Pri Združenih narodih so danes ostro obsodili Srbijo, da ni ustrezno ukrepala po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk od Beograda zahteva, da okrepi prizadevanja pri iskanju odgovornih za nesrečo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je izpostavil Türk, je ugotovitev odgovornosti ključna za povrnitev zaupanja javnosti v državne institucije in za spoštovanje pravne države. Pozval je k takojšnji, transparentni in učinkoviti preiskavi nesreče.

Ob tem je poudaril, da pravico zahteva tudi več deset tisoč ljudi, ki se že eno leto zbirajo na ulicah srbskih mest, navaja AFP.

Več kot 100 tisoč Srbov na ulicah, ki so pozvali k volitvam

Prejšnjo soboto je več kot 100 tisoč Srbov obeležilo prvo obletnico nesreče v Novem Sadu. Protestniki so takrat ponovno pozvali k volitvam. Kritiki opozarjajo, da je nesreča v Novem Sadu simbol zakoreninjene korupcije v Srbiji.

Türk je opozoril, da neraziskane in nekaznovane ostajajo tudi številne obtožbe o nasilnih napadih ter o samovoljnih aretacijah mirnih protestnikov in novinarjev. "Še več, takšni incidenti se še naprej ponavljajo," je dejal.

Srbske organe pregona poziva, naj se izogibajo uporabi nepotrebne ali nesorazmerne sile

Srbske organe pregona je pozval, naj se izogibajo uporabi nepotrebne ali nesorazmerne sile med protesti in naj raziščejo obtožbe o samovoljnih aretacijah oziroma pridržanjih.

"Široko uživanje pravice do svobodnega izražanja in mirnega zbiranja je temeljnega pomena za dobro delujočo demokratično družbo," je opozoril Türk in dodal, da je zagotavljanje teh pravic še toliko pomembnejše v okolju, ki je zelo polarizirano.