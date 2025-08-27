Spored in rezultati evropskega prvenstva v košarki

Evropsko prvenstvo v košarki 2025 bodo med 27. in 14. septembrom gostili Latvija, Poljska, Finska in Ciper. Slovenci bodo v prvem delu prvenstva nastopali v skupini D v Katovicah, njihovi nasprotniki pa bodo Poljska, Francija, Belgija, Islandija in Izrael. Izločilne boje bo gostila latvijska Riga.