," sreče ni skrival Hrabar.

Vit Hrabar. Foto: FIBA

"Ta medalja je na koncu dokaz našega trdega dela med pripravami, kazalnik, kaj pomeni dva meseca res trdega dela, ki smo ga vložili za prvenstvo. Zagotovo je dokaz kemije tega moštva vključno s štabom, ki nas je dvigoval. Mislim, da smo dokazali določeno mero zrelosti, da se znamo tudi v slabih trenutkih dvigniti kot ekipa in na koncu dobiti tekmo, ko je to najbolj potrebno," je o uspehu v Lozani še dodal Hrabar.

"Doma bomo ciljali na zlato medaljo, nikakor si ne smemo nalagati odvečnega pritiska, temveč se lotiti prvenstva z isto mero kemije kot do zdaj," je še pristavil.

