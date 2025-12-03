Neža Klančar do sedmega mesta na 50 m delfin

Plavalka Olimpije Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu na Poljskem zasedla sedmo mesto na 50 m delfin. V finalu je z dosežkom 25,16 dosegla drugi izid v karieri. Z mladinskim evropskim rekordom 24,61 je zmagala Danka Martine Damborg.

Klančar je finale na Poljskem začela odlično in bila po 25 metrih na obratu s 11,37 najhitrejša in tudi štiri stotinke sekunde hitrejša kot v torek ob rekordnem dosežku 25,01. Žal so se na drugi dolžini bazena drobne napakice seštele v 15 stotink slabši čas. Od kolajne je bila oddaljena 23 stotink.

Za kolajno je bil tokrat potreben dosežek pod 15 sekundami. Srebro je s 24,84 osvojila nedavna udeleženka mitinga v Kranju Roos Vanotterdijk iz Belgije, bron pa s 24,93 najhitrejša v polfinalu Francozinja Beryl Gastadello. Moško tekmo je prepričljivo dobil švicarski svetovni rekorder Noe Ponti.