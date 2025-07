Iz Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da se bo kot zunanji svetovalec KZS pridružil sloviti Donnie Nelson. Del strokovnega štaba slovenske reprezentance pa bo postal tudi Greg St. Jean, pomočnik trenerja pri Los Angeles Lakers.

Danes 62-letni Nelson je bil v svoji bogati karieri dolgoletni generalni menedžer Dallas Mavericks in je med najbolj zaslužnimi, da sta v klub prišla tako Dirk Nowitzki kot Luka Dončić. V Dallasu se je podpisal pod številne uspehe, tudi naslov prvaka lige NBA 2011. Leta 2021 se je s klubom iz Teksasa razšel.

V ligo NBA je sicer vstopil kot pomočnik trenerja pri Golden State Warriors in Phoenix Suns, nato je enako vlogo opravljal tudi pri Dallas Mavericks, kamor se je preselil leta 1998 in takoj sodeloval pri izbire legendarnega Nowitzkega na naboru tistega leta. Leta 2005 je nato prevzel vlogo generalnega menedžerja, v klubu pa je preživel več kot dve desetletji

"Nelson je dolgoletni graditelj šampionskih ekip, z ogromno mrežo stikov in bogatimi izkušnjami iz NBA, Evrope in reprezentančne košarke. Veseli nas, da bo del naše zgodbe!" so ob tem zapisali pri KZS.

Del strokovnega štaba slovenske reprezentance pa bo postal tudi Greg St. Jean, pomočnik trenerja pri Los Angeles Lakers. "Greg je z našo reprezentanco že sodeloval med pripravami na EuroBasket 2022, zdaj pa se uradno vrača kot pomemben člen trenerske ekipe. Z Luko Dončićem je tesno sodeloval tako v Dallasu kot zdaj v LA-ju – zdaj pa bo svoje znanje in izkušnje prinesel tudi v slovenski tabor," so ob tem zapisali pri KZS.

