Američani in Savdijci sklenili zgodovinski posel. Vpleten tudi Trumpov zet.

Konzorcij, ki ga vodi Savdski javni investicijski sklad, njegov član pa je tudi zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner, bo za 55 milijard dolarjev oziroma slabih 47 milijard evrov prevzel Electronic Arts (EA), eno največjih in najbolj prepoznavnih podjetij svetovne industrije videoiger. Po navedbah EA gre za največji odkup zasebnega kapitala, ki bo v celoti plačan z gotovino, v zgodovini.

Prevzem morajo odobriti delničarji družbe EA in regulatorni organi. Posel naj bi bil predvidoma končan v začetku leta 2026.

Nogometna simulacija EA FC 26 je trenutno najbolj vroča videoigra studiev, ki delujejo pod okriljem družbe Electronic Arts. Foto: Guliverimage

Delničarji Electronic Arts bodo v skladu z dogovorom o prevzemu družbe prejeli 210 ameriških dolarjev oziroma skoraj 179 evrov za vsako delnico podjetja, ki jo imajo v lasti. Cena delnice EA je v petek po poročanju ameriških medijev, da je podjetje tik pred privatizacijo, poskočila za več kot 15 odstotkov. Trenutno se giblje pri nekaj manj kot 203 dolarjih oziroma slabih 173 evrih.

Kot je dejal izvršni direktor EA Andrew Wilson, bo posel družbi pomagal "odkleniti nove priložnosti na svetovnem prizorišču".

Po izpeljanem poslu bo družba EA umaknjena z borze, njen sedež pa bo ostal v Redwood Cityju v Kaliforniji. Še naprej jo bo vodil Wilson.

Kdo vse je vključen v posel?

Savdski javni investicijski sklad že ima 9,9-odstotni delež v EA. Konzorcij vključuje tudi ameriški investicijski podjetji Silver Lake in Affinity Partners. Ustanovitelj zadnje je zet predsednika ZDA Donalda Trumpa in nekdanji predsednikov odposlanec na Bližnjem vzhodu Jared Kushner.

Jared Kushner in njegova žena Ivanka Trump, hči predsednika ZDA Donalda Trumpa Foto: Guliverimage

EA velja za velikana na področju videoiger in stoji za priljubljenimi naslovi, kot so The Sims, Fifa in Battlefield. V lanskem poslovnem letu je imela družba 7,5 milijarde dolarjev prihodkov, poroča AFP.