Nova realnost Gorana Dragića

Že več kot leto in pol je minilo, odkar je Goran Dragić uradno napovedal, da bo končal svojo bogato športno pot. Četudi se od takrat kolesje njegovega vsakdana vrti v drugo smer, pa nekatere stvari ostajajo enake. Med temi je tudi Košarkarski kamp Goran Dragić, ki je letos že enajstič sprejel mlade nadobudne košarkarje iz kar desetih držav. Zanimanje je iz leta v leto večje, da je delo z mladimi en sam užitek, pa je prikimal tudi koseški zmaj.

"Tukaj je vedno zelo lepo, že cela ekipa je vpeljana v delo in imamo res lepe pogoje za delo, otroci in vsi, ki smo tukaj, res uživamo. Tisto, kar nas najbolj veseli pa so otroci na kampu, vsi res lepo trenirajo, nas pa veseli, da so nasmejani. Na začetku je kakšen dan za nekatere otroke zaradi domotožja malce težji, potem pa zadeve hitro stečejo," je zadovoljen Dragić.

V Laškem gosti 145 otrok. Foto: Jure Banfi

"Otroci imajo vedno veliko vprašanj o moji karieri, poskušamo jih usmerjati, kako se obnašati in funkcionirati tudi zunaj parketa. To je kamp, na katerem ni telefonov, in potem nas najbolj veseli, ko vidimo, kako otroci med sabo sodelujejo in se pogovarjajo, tako kot smo se včasih mi. Čas skušamo malce tudi zavrteti nazaj," pripoveduje.

Odklonil ponudbo Miamija

Ob boku pestrega dogajanja na kampu pa je nekdanji slovenski zlati kapetan spregovoril o številnih tematikah. Tudi o svojem vsakdanu, ki zdaj ni nič manj pester, kot je bil med njegovo dolgoletno in bogato košarkarsko kariero. "Zelo veliko potujem in preživljam čas z otrokoma. Poudarek je bil na šoli, čeprav je bilo letos še malce umirjeno, zdaj pa bo Mateo začel ocenjevanje, tako da bo šlo verjetno malce bolj zares, a sta oba res pridna. Bil pa sem tudi del Starfish fundacije, s katero smo gradili šolske centre za otroke, ki so bili ugrabljeni ali nimajo staršev. Bil sem v Panami, zdaj gremo v Kenijo, tam bomo odprli šolo in tudi igrišče, nekaj je donirala tudi moja fundacija. Zdaj je pred mano del življenja, v katerem res uživam in sem na potovanjih turist," pripoveduje Dragić.

Laško v teh dneh gosti 11. kamp Gorana Dragića. Foto: Jure Banfi

Nekaj časa je koval načrte in se resno spogledoval z idejo, da bi po karieri na drugačen način ostal povezan z Miami Heat. "Spoelstra me je vprašal, ali razmišljam, da bi postal trener, pa sem mu dejal, da ne, v tem se res ne vidim, ker si res preveč odsoten od doma. Bili so kontakti in ponudbe, a sem moral vse zavrniti, ker sam sebe ne vidim v trenerski vlogi, zaradi katere bi imel takšen urnik kot igralec, saj sta moja prioriteta otroka. Bomo pa videli, kaj bo prinesla prihodnost. Večkrat sem bil s Spoelstro na treningu, pomagam pri pripravi, malce sem delal z Jovićem. Bolj me zanima kakšna ambasadorska vloga, kot da bi bil del trenerskega štaba. Če že, bi delal nekaj, da bi bil stacioniran v Miamiju in bi morda delal z igralci na način razvijanja mladih. Z otrokoma sem res izgubil ogromno časa, ker sem bil med kariero ves čas na poti, tako da sem zdaj osredotočen nanju," ima jasno zastavljene prioritete nekdanji košarkar.

"Tudi zdaj imam rutino, samo da je ta malo drugačna, kot je bila prej. Tisti teden, ko sta otroka z mano, je vse podrejeno njima. Začel sem tudi več kuhati," v smehu razlaga 39-letni Ljubljančan, ki pa še vedno živi za dogajanje ob oranžni žogi.

Spregovoril je tudi o dogajanju v ligi NBA. Foto: Š. L.

"Še vedno je tako, da ves čas spremljam košarko, če prideš k meni domov, bo na televiziji ves čas košarka, ali tekme lige NBA ali pa Zokijeve tekme v Bilbau. Letos je bila sezona res zanimiva, sam sem stavil na Boston, a se je zgodila poškodba Tatuma in se je videlo, da je njihovega naleta konec. New York je igral toplo-hladno, ni mi všeč, da igra celo tekmo le pet igralcev, ker sam vem, da če igraš play-off tekmo več kot 30 minut, si povsem izmučen. Tudi dogajanje v Denverju je bilo zanimivo, po moje so bili še najbližje, da bi premagali OKC. Indiana me je res zelo presenetila, a Rick Carlisle je še enkrat dokazal, da je eden najbolj podcenjenih trenerjev v ligi. Za Minnesoto pa se je videlo, da še ni dovolj zrela, medtem ko je imel Miami pestro sezono zaradi sage z Jimmyjem Butlerjem, tako da bomo videli, kako bo zdaj naprej," pravi Dragić.

