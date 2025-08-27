Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Sreda,
27. 8. 2025,
16.33

EuroBasket 2025

EuroBasket 2025

Spored in rezultati evropskega prvenstva v košarki

Sportal

Luka Dončić

Foto: Aleš Fevžer

Evropsko prvenstvo v košarki 2025 bodo med 27. in 14. septembrom gostili Latvija, Poljska, Finska in Ciper. Slovenci bodo v prvem delu prvenstva nastopali v skupini D v Katovicah, njihovi nasprotniki pa bodo Poljska, Francija, Belgija, Islandija in Izrael. Izločilne boje bo gostila latvijska Riga.

Tekme Slovenije na EuroBasketu, prvi del:

Četrtek, 28. avgust:
20.30 Slovenija - Poljska

Sobota, 30. avgust:
17.00 Francija - Slovenija

Nedelja, 31. avgust:
14.00 Slovenija - Belgija

Torek, 2. september:
17.00 Islandija - Slovenija

Četrtek, 4. september:
17.00 Izrael - Slovenija

Eurobasket, skupinski del:

Sreda, 27. avgust:

Četrtek, 28. avgust:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Ponedeljek, 1. september:

Torek, 2. september:

Sreda, 3. september:

Četrtek, 4. september:

Lestvice:

Izločilni del:

Osmina finala:

B2 - A3
C1 - D4
A1 - B4
D2 - C3
B1 - A4
C2 - D3
A2 - B3
D1 - C4

evropsko prvenstvo Slovenska košarkarska reprezentanca EuroBasket 2025
