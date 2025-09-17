Nove moči za Koprčane

Nogometni klub Koper je na družbenih omrežjih objavil imena dveh novih članov. Kanarčkom sta se pridružila Check Oumar Diakite in Brian Oddei. Diakite je podpisal pogodbo do konca sezone 2027/28, Oddei pa bo član Kopra vsaj do konca te sezone.

Dvaindvajsetletni Diakite je bil nazadnje član turškega Adanasporja, poklicno kariero pa je vezist začel pri Parizu. V Franciji je igral še za Le Havre in zbral tudi štiri nastope za reprezentanco Francije do 20 let.

Oddei bo zaostril konkurenco v napadalnem delu igre. Krilni nogometaš, ki prav tako šteje 22 let, je v mlajših kategorijah igral pri Sassuolu, v Italiji pa je branil tudi barve Crotoneja.

Pred prihodom v Koper je bil v Gani rojeni nogometaš član finskega KTP iz Kotke, pred tem pa je nosil še dres slovaške Dunajske Strede.

Novo okrepitev so objavili tudi pri Domžalah. Zanje bo do konca sezone igral 28-letni Denis Bošnjak. Avstrijski vezist je sicer otrok Rapida iz Dunaja, pred prihodom na slovenske zelenice pa je bil član poljske Wisle Plock.