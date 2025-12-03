Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

3. 12. 2025,
Noe Ponti Neža Klančar plavanje

Plavanje, EP v 25-metrskih bazenih, Lublin

Neža Klančar do sedmega mesta na 50 m delfin

Neža Klančar | Neža Klančar je osvojila sedmo mesto. | Foto Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Neža Klančar je osvojila sedmo mesto.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Plavalka Olimpije Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu na Poljskem zasedla sedmo mesto na 50 m delfin. V finalu je z dosežkom 25,16 dosegla drugi izid v karieri. Z mladinskim evropskim rekordom 24,61 je zmagala Danka Martine Damborg.

Klančar je finale na Poljskem začela odlično in bila po 25 metrih na obratu s 11,37 najhitrejša in tudi štiri stotinke sekunde hitrejša kot v torek ob rekordnem dosežku 25,01. Žal so se na drugi dolžini bazena drobne napakice seštele v 15 stotink slabši čas. Od kolajne je bila oddaljena 23 stotink.

Za kolajno je bil tokrat potreben dosežek pod 15 sekundami. Srebro je s 24,84 osvojila nedavna udeleženka mitinga v Kranju Roos Vanotterdijk iz Belgije, bron pa s 24,93 najhitrejša v polfinalu Francozinja Beryl Gastadello. Moško tekmo je prepričljivo dobil švicarski svetovni rekorder Noe Ponti.

Noe Ponti Neža Klančar plavanje
