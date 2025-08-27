Sreda, 27. 8. 2025, 16.33
EuroBasket 2025
Spored in rezultati evropskega prvenstva v košarki
Evropsko prvenstvo v košarki 2025 bodo med 27. in 14. septembrom gostili Latvija, Poljska, Finska in Ciper. Slovenci bodo v prvem delu prvenstva nastopali v skupini D v Katovicah, njihovi nasprotniki pa bodo Poljska, Francija, Belgija, Islandija in Izrael. Izločilne boje bo gostila latvijska Riga.
Tekme Slovenije na EuroBasketu, prvi del:
Četrtek, 28. avgust:
20.30 Slovenija - Poljska
Sobota, 30. avgust:
17.00 Francija - Slovenija
Nedelja, 31. avgust:
14.00 Slovenija - Belgija
Torek, 2. september:
17.00 Islandija - Slovenija
Četrtek, 4. september:
17.00 Izrael - Slovenija
Eurobasket, skupinski del:
Sreda, 27. avgust:
Četrtek, 28. avgust:
Petek, 29. avgust:
Sobota, 30. avgust:
Nedelja, 31. avgust:
Ponedeljek, 1. september:
Torek, 2. september:
Sreda, 3. september:
Četrtek, 4. september:
Lestvice:
Izločilni del:
Osmina finala:
B2 - A3
C1 - D4
A1 - B4
D2 - C3
B1 - A4
C2 - D3
A2 - B3
D1 - C4