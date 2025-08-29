Slovenski košarkarski reprezentanci se uvod v letošnje veliko tekmovanje ni izšel po načrtih. Slovenci so v četrtek zvečer v polni dvorani Spodek v Katovicah morali položiti orožje pred Poljsko, ki je bila prepričljivo boljši tekmec. In čeprav so se v slovenskem taboru nadejali, da se bo krivulja rezultatov po pripravljalnem obdobju obrnila navzgor so Slovenci proti Poljski izgubili še drugo zaporedno srečanje na evropskih prvenstvih.

Medtem ko večina košarkarjev po težkem porazu pred razprodano areno v Katovicah pričakovano in razumljivo ni bila posebej zgovorna pa sta odgovornost prevzela tudi vokalni vodji izbrane vrste Klemen Prepelič in Edo Murić. Prvi je dosegel osem točk, drugi sedemnajst. Vloga prvega strelca je pripadla kapetanu Luki Dončiću, ki je ob 34 doseženih točkah vpisal še devet asistenc.

Prepelič o Dončiću:

"Luka je še enkrat več dokazal, da je eden najboljših košarkarjev na svetu, če ne celo najboljši. Ponovno je odigral veliko "missmatchev", ogromno so ga podvajali, včasih so ga držali celo trije košarkarji naenkrat. Mislim, da je bilo na žalost tudi nad njim ogromno kontakta, a je odlično odreagiral, odigral je dobro tekmo, bil je pravi vodja in bil zelo pozitiven, kar sem res potrebovali. Mislim pa da tokrat ni imel prave pomoči, s tem predvsem mislim mene, zgrešil sem ogromno odprtih metov. Enostavno nisem bil v ritmu, a glave gor in gremo naprej," je dejal Prepelič.

Usodna tretja četrtina

Slovenska izbrana vrsta je stik z nasprotnikom izgubila v tretji četrtini, ko je bila zaradi pritoževanja kaznovana z dvema tehničnima napakama. Tudi sicer je bilo srečanje v poljski dvorani zelo vroče, v prvem planu pa se je zelo pogosto znašla tudi sodniška trojica, še posebej na udaru je bil pričakovano Dončić. "Luka je prvi igralec te ekipe, kar je neizpodbitno dejstvo, ekipa skuša najti rešitve tudi, ko njega ni na igrišču, poskušamo mu olajšati zadeve. Kot sem že rekel, ta poraz sloni predvsem na meni, ostali izkušeni igralci so dobro odreagirali, tudi mlajši so dodali svoje, zase pa upam, da se bom že na naslednji tekmi razigral," je dejal Prepelič.

"Taki cikli na igrišču so precej naravni, tako kot so oni nekajkrat skočili v nas, tako smo tudi mi v njih. Ljudje mislijo, da se mi ukvarjamo s sodniki, a je to daleč od resnice. Komunikacija na igrišču je normalna, a nihče ne rad izgublja. Ponosen sem na fante, igrali smo proti zares razigranemu nasprotniku. Tri leta nazaj se je začelo lepo pa se je končalo zelo klavrno tako da sem optimist," je dejal Prepelič.

Slovenci niso imeli odgovora na poljsko igro. Foto: Reuters

Pogovori s sodniki

Slovenci so imeli ogromno težav v obrambi, proti kateri se je Poljska podpisala pod prvo tekmo po letu 1987 na kateri je dosegla vsaj sto točk, ob tem pa je dosegla tretje največje število točk v zgodovini podjetja. Svoje je nato dodalo še razgovore in pogovore s sodniško trojico.

"To je zelo naravna situacija, na parketu je ogromno neke komunikacije s sodniki in tudi nasprotniki. Ogromno je t. i. trash talka, pogosto se zgodi, da Luko nekdo odrine, ko ni na žogi, enako se je zgodilo meni. Košarka je kontaktna ekipa in normalno je, da sodnikom ne uspe vsega narediti pravilno, tudi mi izgubljamo žoge in grešimo mete, tudi oni pa imajo pravico do napak. Dejstvo pa je, da se moramo z njimi pogovarjati, če se ne bi, bi nam verjetno bilo vseeno, kar bi bilo zaskrbljujoče, smo pa že večkrat dokazali, da v tej ekipi nikomur ni vseeno. Daleč od tega, da bi se preveč ukvarjali s sodniki, sigurno pa je težko, ker Luko konstantno 'tepejo', če pa ne bomo zaščitili njega, koga potem bomo?" se je spraševal Prepelič.

Klemen Prepelič Foto: Aleš Fevžer

Bolj jedrnat je bil po težkem porazu Murić. "Mislim, da je bila to zelo dobra tekma, vsi vedo, kako je, če igraš doma. Dvorana je bila nabito polna, zadeli so nekaj res težkih metov in potem jim je steklo. Borili smo se do konca in ponosen sem na fante, da se nismo predali. Poskušali smo vseh štirideset minut, a Poljska je bila boljša, mislim, da so odigrali svojo najboljši tekmo v zadnjem obdobju. Tekme v skupini so zahtevne, moramo se osredotočiti na naslednje preizkušnje in verjeti v preboj v izločilne boje," je še dejal Murić.

"To ni nobena katastrofa, Poljska je bila boljša, zelo so bili razigrani. A videl sem, česa smo sposobni in verjamem, da bo že proti Franciji drugače," pa je samozavestno dodal Prepelič, ki ga s slovenskimi košarkarji naslednjega preizkušnja čaka v soboto ob 17. uri, ko bo nasprotnik Francija, ki je v prvem krogu odpihnila Belgijo. "Francija je zelo atletska, imajo ogromno talenta na zunanjih pozicijah, definitivno bo favorit, a Francijo smo že večkrat premagali, v slabšem ali boljšem stanju. A to je evropsko prvenstvo, tekme si sledijo na dva dni in kot sem rekel, tokrat smo začeli malce slabše, a verjamem, da to ni noben alarm in skrb in da se bomo hitro pripravili na Francijo."

