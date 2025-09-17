Nogometni velikan Real Madrid je na spletni strani potrdil, da si je na torkovi tekmi lige prvakov proti Marseillu angleški branilec Trent Alexander-Arnold poškodoval stegensko mišico. Odsoten bo več tednov, s čimer je vprašljiv za oba španska derbija in vrnitev v Liverpool v ligi prvakov.

Alexander-Arnold se je poškodoval po nekaj minutah tekme proti Marseillu, ki jo je Real na koncu dobil z 2:1. Desni bočni nogometaš, ki je k Realu poleti prišel iz vrst Liverpoola, je moral že v četrti minuti zapustiti zelenico, odsoten pa bi lahko bil več tednov.

Real v naslednjem mesecu in pol v domačem prvenstvu med drugim čakata tudi dvoboja proti Atleticu (27. september) in Barceloni (26. oktober), v začetku novembra pa Liverpool (4. november) v ligi prvakov. Za zdaj še ni jasno, kdaj se bo lahko angleški reprezentant vrnil na zelenice, zagotovo pa bo manjkal vsaj proti Atleticu.

Madridčani vodijo na lestvici španskega prvenstva, potem ko so dobili vse štiri dvoboje. Konec tedna jih čaka domača tekma proti Espanyolu.