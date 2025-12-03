Plavalka Neža Klančar, ki bo na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu popoldan napadala kolajno na 50 m delfin, se je uvrstila še v polfinale na 100 m mešano. Dopoldan je bila z izidom 58,94 peta, popoldan jo nastop čaka ob 20:16. Z veliko prednostjo je s 57,99 prvo mesto osvojila Nizozemka Marrit Steenbergen.

Popoldan ob 19. uri bo v ospredju prvi slovenski finale. Na 50 m delfin se je v ponedeljek popoldan v desetinki sekunde zvrstilo kar sedem tekmovalk. S 25,00 je bila v polfinalu najhitrejša Francozinja Gastadello, Klančar je zaostala stotinko sekunde, napadala pa bo na zunanji osmi progi.

Danka Martine Damborg, Belgijka Roos Vanotterdijk in Nemka Angelina Kohler so zaostale šest stotink, Nizozemka Marike De Waard, točno desetinko pa Italijanka Silvia di Pietro. Klančar je slovenski rekord popravila kar trikrat.

Klančar ima ob razporedu srečo, da je med obema nastopoma dobra ura časa, da se vsaj delno lahko pripravi tudi na polfinale.

Katja Fain

V polfinale na 200 m prosto, ki bo ob 19:34, sta se uvrstili tudi Katja Fain in Janja Šegel. Mariborčanka Fain je z 1:55,98 in 13. mestom močno popravila vtis po torkovem nastopu na 400 m prosto in potrdila solidno formo. Koroška olimpijka Šegel pa je imela na svoji strani tudi stotinke in z 1:56,45 finale ujela skozi šivankino uho.

V moški konkurenci 200-metrskega kravla pa je bil z 1:45,65 in 52. mestom Triglavan Sašo Boškan višje od Primoža Pavletič Šenice, ki je zasedel 60. mesto. Bolj zadovoljen pa je lahko Ljubljančan, ki je z 1:47,49 osebni rekord popravil skoraj za okroglo sekundo.

