Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
7. 11. 2025,
15.46

Osveženo pred

32 minut

Petek, 7. 11. 2025, 15.46

32 minut

V Srbiji s posebnim zakonom odprli pot Trumpovemu zetu do luksuznega hotela

Avtorji:
A. P. K., STA

Jared Kushner, Trumpov zet | Vlada je ta status odpravila novembra lani, pred tem pa je s Kushnerjevo družbo Affinity Global Development podpisala pogodbo o revitalizaciji te lokacije in zemljišče dala v najem za 99 let. Kushnerjevo podjetje namerava na lokaciji zgraditi luksuzni hotel s poslovnimi prostori in več kot 1.500 stanovanjskimi enotami. | Foto Reuters

Vlada je ta status odpravila novembra lani, pred tem pa je s Kushnerjevo družbo Affinity Global Development podpisala pogodbo o revitalizaciji te lokacije in zemljišče dala v najem za 99 let. Kushnerjevo podjetje namerava na lokaciji zgraditi luksuzni hotel s poslovnimi prostori in več kot 1.500 stanovanjskimi enotami.

Foto: Reuters

Srbski parlament je danes sprejel t. i. lex specialis za kompleks zgradb nekdanjega generalštaba in ministrstva za obrambo v Beogradu. Oblasti želijo z njim omogočiti zetu ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jaredu Kushnerju, da tam zgradi luksuzni hotel, potem ko je projekt zaustavila preiskava državnega tožilstva.

Zgradbi, ki sta bili poškodovani med Natovim bombardiranjem leta 1999, sta imeli status kulturnega spomenika. Vlada je ta status odpravila novembra lani, pred tem pa je s Kushnerjevo družbo Affinity Global Development podpisala pogodbo o revitalizaciji te lokacije in zemljišče dala v najem za 99 let.

Projekt je letos zastal, saj je državno tožilstvo uvedlo preiskavo zaradi suma, da so na pristojnem uradu ponaredili predlog sklepa o odvzemu statusa kulturnega spomenika.

Srbske oblasti so zastoj zaobšle s posebnim zakonom

Srbske oblasti so kljub pozivom stroke in nasprotovanju javnosti zastoj zaobšle s posebnim zakonom, ki so ga poslanci srbske narodne skupščine sprejeli danes.

Gre za zakon o posebnih postopkih za izvedbo projekta revitalizacije in razvoja območja v Beogradu med ulicami Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove in Resavske. Po pisanju srbske Nove ekonomije med drugim določa, da se lahko pred izdajo gradbenega dovoljenja za visokogradnje z več kot 30 tisoč kvadratnimi metri bruto površine na območju prostorskega akta na zahtevo investitorja izda tudi odločba o posebnem gradbenem dovoljenju za izvedbo pripravljalnih del. Dovoljenje izvajalcu omogoča, da razčisti teren, kar pomeni, da bo lahko takoj po njegovi pridobitvi začel rušiti poslopje generalštaba, navaja poslovni portal.

Rušenje objekta se lahko začne že prihodnji teden

Opozicijska poslanka Biljana Đorđević je za portal N1 Srbija danes izpostavila, da zakon začne veljati dan po sprejetju, tako da objekt lahko začnejo rušiti že naslednji teden. "Vsekakor bodo prišli državljani in poskušali to preprečiti, drugače si ne morem zamisliti. Tako se jim mudi, da to porušijo, da noben kazenski postopek ne more imeti nikakršnega rezultata," je še dejala.

Kushnerjevo podjetje namerava na lokaciji zgraditi luksuzni hotel s poslovnimi prostori in več kot 1.500 stanovanjskimi enotami. Zavezalo se je tudi, da bo tam zgradilo spominski kompleks, posvečen vsem žrtvam Natovega bombardiranja leta 1999.

Jared Kushner, Trumpov zet
