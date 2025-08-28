Eden najbolj prepoznavnih tujih trenerjev na Poljskem, Slovenec David Dedek, ki je več kot dve desetletji gradil svojo košarkarsko kariero v poljski ligi, je tik pred začetkom EuroBasketa v pogovoru za Poljsko tiskovno agencijo razkril, da bo zanj današnja tekma med Poljsko in Slovenijo s čustvenega vidika zelo težka. Kaj pravi o Luki Dončiću, Sloveniji in možnostih Poljske?

Slovenski košarkarski strokovnjak David Dedek, trener številnih znanih poljskih klubov, je priznal, da bo imel na prvi tekmi skupine D med Slovenijo in Poljsko, ki bo ob 20.30, "razdeljeno srce".

"Prva tekma bo zame zelo zahtevna, a nato bom navijal za obe ekipi," je povedal za Poljsko tiskovno agencijo (PAP). Obžaluje, da ne bo mogel biti v Katovicah: "Bil sem v Kaunasu na kvalifikacijah za Tokio, ko je Slovenija premagala Poljsko. Nepozabno doživetje."

Več kot 20 let v poljski ligi

Dedek je začel kot pomočnik rojaka Andreja Urlepa pri Anwilu Włocławek, kjer je leta 2003 osvojil naslov prvaka. Kasneje je vodil Asseco Gdynio in pet sezon preživel pri Startu Lublin. Zadnjič je na Poljskem sedel na klopi Zastala iz Zielone Gore v sezoni 2023/24, a sezone ni dokončal.

Luka Dončić – največja prednost Slovenije

Priznal je, da ne ve, kako se bo večerna tekma razpletla. Pred tremi leti na evropskem prvenstvu v Berlinu so Poljaki presenetili takrat favorizirano Slovenijo v četrtfinalu (90:87), kar je bilo največje presenečenje prvenstva stare celine.

Slovenija v pripravljalnem obdobju ni blestela. Zmagala je eno od šestih tekem, v generalki pred odhodom v Katovice pa visoko izgubila proti Srbiji z 72:106.

Luka Dončić je tisti, na katerega se bodo ekipe najbolj pripravljale. Foto: Guliverimage

"Tekma proti Srbiji ni bila videti dobro. Ampak na preostalih tekmah, pa čeprav je Slovenija izgubljala, tekme niso bile slabe. Imamo menjavo generacije, saj je večina košarkarjev, ki so bili pred tem steber izbrane vrste, zaključila z igranjem. Od izkušenih so ostali samo Klemen Prepelič, Edo Murić in zdaj tudi Alen Omić. Jasno, tu je Luka Dončić, vendar ga je težko ovrednotiti kot izkušenega. A vsi vemo, kakšna klasa je. Težko je povedati, kaj lahko pričakujemo," je povedal Dedek in dodal, da se v Sloveniji mnenja krešejo: "Eni pravijo, da nismo favoriti, drugi pa, da imamo Luko, torej gremo po medaljo."

A je prav Luka tista prednost, ki jo ima Slovenija, izpostavlja Dedek. "Luka je sposoben odločiti tekmo sam. Nihče ga ne more ustaviti ena na ena. Jasno je, da se vse reprezentance pripravljajo nanj. Tudi Poljska. Prav tako pa je jasno, da Luka ne more igrati 40 minut."

Slovenija? "Lahko premaga vsakogar, če bo igrala ekipno."

In kaj pravi glede potencialne uvrstitve Slovenije? "Če se ne bomo uvrstili v četrtfinale, bo to sprejeto kot veliko razočaranje. Obstajajo deljena mnenja in ocene. Nekateri pravijo, da nismo favoriti, ker imamo mlado ekipo. Drugi pravijo, da je tu Luka in da se bomo borili za medalje. Vendar se vsi strinjamo in verjamemo, da lahko Slovenija z ekipnim duhom premaga vsakogar. Jasno je, da je naloga vseh igralcev, da podpirajo Luko," je odgovoril.

David Dedek je dve desetletji deloval na Poljskem. Foto: Guliverimage

Nato se je dotaknil še Poljakov in spregovoril o moči enega od gostiteljev skupinskega dela EuroBasketa: "Na pripravljalnih tekmah so imeli velika nihanja v formi. Včasih smo videli zrelo igro, po drugi strani so bile nekatere tekme slabše. Prednost Poljske so izkušnje. Mislim, da je med tremi najstarejšimi ekipami."

Kdo lahko osvoji EuroBasket 2025?

"Po videnem v pripravah je Srbija glavni kandidat za zlato. A ne gre pozabiti na Nemčijo, Španijo, Turčijo, Finsko, Latvijo ... Tekmovanje bo izjemno izenačeno," je napovedal Dedek in za konec dodal: "Najdlje naj prideta Slovenija in Poljska. Z vsem srcem navijam za obe reprezentanci."