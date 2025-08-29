Slovenija je uvodno tekmo EuroBasketa 2025 v naelektrenem vzdušju poljske dvorane v Katovicah izgubila proti gostiteljici Poljski s 95:105. Tudi slovenski navijači so imeli visoka pričakovanja, razočaranost po porazu pa je bila očitna tudi v ocenah bralcev Sportala, ki so pod drobnogled vzeli nastope vseh reprezentantov in selektorja Aleksandra Sekulića.

Slovenska košarkarska reprezentanca je uvodno tekmo EuroBasketa izgubila s 95:105. Po koncu dvoboja so številni izpostavljali slabše delo v obrambi, nekateri strokovnjaki pa so se obregnili tudi ob delo selektorja Aleksandra Sekulića. Peter Vilfan in Dino Murić sta v studiu Šport TV izpostavila, da je bilo videti, kot da slovenska ekipa ni imela načrta za poljsko igro.

Priložnost, da ocenite igro slovenske izbrane vrste, smo dali tudi vam. V anketi ste lahko ocenili igralce in selektorja od 1 do 5. Treh košarkarjev dejansko niste mogli oceniti, ker niso dobili prave priložnosti. Mark Padjen in Luka Ščuka sta igrala vsega sekundo, medtem ko Robert Jurković ni stopil na parket.

Bralci in bralke Sportala ste tako ocenili slovenske košarkarje in selektorja ob porazu s Poljsko

Najvišjo povprečno oceno ste namenili Luki Dončiću (4,3), ki je znova dokazal, zakaj spada med najboljše košarkarje na svetu. Obremenjen z odgovornostjo kapetana je dosegel 34 točk, dodal devet asistenc, pet ukradenih žog, štiri skoke in dve blokadi, imel pa je tudi štiri izgubljene žoge. Statistično je bil daleč najboljši posameznik tekme, kar so navijači nagradili tudi pri glasovanju.

Za Dončićem sta se po mnenju bralcev Sportala najbolje odrezala Gregor Hrovat (3,4) in Edo Murić (3,3). Prvi je vpisal 15, medtem ko je Murić prispeval 17 točk.

Luka Dončić je prejel najvišjo oceno – 4,3. Foto: FIBA

Večina preostalih reprezentantov je prejela skromne ocene. Martin Krampelj (2,7), Rok Radović (2,8) in Leon Stergar (2,5) so pokazali nekaj dobrih trenutkov, a bili premalo konstantni. Klemen Prepelič (2,4) ni imel strelskega dne in je iz igre metal 3/10, od tega trojke 2/8. Aleksej Nikolić (2,4) in Alen Omić (2,2) sta bila naslednja na razpredelnici.

Najnižjo povprečno oceno je prejel selektor Aleksander Sekulić, ki je prejel povprečno oceno vsega 1,4, torej nezadostno oceno. Pokazali ste, da z njegovim vodenjem niste bili zadovoljni.

Slovenija bo naslednjo tekmo evropskega prvenstva odigrala v soboto, ko ji bo nasproti stala izbrana vrsta Francije. Ta je v prvem krogu z 92:64 preskočila Belgijo.