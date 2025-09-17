Sloviti Mourinho pred vrati lizbonske Benfice

Portugalski nogometni trener Jose Mourinho se bo po poročanju lokalnih medijev vrnil k rekordnemu portugalskemu prvaku Benfici iz Lizbone. Po sramotnem domačem porazu z 2:3 v ligi prvakov proti azerbajdžanskemu Karabahu Agdamu se je Benfica čez noč razšla s svojim trenutnim trenerjem, Portugalcem Brunom Lagem.

Že nekaj ur po tem naj bi Jose Mourinho dal soglasje za vodenje Benfice, pogajanja pa se bodo končala danes. Mourinho je Benfico na kratko treniral že leta 2000, ko je nasledil Juppa Heynckesa.

Dvainšestdesetletni zvezdniški trener je nazadnje delal za Fenerbahce Istanbul. Potem ko ga je Benfica izločila v končnici lige prvakov, ga je turški klub pred kratkim odpustil. Zdaj naj bi se Mourinho po več kot 20 letih v tujini vrnil na Portugalsko.

