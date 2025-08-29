Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Petek,
29. 8. 2025,
20.00

Osveženo pred

24 minut

Petek, 29. 8. 2025, 20.00

24 minut

Legenda Lakersov izpostavil: Luka Dončić nikoli ne bo med najboljšimi petimi košarkarji

Avtor:
J. L.

Luka Dončić | Luka Dončić je zvezdnik svetovne košarke. | Foto FIBA

Luka Dončić je zvezdnik svetovne košarke.

Foto: FIBA

Luka Dončić je v bogati karieri podrl že številne rekorde. Izstrelil se je med zvezdnike košarke, ki polni dvorane, a zaradi ene stvari po mnenju legendarnega košarkarja Los Angeles Lakers Roberta Horryja, sedemkratnega prvaka lige NBA, ne bo med največjimi petimi v zgodovini košarke.

Pri komaj 26 letih je Luka Dončić že presegel sanje večine profesionalnih košarkarjev. Rojen je bil v Ljubljani in je danes eden najprepoznavnejših obrazov lige NBA in košarke po vsem svetu, z rekordnimi številkami in blestečimi nastopi.

A za legendo Los Angeles Lakers Roberta Horryja preprosto ni dovolj. "Ne, Luka tega nikoli ne bo dosegel," je dejal Horry v oddaji The Travis & D'Marco Show, ko so ga vprašali, ali bi Dončić lahko postal eden izmed najboljših petih igralcev vseh časov. "Obožujem njegovo igro, ker sem starokopiten. A zame moraš znati igrati tudi obrambo."

Legende uspevajo na obeh straneh igrišča

Horry je poudaril, da v košarki za razliko od ameriškega nogometa ni ločnice med igralci z obrambnimi in tistimi z napadalnimi nalogami. Resnično veliki igralci so mojstri v obeh fazah igre, poudarja sedemkratni prvak lige NBA, kar mu je uspelo s tremi različnimi klubi – Houston Rockets (2x), Los Angeles Lakers (3x) in San Antonio Spurs (2x): "Pomislite na Kobeja (Kobe Bryant, op. a.) in M. J.-ja (Michael Jordan, op. a.), odlična sta bila v obrambi. Zato ju imamo za največja vseh časov."

Robert Horry na sliki s Stevom Nashom. Horry hvali Dončića in njegovo igro, a izpostavlja, da mu manjka dobra iga v obrambi. | Foto: Guliverimage Robert Horry na sliki s Stevom Nashom. Horry hvali Dončića in njegovo igro, a izpostavlja, da mu manjka dobra iga v obrambi. Foto: Guliverimage

"Tudi LeBron (LeBron James, op. a.) je izjemen na obrambni strani. Če hočeš biti na tisti 'gori slavnih', Mount Rushmore, moraš obvladati oboje," izpostavlja.

Napadalni genij – toda dovolj za večnost?

Čeprav Horry priznava Dončićevo napadalno briljantnost, vztraja, da bo pomanjkanje obrambne kakovosti njegov največji minus pri ocenjevanju celotne kariere.

Za Horryja ostajajo največji tisti, ki so dominirali na obeh straneh igrišča – Jordan, Bryant, Hakeem Olajuwon, Tim Duncan, LeBron, Kareem Abdul Jabbar.

