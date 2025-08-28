Selektor Srbije jezen na organizatorje: Pripravljen sem na vse, ampak …

Selektor srbske košarkarske reprezentance Svetislav Kari Pešić, znan po svojem ostrem jeziku, je po suvereni zmagi Srbije nad Estonijo (98:64) ostro nastopil proti organizatorjem evropskega prvenstva in svoje nezadovoljstvo jasno izrazil na novinarski konferenci.

75-letni legendarni srbski trener in selektor srbske košarkarske reprezentance Svetislav Kari Pešić se je pred novinarje usedel skupaj s košarkarjem Vanjo Marinkovićem in ob tej priložnosti opozoril na zamude:

"Najprej imam eno zahtevo za organizatorje. Ura je 23.20. Poskusite spoštovati naš čas, ne moremo uro po tekmi čakati na novinarsko konferenco. Pripravljen sem na vse, ampak zdaj je že več kot 23.00. Želimo, da se konference začnejo pravočasno in da ne čakamo še dodatnih 30 minut," je bil jasen selektor Srbije.

Srbija, ki velja za glavnega favorita za naslov evropskega prvaka, je prvenstvo odprla s suvereno zmago nad Estonijo (98:64), kar je najbolj prepričljiva zmaga na evropskih prvenstvih po osamosvojitvi države glede na razliko v rezultatu, poroča srbski Telegraf. Naslednji tekmec Orlov bo reprezentanca Portugalske. Tekma bo v petek, ko se bo Slovenija, ta bo danes ob 20.30 igrala proti Poljski, pomerilo s Francijo.

