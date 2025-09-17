Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
17. 9. 2025,
21.36

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nogomet Savdska Arabija Italijanski superpokal serie A

Sreda, 17. 9. 2025, 21.36

1 ura, 16 minut

Italijani po superpokalno lovoriko znova v Savdsko Arabijo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
italijanski superpokal | Italijanska nogometna zveza bo tudi letos superpokal izvedli v Savdski Arabiji. | Foto Guliverimage

Italijanska nogometna zveza bo tudi letos superpokal izvedli v Savdski Arabiji.

Foto: Guliverimage

Vodstvo italijanske nogometne zveze je sporočilo, da bodo tudi letos superpokal izvedli v Savdski Arabiji, in sicer med 18. in 22. decembrom v Rijadu. "Italijanski superpokal bo šestič v Savdski Arabiji. Ta 38. izvedba bo v Rijadu," so zapisali pri italijanski zvezi.

Atletico Madrid
Sportal V živo: noro, kakšen preobrat Oblakovega Atletica na Anfieldu!

Od leta 2023 na italijanskem superpokalu sodelujejo štiri ekipe, tokrat bodo to Napoli, ki je državni prvak, Inter Milano, ki je podprvak, pokalni prvak Bologna in finalist pokala Milan.

Italijanska liga sicer načrtuje, da bi ligaško tekmo med Milanom in Comom izvedla 6. februarja v Perthu v Avstraliji, da bi se s tem izognili sovpadanju z odprtjem zimskih olimpijskih iger 2026, ki ga bo gostil prav stadion Milana San Siro. Ta namera je naletela na številne kritike evropskih navijaških skupin.

Prav tako je bila kritik deležna tudi odločitev španske zveze, da bo tekmo španskega prvenstva med Barcelono in Villarrealom gostil Miami 20. decembra.

Medtem ko različne države že izvajajo svoje superpokale v tujini, pa za prvenstvene tekme evropskih lig to doslej še ni veljalo.

Dejan Milovanović
Sportal Med tekmo veteranov umrl nekdanji kapetan Crvene zvezde
Olimpija Koper Slaviša Stojanović
Sportal Nove moči za Koprčane
Trent Alexander-Arnold
Sportal Udarec za Real Madrid
nogomet Savdska Arabija Italijanski superpokal serie A
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.