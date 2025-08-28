Aleksander Sekulić: Na parketu so se dogajale nekatere čudne zadeve

Slovenski košarkarji so s težkim porazom odprli letošnje evropsko prvenstvo. Zasedba Aleksandra Sekulića je na prvem obračunu v razprodani dvorani Spodek klonila proti gostiteljem Poljakom. "Mislim, da se je ključni trenutek zgodil v tretji četrtini, ko so se na parketu dogajale nekatere čudne stvari, mi pa smo tam potegnili krajšo," je po koncu v kratkem komentarju srečanja dejal slovenski selektor.

Slovencem na uvodu v evropsko prvenstvo ni uspelo. Tako želena zmaga, ki so jo Slovenci čakali po zadnji zaušnici na medsebojni tekmi na EuroBasketu pred tremi leti, je ostala v rokah gostiteljev, obračun s Poljaki pa je razkril še dodatne rane in razpoke v slovenski igri. Pričakovano izjemno nervozna in težka tekma v peklu razprodane Spodek se je odvila po poljskih notah, ki so tako po treh letih znova ugnali slovensko izbrano vrsto in nadaljevali tisto, kar so Sloveniji storili že leta 2022.

Porozna igra Slovencev v obrambi, ob kateri so Poljaki že v prvih treh četrtinah dosegli osemdeset točk, preveč zgrešenih odprtih metov v napadu, predvsem pa nenehno ukvarjanje s sicer na trenutke precej spornim sodniškim kriterijem ob grobi poljski igri so se na koncu pretvorili v veselje poljskih košarkarjev, pri katerih je blestel naturalizirani košarkar Jordan Loyd, ki je dosegel kar 32 točk, od tega kar sedem trojk v osmih poskusih. Na koncu so Poljaki zadeli 14 trojk iz 26 poskusov, o odličnem strelskem večeru gostiteljev pa je po koncu spregovoril tudi selektor Slovenije Aleksander Sekulić. "Bila je težka tekma proti nasprotniku, ki je odigral srečanje nad svojimi sposobnostmi. Zadevali so težke mete skozi celotno srečanje, kar sicer vidimo res redko in tudi s strani košarkarjev, ki sicer niso vrhunski strelci. To je dejstvo," je dejal Sekulić.

Aleksander Sekulić je opozoril na dogajanje v tretji četrtini. Foto: Guliverimage

Tehnični napaki tehtnico nagnili na stran Poljske

Ta je sicer že v pripravah na letošnje veliko tekmovanje opozoril, da je rak rana slovenske igre ukvarjanje s sodniki in njihovimi odločitvami. Tudi tokrat je bil to pomemben dejavnik, saj so Slovenci ob nekaj spornih odločitvah povsem izgubili glavo, v začetku tretje četrtine sta si na račun tega tehnično napako prislužila Luka Dončić, nato pa še slovenska klop, vodstvo Poljske pa je takrat prvič na obračunu naraslo na dvomestno številko.

"Mislim, da se je ključni trenutek zgodil v tretji četrtini, ko so se na parketu dogajale nekatere čudne zadeve, mi pa smo tam potegnili krajšo. Izgubili smo naš trenutek, napravili so razliko. Imeli so res odličen strelski večer in res se je težko vrniti v igro, ko nasprotnik igra tako vrhunsko pred domačimi navijači. O mojih igralcih ne morem reči ničesar slabega, borili so se, pustili so srce na igrišču, a na koncu ni bilo dovolj," je v komentarju po srečanju dejal slovenski selektor. Na podvprašanje, če lahko razloži, kaj je imel v mislih s čudnimi stvari pa je selektor suvereno odgovoril le z "Ne."

Luka Dončić je bil s 34 točkami najboljši slovenski strelec. Foto: Reuters

Brez komentarja je bil po tekmi tudi slovenski kapetan Luka Dončić, ki je bil s 34 točkami in devetimi asistencami prvi strelec srečanja. Brez komentarja se je mimo predstavnikov sedme sile sprehodil tudi Aleksej Nikolić, so pa svoje vtise po srečanju strnili nekateri drugi košarkarji.

"Poljska je igrala nerealno, na neki način je to težko zaustaviti, ker so zadevali nemogoče v zadnjih sekundah napadov. Na začetku tekme smo imeli ogromno težav z Loydom, ki je imel preveč neoviran pogled proti košu in ko se košarkar njegovega kova razigra, je to nemogoče zaustaviti. Poskušali smo vse, a ni šlo, zdaj pa moramo pozitivno naprej," je dejal Alen Omić, ki je za Slovenijo odigral prvo uradno srečanje po letu 2016.

"Iskreno ne želim komentirati sodniškega dela, to je njihova stvar, kaj in kako sodijo. Mi moramo ostati fokusirani na terenu, to nam ni uspelo in na nek način so nas potem kaznovali. To moramo pozabiti in iti naprej," je še dodal Omić.

Jordan Loyd je bil nerešljiva uganka za slovensko obrambo. Foto: Guliverimage

V slovenskem taboru sta bila poleg Dončića dvomestna le še Edo Murić s 17 točkami in Gregor Hrovat, ki je dosegel 15 točk. "Celo tekmo preprosto nismo bili pravi v obrambi. Toliko prejetih točk je preveč. Če hočemo narediti nekaj na prvenstvu, jo moramo nedvomno izboljšati. Vsakič ko smo se uspeli približati so odgovorili in naredili razliko. Imeli so res dober večer, mi pa jih preprosto nismo uspeli zaustaviti. Ko so taki igralci vroči, kot sta Loyd in Ponitka, je težko," je po porazu dejal Hrovat. "Luka je dal svoje. Napad ni bil težava. Dali smo 95 točk. Problem je v obrambi. To je kolektivna igra, celotna peterka, ki je na parketu mora biti boljša oziroma vseh dvanajst košarkarjev," je še dodal Hrovat.

Slovence zdaj po dnevu premora naslednja preizkušnja čaka v soboto, ko se bodo ob 17.00 uri pomerili s Francijo.

Preberite še: