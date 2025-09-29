Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
16.24

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
Savdska Arabija Jared Kushner gaming

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 16.24

1 ura, 14 minut

Američani in Savdijci sklenili zgodovinski posel. Vpleten tudi Trumpov zet.

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
EA, Electronic Arts | EA velja za velikana na področju videoiger in stoji za priljubljenimi naslovi, kot so The Sims, Fifa (po novem EA FC) in Battlefield. | Foto Guliverimage

EA velja za velikana na področju videoiger in stoji za priljubljenimi naslovi, kot so The Sims, Fifa (po novem EA FC) in Battlefield.

Foto: Guliverimage

Konzorcij, ki ga vodi Savdski javni investicijski sklad, njegov član pa je tudi zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner, bo za 55 milijard dolarjev oziroma slabih 47 milijard evrov prevzel Electronic Arts (EA), eno največjih in najbolj prepoznavnih podjetij svetovne industrije videoiger. Po navedbah EA gre za največji odkup zasebnega kapitala, ki bo v celoti plačan z gotovino, v zgodovini.

Prevzem morajo odobriti delničarji družbe EA in regulatorni organi. Posel naj bi bil predvidoma končan v začetku leta 2026. 

Nogometna simulacija EA FC 26 je trenutno najbolj vroča videoigra studiev, ki delujejo pod okriljem družbe Electronic Arts. | Foto: Guliverimage Nogometna simulacija EA FC 26 je trenutno najbolj vroča videoigra studiev, ki delujejo pod okriljem družbe Electronic Arts. Foto: Guliverimage
Delničarji Electronic Arts bodo v skladu z dogovorom o prevzemu družbe prejeli 210 ameriških dolarjev oziroma skoraj 179 evrov za vsako delnico podjetja, ki jo imajo v lasti. Cena delnice EA je v petek po poročanju ameriških medijev, da je podjetje tik pred privatizacijo, poskočila za več kot 15 odstotkov. Trenutno se giblje pri nekaj manj kot 203 dolarjih oziroma slabih 173 evrih.

Kot je dejal izvršni direktor EA Andrew Wilson, bo posel družbi pomagal "odkleniti nove priložnosti na svetovnem prizorišču".

Otok Sazan
Novice To je otok na Jadranu, ki ga želi imeti družina Trump

Po izpeljanem poslu bo družba EA umaknjena z borze, njen sedež pa bo ostal v Redwood Cityju v Kaliforniji. Še naprej jo bo vodil Wilson.

Kdo vse je vključen v posel?

Savdski javni investicijski sklad že ima 9,9-odstotni delež v EA. Konzorcij vključuje tudi ameriški investicijski podjetji Silver Lake in Affinity Partners. Ustanovitelj zadnje je zet predsednika ZDA Donalda Trumpa in nekdanji predsednikov odposlanec na Bližnjem vzhodu Jared Kushner.

Jared Kushner in njegova žena Ivanka Trump, hči predsednika ZDA Donalda Trumpa | Foto: Guliverimage Jared Kushner in njegova žena Ivanka Trump, hči predsednika ZDA Donalda Trumpa Foto: Guliverimage

EA velja za velikana na področju videoiger in stoji za priljubljenimi naslovi, kot so The Sims, Fifa in Battlefield. V lanskem poslovnem letu je imela družba 7,5 milijarde dolarjev prihodkov, poroča AFP.

Neom
Novice Propad najbolj orjaškega projekta na svetu. To je znano.
Savdska Arabija Jared Kushner gaming
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.