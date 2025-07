Nikos Chougkaz je novi član Cedevite Olimpije.

“Zelo veseli smo, da se nam bo z novo sezono pridružil Nikos Chougkaz. Gre za vsestranskega in obetavnega igralca, ki bo s svojo energijo in izkušnjami lahko priskočil na pomoč naši članski ekipi. Želimo si, da bo s svojimi izkušnjami, ki jih je pridobil do zdaj, pripravljen na izzive, ki jih prinašata Liga ABA in EuroCup, obenem pa, da bo s svojo delovno etiko in željo po napredku pomembno prispeval k doseganju naših ciljih,” je ob podpisu pogodbe povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Chechu Mulero.

“Nikos Chougkaz je igralec na položaju krilnega centra, ki je dober strelec in lahko zadene tudi met z razdalje. V sezoni, ki je za nami, je v Andorri pokazal zavidljivo raven igre, in upamo, da nam bo priskočil na pomoč pri doseganju naših ciljev v naslednji sezoni,” je ob dodatku grškega košarkarja na seznam igralcev za novo sezono povedal glavni trener Zmajev, Zvezdan Mitrović.

“Zadovoljen sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Pred prihajajočo sezono sem navdušen, že zdaj trdo delam, da bom pripravljen na vse preizkušnje. Komaj čakam, da spoznam vse v Ljubljani!” je ob podpisu pogodbe z ljubljanskim klubom povedal Nikos Chougkaz.

Chougkaz je kariero začel v mladinskih ekipah Peristerija, nato pa se je leta 2018 preselil v Panionis in kasneje v ZDA, kjer je v sezoni 2019/20 za Northwestern State v NCAA na 29 tekmah v povprečju dosegal 9,2 točke, 7,2 skoka, 1,2 asistence in 1,0 ukradeno žogo na tekmo.

Leta 2020 se je vrnil v Evropo in igral za Ionikos Nikaias, leta 2021 pa podpisal za Panathinaikos, a bil sprva posojen nazaj v Ionikos, kjer je v Fibinem Europe Cupu na šestih tekmah dosegal 13,8 točke in 6,3 skoka. Leta 2022 je debitiral za Panathinaikos v Evroligi, februarja 2023 pa bil posojen Peristeriju, kjer je v Ligi prvakov na 18 tekmah v povprečju dosegal 4,4 točke in 2,7 skoka.

Junija 2024 je zapustil Atene in se pridružil Andorri, za katero je v sezoni 2024/25 v španskem prvenstvu na 30 tekmah v povprečju dosegal 9,5 točke, 5,8 skoka in 1,0 asistence, v kvalifikacijah za Ligo prvakov pa 9,5 točke in 9,5 skoka na tekmo. V Evroligi je za Panathinaikos tako odigral pet tekem, v povprečju je dosegal 0,8 točke in 1,0 skok.

Chougkaz je bil član grških mladih reprezentanc (U18, U19, U20) in nastopil na evropskih prvenstvih mlajših starostnih kategorij v letih 2018 in 2020 ter svetovnem prvenstvu 2019. Občasno igra za člansko reprezentanco, dres Grčije je nosil v kvalifikacijah za EuroBasket in svetovno prvenstvo, bil pa je tudi del olimpijske ekipe 2024, a v Parizu ni zaigral.