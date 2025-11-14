Petek, 14. 11. 2025, 13.21
29 minut
Kylian Mbappe bo izpustil tekmo Francije
Kapetan francoske nogometne reprezentance Kylian Mbappe bo izpustil tekmo Francije v Azerbajdžanu, so sporočili iz francoske zveze. Francija se je že uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Kanadi, Mehiki in ZDA.
Napadalec Real Madrida, ki je v četrtek dvakrat zadel proti Ukrajini (4:0), "še vedno trpi zaradi vnetja desnega gležnja, ki zahteva nadaljnje preiskave, te bo opravil danes v Madridu", so sporočili iz zveze.
Preberite še: