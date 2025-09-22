Propad najbolj orjaškega projekta na svetu. To je znano.

Leta 2014 Savdska Arabija napovedala gradnjo velike urbane regije Neom ob Rdečem morju. Ta urbana regija naj bi obsegalo več kot 26 tisoč kvadratnih kilometrov (več kot je velika Slovenija). Del regije je bil tudi projekt Črta (ang. The Line) – mesto v ravni, 170 kilometrov dolgi črti, ki bi ga poganjale obnovljive energije in bi imelo do devet milijonov prebivalcev. A tudi v z nafto bogati Savdski Arabiji so ugotovili, da ni dovolj denarja za ta megalomanski projekt.

Prestižni projekt savdskega prestolonaslednika Mohamed bin Salmana že leta prejema veliko medijske pozornosti. A očitno tudi v kraljestvu naftnih šejkov denar ni neskončen: projekti, kot je Črta, so bili ustavljeni, v teku pa je popolna prenova, piše švicarski medij Blick.

Megalomanski projekt na trhlih nogah

Savdski megalopolis Neom, ki je bil prvič napovedan leta 2014, že leta drži svet v napetosti. Koncept je fasciniral svetovno javnost, saj hkrati uteleša vizijo in megalomanijo: mesta kot ravne črte, smučišča v puščavi, prelomna arhitektura v pustem naravnem okolju.

Savdski prestolonaslednik predstavlja Neom kot simbol svoje moči in modernosti. Toda fasada tega megaprojekta se že nekaj časa ruši. Že spomladi 2024 je bilo napovedano, da bo mesto Črta (The Line) prvotno načrtovano kot 170 kilometrov dolgo, 500 metrov visoko in 200 metrov široko, skrčeno na zgolj 2,4 kilometra.

Prekinjena dela na Črti in Magni

Blick je od dobro obveščenih virov izvedel, da je savdski državni premoženjski sklad (Public Investment fund – PIF) 16. septembra do nadaljnjega prekinil dela na projektih Črta in Magna – načrtovanem luksuznem turističnem letovišču ob Rdečem morju.

Takšen naj bi bil megalopolis Neom:

Nekdanji operativni direktor projekta Črta Giles Pendleton od avgusta vodi projekt Trojena, načrtovano smučišče v savdskih gorah, ki je del Neoma. Tudi nekdanji vodja Črte Denis Hickey naj bi se preselil v Trojeno, kar posredno potrjuje zaustavitev gradnje. Prejšnji šef Trojene Philip Gullett je odšel.

Je Savdska Arabija izgubila zaupanje v projekt Neom?

Švicar Ralph Lengler, ki ima kanal Gigaprojects na YouTubu in je bil večkrat na lokaciji v Neomu, dogodke interpretira takole: "Zdi se, kot da je Saudova Arabija izgubila zaupanje v Neom in zdaj razstavlja celotno organizacijo." Očitno se izvedljivi projekti prenašajo na uveljavljene državne institucije, ki jih lahko učinkoviteje izvajajo.

Lengler je od dobro obveščenega vira iz Neoma slišal, da je Trojena zdaj pod okriljem ministrstva za šport, luksuzni otok Sindalah gre v roke državnega turističnega razvijalca Red Sea Global, načrtovano industrijsko in logistično mesto Oxagon pa bo zdaj pod nadzorom državnega naftnega podjetja Aramco.

Luksuzni otok uradno odprt, a še vedno ni odprl vrat ljudem

Za Sindalah je Financial Times pisal, da je to 500 milijard dolarjev vreden projekt. Uradno je bil Sindalah odprt oktobra lani, a do zdaj še ni odprl vrat javnosti.

Projekt 170 kilometrov dolgega mesta z imenom Črta:

Okoli tisoč ljudi, zaposlenih v megaprojektu Neom, se seli v savdsko prestolnico Rijad, na stotine drugih pa je odpuščeno, kar kaže, da je financiranje megaprojekta odšlo izpod nadzora, piše Blick.

Milijardni odpisi

Najnovejše letno poročilo savdskega državnega premoženjskega sklada (PIF) navaja odpis približno osem milijard dolarjev (6,8 milijarde evrov) za gigaprojekte, med katerimi je tudi Neom.

Vendar je bila vrednost premoženja holdinga, ki vodi gigaprojekt Neom, leta 2023 64 milijard dolarjev (54,3 milijarde evrov), leta 2024 56 milijard dolarjev (47,5 milijarde evrov), leta 2024 pa je bilo vanj vloženih še dodatnih 36 milijard dolarjev (30,6 milijarde evrov). Dejanski odpis je torej bližje 44 milijardam dolarjev (37,3 milijarde evrov).

Težave z azijskimi zimskimi igrami?

Zamude, polemike in prekoračitve proračuna v Neomu imajo tudi daljnosežne posledice. Azijske zimske igre leta 2029 naj bi potekale v Trojeni. "Ker Trojena ne bo pravočasno dokončana brez velikega povečanja proračuna, organizatorji že iščejo alternativno prizorišče," trdi Lengler.

Smučarski projekt Trojena:

Podoben problem obstaja s Črto. Ta projekt vključuje stadion, kjer naj bi potekale tekme svetovnega prvenstva v nogometu leta 2034. Zamrznitev gradnje bo verjetno presenetila FIFO. Po Lenglerjevih besedah ​​​​Savdska Arabija že išče alternativno mesto za gostiteljstvo svetovnega prvenstva kot previdnostni ukrep.

"Črta je mrtva"

Voditelji projekta Neom najnovejšega dogajanja medijem niso pojasnili. Lengler sklepa: "Črta je v prvotno načrtovani obliki mrtva. Nekateri drugi projekti bodo deležni obsežnih prilagoditev." Pričakuje se, da bo Neom ostal osrednji projekt za diverzifikacijo in modernizacijo savdskega gospodarstva – vendar verjetno v skromnejšem obsegu, še piše Blick.