Seveda je tudi njega tako kot celoten košarkarski svet šokirala februarska menjava Luke Dončića iz Dallas Mavericks k LA Lakers. "Zagotovo je bil to šok. Sam sem bil takrat v Braziliji z Greice. Najprej sem mislil, da gre za izmišljeno zgodbo, potem pa … seveda je bilo to veliko presenečenje, v zgodovini lige NBA se ni zgodilo, da bi bil glavni igralec zamenjan tako, da ne bi o tem ničesar vedel ne on ne njegovi agenti, ki po navadi vedo malce več. Bilo je res nepričakovano, a na koncu koncev je šel v franšizo z bogato zgodovino, je v dobrem mestu, v dobri organizaciji, zdaj pa bo na njem in na celi ekipi, kako se bodo odzvali," ocenjuje Dragić.

"Z Luko sva se videla na Krku, drugače pa se ne slišiva veliko, imava vsak svoje obveznosti in družini. Veliko se govori o tej njegovi teži, a njegove številke so še vedno nore. Kar bi moral izboljšati, je zagotovo obramba, ki na trenutke ni gledljiva. Za to moraš nekaj dati. Mogoče v napadu ne bi smel imeti toliko žoge v svojih rokah, pa potem ostane več energije za druge zadeve, a to je na koncu vse odločitev trenerja," je bil neposreden Dragić, ki se je dotaknil tudi trenutnega dogajanja na tržnici NBA.

Luka Dončić in Goran Dragić Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Lakers čaka do sestave ekipe še dolga pot, bomo videli, kaj se bo zgodilo z LeBronom, nimajo dolge klopi. Pod vprašajem je tudi Reaves, zagotovo potrebujejo visokega košarkarja, vprašanj je res ogromno, sem pa mislil, da bodo šli za Brookom Lopezom. Prodali so tudi Finneyja-Smitha, ki je bil po mojem res hvaležen igralec z dobro obrambo, ki jo Lakers potrebujejo. Čaka jih res veliko dela. Za ekipo, ki bo naredila korak naprej, mislim, da bo to San Antonio, pa Dallas bo, kot vse kaže, res močan," je prepričan Dragić.

Pogled proti Eurobasketu

Beseda je nanesla tudi na dogajanje v slovenski reprezentanci, ki je tik pred začetkom priprav na letošnje evropsko prvenstvo. "Definitivno bom fante spremljal, z njimi sem igral, večinoma jih res dobro poznam. Za nekatere bo to zadnja priložnost, tudi za Zokija pa Eda Murića, verjetno tudi Jako Blažiča. To je normalen cikel življenja. Eurobasket bo res močan, pa da ne naštevam vseh močnih reprezentanc, so ekipe res močne in imajo ogromno podmladka. Mi imamo nekaj mladih košarkarjev, ki pa bi jih bilo treba čimprej potisniti v ospredje. Če vprašate mene, bi jih sam že letos porinil v vodo in zamenjal vse," je bil neposreden Dragić.

Foto: www.alesfevzer.com

Pa ga kdo kaj vpraša? "Ne, nihče me ne vpraša, sam se ne pogovarjam z vodstvom KZS, tako da … Če gledamo realno, mislim, da naša izbrana vrsta letos nima nekih velikih priložnosti. Je pa treba dati priložnost mladim, sam bi takoj izbral Padjena, pa Cerkvenika. Tudi sam sem leta 2007 dobil priložnost pri 21 letih, pa Čebular, Klobučar in Vidmar," je dejal Dragić, pri katerem ni skrivnost, da nekdanji košarkar ni v najboljših odnosih z vodstvom Košarkarske zveze Slovenije, ki med drugim niti ni bila udeležena na njegovi poslovilni tekmi v Stožicah avgusta lani.

"A težava je tudi, da širokega kadra zdaj ni," je še poudaril Dragić in se ob tem usmeril v množične odhode mladih košarkarje čez lužo v ligo NCAA. "Za mlade mislim, da je to dobro, ker so v igri res velike vsote denarja in imajo boljše pogoje, da končajo še šolanje. Zagotovo pa to ni dobro za evropsko košarko, mladi odhajajo, kar naenkrat bodo to lige, kjer bodo igrali le starejši košarkarji. Vsote so res ogromne, nekateri služijo že več kot potem ob pogodbah novincev v ligi NBA. Dvomim, da se bo ta trend v kratkem kaj spremenil," je še dodal nekdanji slovenski reprezentant.

