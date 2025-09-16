V 41. letu starosti je v Beogradu umrl nekdanji nogometaš in kapetan Crvene zvezde Dejan Milovanović, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Milovanović je umrl med nogometno tekmo veteranov. Zgrudil se je na tla, ko se je pripravljal na izvedbo prostega strela, je objavil Sportski Žurnal. Zdravniki so ga oživljali več kot eno uro, a brez uspeha.

Milovanović je s Crveno zvezdo med letoma 2001 in 2008 osvojil tri naslove državnega prvaka in štiri pokalne lovorike. Klub je zvečer tragično novico potrdil na družbenem omrežju.

Sa velikim žaljenjem obaveštavamo zvezdaše da nas je prerano u 41. godini života napustio nekadašnji vezni fudbaler i kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović.



Dejan je najviše voleo fudbal i Crvenu zvezdu. Ostaće zapisano da je upravo na terenu prestalo da kuca srce velikog… pic.twitter.com/oE6LosSd7V — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 16, 2025

Crvena zvezda: Prav na igrišču je prenehalo biti srce velikega zvezdnika, borca ​​in nogometnega mojstra

"Z velikim obžalovanjem sporočamo navijačem Crvene zvezde, da nas je nekdanji vezist in kapetan Dejan Milovanović prezgodaj zapustil v starosti 41 let. Dejan je najbolj ljubil nogomet in Crveno zvezdo. Zapisano bo, da je prav na igrišču prenehalo biti srce velikega zvezdnika, borca ​​in nogometnega mojstra. V dveh mandatih v rdeče-belem dresu je odigral skupno 321 tekem in dosegel 40 golov. Osvojil je tri naslove prvaka in štiri pokale. Deki, hvala za vsako podajo, dobljeni dvoboj, prestreženo žogo, gole, naslove, dvojne krone," so še zapisali pri srbskem klubu.

"Deki, hvala za vsako podajo, dobljeni dvoboj, prestreženo žogo, gole, naslove, dvojne krone." Foto: Guliverimage

Leta 2008 se je preselil v Francijo, kjer je z vmesno posojo Crveni zvezdi igral do leta 2011, nato pa kariero nadaljeval pri grškem Panionisu. Športno pot je končal po sezoni 2013/14, v kateri je igral za Voždovac.

Za člansko reprezentanco je zbral dva nastopa na prijateljskih tekmah, z reprezentanco do 21 let pa je med drugim nastopil na treh prvenstvih stare celine in dvakrat osvojil srebro.