Italijani po superpokalno lovoriko znova v Savdsko Arabijo

Vodstvo italijanske nogometne zveze je sporočilo, da bodo tudi letos superpokal izvedli v Savdski Arabiji, in sicer med 18. in 22. decembrom v Rijadu. "Italijanski superpokal bo šestič v Savdski Arabiji. Ta 38. izvedba bo v Rijadu," so zapisali pri italijanski zvezi.

Od leta 2023 na italijanskem superpokalu sodelujejo štiri ekipe, tokrat bodo to Napoli, ki je državni prvak, Inter Milano, ki je podprvak, pokalni prvak Bologna in finalist pokala Milan.

Italijanska liga sicer načrtuje, da bi ligaško tekmo med Milanom in Comom izvedla 6. februarja v Perthu v Avstraliji, da bi se s tem izognili sovpadanju z odprtjem zimskih olimpijskih iger 2026, ki ga bo gostil prav stadion Milana San Siro. Ta namera je naletela na številne kritike evropskih navijaških skupin.

Prav tako je bila kritik deležna tudi odločitev španske zveze, da bo tekmo španskega prvenstva med Barcelono in Villarrealom gostil Miami 20. decembra.

Medtem ko različne države že izvajajo svoje superpokale v tujini, pa za prvenstvene tekme evropskih lig to doslej še ni veljalo.