Avtor:
STA

Petek,
14. 11. 2025,
13.21

Osveženo pred

29 minut

Petek, 14. 11. 2025, 13.21

29 minut

Kylian Mbappe | Kylian Mbappe bo izpustil tekmo Francije v Azerbajdžanu | Foto Reuters

Kylian Mbappe bo izpustil tekmo Francije v Azerbajdžanu

Foto: Reuters

Kapetan francoske nogometne reprezentance Kylian Mbappe bo izpustil tekmo Francije v Azerbajdžanu, so sporočili iz francoske zveze. Francija se je že uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Kanadi, Mehiki in ZDA.

Napadalec Real Madrida, ki je v četrtek dvakrat zadel proti Ukrajini (4:0), "še vedno trpi zaradi vnetja desnega gležnja, ki zahteva nadaljnje preiskave, te bo opravil danes v Madridu", so sporočili iz zveze.

