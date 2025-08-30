Slovenci tri četrtine boljši, v zadnjih minutah Francozi ukradli zmago

Slovenska košarkarska reprezentanca je bila na drugi tekmi EuroBasketa blizu prvi zmagi, tri četrtine je bila boljša od aktualnih podprvakov stare celine Francozov. Je pa v zadnji četrtini dobila več kot 30 točk in Francija je zmagala s 103:95. Luka Dončić je dosegel 39 točk in imel po osem skokov in asistenc. Sylvain Francisco je dal 32 točk. Poleg skupine D so tekme drugega kroga v soboto igrali tudi v skupini C, reprezentance skupin A in B pa tekme tretjega. Na prvem obračunu dneva je Nemčija s 107:88 premagala Litvo, prvi resen test pa je imela tudi Srbija, ki je gostiteljico Latvijo premagala tesno s 84:80.

Eurobasket, četrti dan:

Sobota, 30. avgust:

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je po porazu na uvodu v evropsko prvenstvo s 95:105 proti razigranim Poljakom v drugem dvoboju igrala s favoriti skupine D, s Francozi. Čeprav so po lanskih olimpijskih igrah ob koncu reprezentančnih karier ter določenih odpovedih in poškodbah na EuroBasket pripotovali v spremenjeni zasedbi, pa ob tem, da imajo štiri igralce iz lige NBA, preostalih osem pa zastopa klube v evroligi, še vedno spadajo med glavne favorite turnirja. A jim je Slovenija nudila vrhunski odpor.

Podrobnosti o tekmi v nadaljevanju članka, sodelujte pa tudi v anketi:

S 15 točkami Dončića prva četrtina Sloveniji

Luka Dončić je dal v prvem polčasu 24 točk. Foto: Guliverimage Selektor Aleksander Sekulić je drugo tekmo prvenstva začel s peterko Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat, Edo Murić in Alen Omić, torej z izkušenimi košarkarji, Nikolić pa je dobil prednost pred Klemnom Prepeličem. Začelo se je najslabše, s trojko Bilala Cooulibalyja. S trojkami so Slovence v četrtek uničili Poljaki. Nadaljevalo pa precej bolje: s trojko Murića, Dončić pa je svoj zgrešen met za tri popravil s skokom in uspešnim polaganjem (5:3). Je pa Luka zadel svoj drugi met izza črte (8:5). Po drugi trojki Murića je Slovenija v peti minuti tekme vodila že za sedem (14:7). Čeprav so Slovenci tudi v obrambi igrali bolj agresivno kot na prvi tekmi, pa so Francozi s tremi zaporednimi trojkami povedli še pred koncem prve četrtine (23:21). Dve je zadel Zaccharie Risacher. Z drugo trojko Luke - bil je že pri 15 točkah - je Slovenija prvo četrtino dobila s 30:28.

Motiviran Dončić, Slovenija na glavni odmor s plus 7

Obramba je bila bolj agresivna. Foto: Guliverimage V drugi četrtini so oboji igrali še bolj zavzeto v obrambi in se morali v napadu truditi za vsako točko. V prvih štirih minutah četrtine, ko je dobil Dončić nekaj odmora, je bilo 8:6 za Slovenijo (38:34). Po trojki Hrovata je bila Slovenija na polovici druge četrtine znova pri vodstvu za sedem (41:35). Takšna razlika je bila tudi po 20 minutah, 54:47. Dončić je v drugi četrtini zadel le en met iz igre, težko trojko minuto do konca. Je pa veliko metal proste mete, v prvem polčasu 13 zadetih iz 14 metrov. Skupaj je dal 24 točk.

