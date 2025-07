Mladi slovenski košarkarji so se dan po zgodovinskem uspehu, ko so na svetovnem prvenstvu do 19 let v Lozani osvojili bronasto odličje , vrnili v domovino.

Prihod v Slovenijo:

Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let je na svetovnem prvenstvu v Švici spisala veličastno zgodbo. Varovanci Danijela Radosavljevića so po slabšem uvodu v prvenstvo in dveh porazih nadaljevali odlično.

Foto: Aleš Fevžer

V osmini finala so po hudem boju premagali Argentino, v četrtfinalu ugnali Izrael, v polfinalu pa so jih zaustavili poznejši podprvaki Nemci. Slovencem so v boju za bron nasproti stali Novozelandci, ki jim je pripadel začetek tekme, a že od drugega dela prve četrtine so naši košarkarji narekovali ritem in na koncu uspeli zadržati vodstvo. Slavili so z 91:87 in osvojili odličje.

Selektor Danijel Radosavljević:

To je sploh prva kolajna za slovensko košarko na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Ta generacija mladeničev je že lani na evropskem prvenstvu dosegla uspeh z bronom.

"Fenomenalni občutki, ne vem, kaj sploh reči. Morda se v tem trenutku sploh še ne zavedamo, kaj smo dosegli. A glede na to, da je toliko ljudi prišlo na ta sprejem, se mi počasi že malo svita, za kakšen dosežek gre. Tretje mesto na svetu se ne sliši slabo," je po prihodu na letališče novinarjem dejal selektor.

Foto: Aleš Fevžer

Fantje in strokovni štab so se danes zvečer vrnili v domovino, na letališču Jožeta Pučnika ni manjkalo veselja in ponosa. Kvartet bronastih košarkarjev je na seznamu kandidatov članske reprezentance za nastop na evropskem prvenstvu.

Foto: Aleš Fevžer

Na priprave, ki jih bodo Slovenci začeli čez dober teden dni, so vabljeni debitant Vit Hrabar, pa Urban Kroflič, Mark Padjen in Žak Smrekar. Slednji je bil na pravkar končanem svetovnem prvenstvu izbran v idealno peterko prvenstva.

Foto: Aleš Fevžer