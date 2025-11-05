Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
5. 11. 2025,
15.39

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Novi Sad Srbija Združeni narodi

Sreda, 5. 11. 2025, 15.39

48 minut

ZN obsodili Srbijo zaradi neustreznega ukrepanja glede porušenega nadstreška

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Železniška postaja Novi Sad | Prejšnjo soboto je več kot 100 tisoč Srbov obeležilo prvo obletnico nesreče v Novem Sadu. Protestniki so takrat ponovno pozvali k volitvam. Kritiki opozarjajo, da je nesreča v Novem Sadu simbol zakoreninjene korupcije v Srbiji. | Foto Ana Kovač

Prejšnjo soboto je več kot 100 tisoč Srbov obeležilo prvo obletnico nesreče v Novem Sadu. Protestniki so takrat ponovno pozvali k volitvam. Kritiki opozarjajo, da je nesreča v Novem Sadu simbol zakoreninjene korupcije v Srbiji.

Foto: Ana Kovač

Pri Združenih narodih so danes ostro obsodili Srbijo, da ni ustrezno ukrepala po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk od Beograda zahteva, da okrepi prizadevanja pri iskanju odgovornih za nesrečo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je izpostavil Türk, je ugotovitev odgovornosti ključna za povrnitev zaupanja javnosti v državne institucije in za spoštovanje pravne države. Pozval je k takojšnji, transparentni in učinkoviti preiskavi nesreče.

Ob tem je poudaril, da pravico zahteva tudi več deset tisoč ljudi, ki se že eno leto zbirajo na ulicah srbskih mest, navaja AFP.

Več kot 100 tisoč Srbov na ulicah, ki so pozvali k volitvam

Prejšnjo soboto je več kot 100 tisoč Srbov obeležilo prvo obletnico nesreče v Novem Sadu. Protestniki so takrat ponovno pozvali k volitvam. Kritiki opozarjajo, da je nesreča v Novem Sadu simbol zakoreninjene korupcije v Srbiji.

Türk je opozoril, da neraziskane in nekaznovane ostajajo tudi številne obtožbe o nasilnih napadih ter o samovoljnih aretacijah mirnih protestnikov in novinarjev. "Še več, takšni incidenti se še naprej ponavljajo," je dejal.

Srbske organe pregona poziva, naj se izogibajo uporabi nepotrebne ali nesorazmerne sile

Srbske organe pregona je pozval, naj se izogibajo uporabi nepotrebne ali nesorazmerne sile med protesti in naj raziščejo obtožbe o samovoljnih aretacijah oziroma pridržanjih.

"Široko uživanje pravice do svobodnega izražanja in mirnega zbiranja je temeljnega pomena za dobro delujočo demokratično družbo," je opozoril Türk in dodal, da je zagotavljanje teh pravic še toliko pomembnejše v okolju, ki je zelo polarizirano.

Robert Golob in Marta Kos_srecanje_financni-okvir-EU_27JUL
Novice Kos ostro nad srbske politike: Borila se bom, da se bodo te dezinformacije končale
Vladimir Štimac
Novice V Beogradu pridržali 37 oseb, med njimi nekdanjega košarkarja
protesti, Srbija, Beograd
Novice Napeto v Beogradu: pirotehnična sredstva in topovski izstrelki nad državljane #video
Novi Sad Nadstrešek shod
Novice Izreden prizor iz Srbije: Na ulice okoli sto tisoč ljudi #video
Novi Sad Srbija Združeni narodi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.