Krizne minute v tretji četrtini, a jih ni bilo veliko

Gregor Hrovat je dal štiri točke. Foto: Guliverimage Trda borba za vsak koš se je nadaljevala v tretji četrtini. Slovenci so najprej povedli za osem, največ na tekmi (59:51). A sledile so krizne minute, ko je Francija naredila delni izid 9:0 in po dolgem času povedla (60:59). A niso trajale dolgo, v 27. minuti tekme je trojo zadel Rok Radović, zatem pa svoj prvi koš v drugem polčasu Dončić. Slovenija je spet vodila (66:62). Precej več kot v prvem polčasu je bilo protinapadov Francije in po četrti trojki Risacherja je bil izid poravnan na 68:68. V zaključku četrtine je prvo priložnost na prvenstvu dobil Luka Ščuka in se pokazal z lepo blokado. Po 30 minutah so Slovenci vodili s 70:68.

Francozi Slovence strli šele v zadnjih minutah

Sylvain Francisco je bil prvi strelec Francije. Foto: Guliverimage Brez Dončića in Hrovata na parketu je v prvih dveh minutah zadnje četrtine Francija naredila delni izid 8:2 in povedla za največ na srečanju, s 76:72. Sledila je še druga trojka najbolj razpoloženega Francoza na tekmi Sylvaina Francisca (79:74), ki je bil že pri 22 točkah. Tri minute do konca se je tekma zlomila: najprej je pod osebno napako zadel Elie Okobo (in še prosti met), v naslednjem napadu pa za tri kapetan Guerschon Yabusele. Za vodstvo Francije z 89:83. Ko je minuto do konca Okobo zadel še trojko, je bila tekma odločena.

Na koncu je Slovencem zavrela kri, ko sta nekaj sekund pred koncem obe ekipi že prenehali igrati, a je Francisco potegnil pod obroč in zadel za 103:92. Nešportna poteza je ujezila Dončića in soigralce. Ura se je ustavila sekundo do konca, na parketu je bilo že nekaj igralcev s klopi. Sodniki so si vzeli precej časa za pregled posnetka, delili tehnične napake ... Tekma se je zavlekla povsem brez potrebe. Je pa zadnjo sekundo za trojko za končni izid 103:95 izkoristil Prepelič.

Francisco je bil z 32 točkami najboljši strelec Francije, Okobo jih je dal 14, Coulibaly 13, Risacher in Alexandre Sarr pa po 12. Prvi strelec tekme je bil Dončić z 39 točkami, imel je še po osem skokov in asistenc. Murić je dosegel 16 točk, Prepelić 15, Martin Krampelj osem.

Slovenski navijači pred drugo tekmo EuroBasketa:

Nemci z novo stotico, Jokić z 39 točkami

Foto: Guliverimage Poleg skupine D so dvoboje drugega kroga igrali tudi v skupini C, kjer branilka evropskega naslova Španija zvečer po uvodnem neuspehu proti Gruziji prvo zmago lovi proti Bosni in Hercegovini. Gruzijci popoldne niso presenetili še Italijanov, izgubili so z 62:78. Goga Bitazde je dal 22 točk, pri Italiji pa je bil s 15 najboljši strelec Saliou Niang

V skupinah A in B so na sporedu že srečanja tretjega kroga. Že na uvodni tekmi dneva so Nemci s 107:88 premagali Litvo in tako ostajajo stoodstotni. Prek sto točk so dali že v petek proti Švedski. V napadu so bili zelo razigrani Dennis Schröder (26 točk), Franz Wagner (24), Daniel Theis (23) in Andreas Obst, ki je zadel pet trojk.

Srbijo na čelu z Nikolo Jokićem je po uvodnih zmagah nad Estonijo in Portugalsko čakal najtežji test do zdaj. Nasproti ji je stala Latvija, ki je bila na prvih dveh srečanjih polovično uspešna. Proti gostiteljem so morali igrati precej bolj resno kot v petek s Portugalsko. In so, predvsem Nikola Jokić, ki je dosegel 39 točk in imel še 10 skokov. Srbija je v sicer tesni tekmi zmagala s 84:80.

Eurobasket, četrti dan:

Sobota, 30. avgust:

Lestvice: