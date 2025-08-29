Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Petek,
29. 8. 2025,
12.25

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Aleksander Sekulić Luka Dončić Luka Dončić Slovenska košarkarska reprezentanca EuroBasket 2025 EuroBasket 2025

Petek, 29. 8. 2025, 12.25

16 minut

Bralci Sportala jasno povedali: Dončić izstopal, Sekulić najnižje ocenjen

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Aleksander Sekulić | Bralci in bralke Sportala ste Aleksandru Sekuliću na prvi tekmi s Poljsko namenili najslabšo oceno. | Foto FIBA

Bralci in bralke Sportala ste Aleksandru Sekuliću na prvi tekmi s Poljsko namenili najslabšo oceno.

Foto: FIBA

Slovenija je uvodno tekmo EuroBasketa 2025 v naelektrenem vzdušju poljske dvorane v Katovicah izgubila proti gostiteljici Poljski s 95:105. Tudi slovenski navijači so imeli visoka pričakovanja, razočaranost po porazu pa je bila očitna tudi v ocenah bralcev Sportala, ki so pod drobnogled vzeli nastope vseh reprezentantov in selektorja Aleksandra Sekulića.

Slovenska košarkarska reprezentanca je uvodno tekmo EuroBasketa izgubila s 95:105. Po koncu dvoboja so številni izpostavljali slabše delo v obrambi, nekateri strokovnjaki pa so se obregnili tudi ob delo selektorja Aleksandra Sekulića. Peter Vilfan in Dino Murić sta v studiu Šport TV izpostavila, da je bilo videti, kot da slovenska ekipa ni imela načrta za poljsko igro.

Priložnost, da ocenite igro slovenske izbrane vrste, smo dali tudi vam. V anketi ste lahko ocenili igralce in selektorja od 1 do 5. Treh košarkarjev dejansko niste mogli oceniti, ker niso dobili prave priložnosti. Mark Padjen in Luka Ščuka sta igrala vsega sekundo, medtem ko Robert Jurković ni stopil na parket.

Luka Dončić, Klemen Prepelič
Sportal Izkušeni reprezentant prevzel odgovornost #video

Bralci in bralke Sportala ste tako ocenili slovenske košarkarje in selektorja ob porazu s Poljsko

Najvišjo povprečno oceno ste namenili Luki Dončiću (4,3), ki je znova dokazal, zakaj spada med najboljše košarkarje na svetu. Obremenjen z odgovornostjo kapetana je dosegel 34 točk, dodal devet asistenc, pet ukradenih žog, štiri skoke in dve blokadi, imel pa je tudi štiri izgubljene žoge. Statistično je bil daleč najboljši posameznik tekme, kar so navijači nagradili tudi pri glasovanju.

Za Dončićem sta se po mnenju bralcev Sportala najbolje odrezala Gregor Hrovat (3,4) in Edo Murić (3,3). Prvi je vpisal 15, medtem ko je Murić prispeval 17 točk.

Luka Dončić je prejel najvišjo oceno – 4,3. | Foto: FIBA Luka Dončić je prejel najvišjo oceno – 4,3. Foto: FIBA

Večina preostalih reprezentantov je prejela skromne ocene. Martin Krampelj (2,7), Rok Radović (2,8) in Leon Stergar (2,5) so pokazali nekaj dobrih trenutkov, a bili premalo konstantni. Klemen Prepelič (2,4) ni imel strelskega dne in je iz igre metal 3/10, od tega trojke 2/8. Aleksej Nikolić (2,4) in Alen Omić (2,2) sta bila naslednja na razpredelnici.

Najnižjo povprečno oceno je prejel selektor Aleksander Sekulić, ki je prejel povprečno oceno vsega 1,4, torej nezadostno oceno. Pokazali ste, da z njegovim vodenjem niste bili zadovoljni.

Slovenija bo naslednjo tekmo evropskega prvenstva odigrala v soboto, ko ji bo nasproti stala izbrana vrsta Francije. Ta je v prvem krogu z 92:64 preskočila Belgijo.

Peter Vilfan
Sportal Peter Vilfan brez milosti: To ni bila tekma, to je bila nadkatastrofa!
EuroBasket slovenska košarkarska reprezentanca Luka Dončić
Sportal Podvig Luke Dončića odmeva po Evropi: To ni uspelo še nikomur!
Igor Miličić Poljska
Sportal Poljski selektor zajedljivo odgovoril na besede Sekulića
Aleksander Sekulić
Sportal Aleksander Sekulić brez komentarja
EuroBasket Slovenija Poljska Luka Dončić
Sportal Ob 14 trojkah Poljske 34 točk Luke Dončića ni bilo dovolj
Strokovni štab Slovenija Dragiša Drobnjak
Sportal "Slovenci niso popivali. V resnici je prišlo do velikega prepira."
Aleksander Sekulić Luka Dončić Luka Dončić Slovenska košarkarska reprezentanca EuroBasket 2025 EuroBasket 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.