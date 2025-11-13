Rusi so se pripravljeni odpovedati nadzoru nad Naftno industrijo Srbije

Ruski družbi Gazprom Neft in Gazprom sta ameriško finančno ministrstvo uradno obvestili, da sta se pripravljeni odpovedati večinskemu lastništvu nad Naftno industrijo Srbije (NIS), ki ji po uvedbi ameriških sankcij pohajajo zaloge nafte. Za nakup deleža se po pisanju srbskih medijev zanima madžarska naftna družba MOL.

ZDA so tik pred odhodom nekdanjega predsednika Joeja Bidna s položaja v začetku januarja uvedle obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Te so pretekli mesec začele veljati tudi za NIS in med drugim prepovedujejo prevoz surove nafte prek hrvaškega Jadranskega naftovoda do rafinerije v Pančevu, ki pokriva 95 odstotkov potreb srbskega trga.

Srbska ministrica za energetiko Dubravka Đedović Handanović je na družbenem omrežju Instagram v torek sporočila, da so ruski lastniki družbe NIS uradu za nadzor tujega premoženja (OFAC) ameriškega finančnega ministrstva poslali prošnjo za podaljšanje licence za poslovanje na podlagi pogovorov s tretjo stranjo. V prošnji so po njenih besedah tudi navedli, da je ruska stran pripravljena prepustiti nadzor in vpliv nad družbo NIS tretji osebi.

"Republika Srbija je to zahtevo podprla. OFAC se je že odzval z določenimi pripombami in upamo, da bo svoje stališče predstavil že med tednom," je še zapisala ministrica in opozorila, da je časa vse manj. "Državljani ne smejo trpeti in ostati brez goriva," je opozorila.

Rafinerija brez novih dobav surove nafte lahko deluje le do 25. novembra

Uradniki v Srbiji ocenjujejo, da rafinerija brez novih dobav surove nafte lahko deluje le do 25. novembra, čeprav bi zaloge lahko preprečile takojšnje pomanjkanje.

Med morebitnimi kupci madžarska naftna družba MOL

Pojavljajo se tudi ugibanja o morebitnih kupcih. Med njimi naj bi bila madžarska naftna družba MOL, ki po pisanju beograjskega tednika Nin razmišlja o nakupu 11,3-odstotnega deleža Gazproma v NIS, o poslu pa bi lahko razpravljali že ta konec tedna. Vzporedno naj bi potekali tudi pogovori z Združenimi arabskimi emirati.

Največji lastnik NIS je ruski Gazprom Neft, ki ima v lasti 44,85 odstotka delnic družbe. Država Srbija je lastnica 29,87-odstotnega deleža, družba Intelligence, ki je del skupine Gazprom, pa ima 11,3-odstotni delež. Preostale delnice so v lasti manjšinskih delničarjev.