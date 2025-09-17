Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Sreda,
17. 9. 2025,
10.48

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
liga prvakov liga prvakov Benfica Lizbona Jose Mourinho

Sreda, 17. 9. 2025, 10.48

1 ura, 11 minut

Sloviti Mourinho pred vrati lizbonske Benfice

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jose Mourinho | Sloviti trener Jose Mourinho naj bi se po 20 letih dela v tujini vrnil na Portugalsko, kjer naj bi prevzel vajeti lizbonske Benfice. | Foto Reuters

Sloviti trener Jose Mourinho naj bi se po 20 letih dela v tujini vrnil na Portugalsko, kjer naj bi prevzel vajeti lizbonske Benfice.

Foto: Reuters

Portugalski nogometni trener Jose Mourinho se bo po poročanju lokalnih medijev vrnil k rekordnemu portugalskemu prvaku Benfici iz Lizbone. Po sramotnem domačem porazu z 2:3 v ligi prvakov proti azerbajdžanskemu Karabahu Agdamu se je Benfica čez noč razšla s svojim trenutnim trenerjem, Portugalcem Brunom Lagem.

Že nekaj ur po tem naj bi Jose Mourinho dal soglasje za vodenje Benfice, pogajanja pa se bodo končala danes. Mourinho je Benfico na kratko treniral že leta 2000, ko je nasledil Juppa Heynckesa.

Dvainšestdesetletni zvezdniški trener je nazadnje delal za Fenerbahce Istanbul. Potem ko ga je Benfica izločila v končnici lige prvakov, ga je turški klub pred kratkim odpustil. Zdaj naj bi se Mourinho po več kot 20 letih v tujini vrnil na Portugalsko.

Preberite še:

Kylian Mbappe
Sportal Rekorden večer Reala, poslastica v Torinu, Qarabag in Union presenetila
liga prvakov liga prvakov Benfica Lizbona Jose Mourinho
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.