Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
17. 9. 2025,
17.43

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Check Oumar Diakite Brian Oddei nogomet 1. SNL FC Koper

Sreda, 17. 9. 2025, 17.43

32 minut

Nogometna tržnica, 17. september

Nove moči za Koprčane

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Olimpija Koper Slaviša Stojanović | Ekipi Slaviše Stojanovića sta se pridružila Check Oumar Diakite in Brian Oddei. | Foto Aleš Fevžer

Ekipi Slaviše Stojanovića sta se pridružila Check Oumar Diakite in Brian Oddei.

Foto: Aleš Fevžer

Nogometni klub Koper je na družbenih omrežjih objavil imena dveh novih članov. Kanarčkom sta se pridružila Check Oumar Diakite in Brian Oddei. Diakite je podpisal pogodbo do konca sezone 2027/28, Oddei pa bo član Kopra vsaj do konca te sezone.

Dvaindvajsetletni Diakite je bil nazadnje član turškega Adanasporja, poklicno kariero pa je vezist začel pri Parizu. V Franciji je igral še za Le Havre in zbral tudi štiri nastope za reprezentanco Francije do 20 let.

Oddei bo zaostril konkurenco v napadalnem delu igre. Krilni nogometaš, ki prav tako šteje 22 let, je v mlajših kategorijah igral pri Sassuolu, v Italiji pa je branil tudi barve Crotoneja.

Pred prihodom v Koper je bil v Gani rojeni nogometaš član finskega KTP iz Kotke, pred tem pa je nosil še dres slovaške Dunajske Strede.

Novo okrepitev so objavili tudi pri Domžalah. Zanje bo do konca sezone igral 28-letni Denis Bošnjak. Avstrijski vezist je sicer otrok Rapida iz Dunaja, pred prihodom na slovenske zelenice pa je bil član poljske Wisle Plock.

Dejan Milovanović
Sportal Med tekmo veteranov umrl nekdanji kapetan Crvene zvezde
NK Radomlje
Sportal Afriški novinec v Radomljah buri duhove, Brazilec ostaja zvest Olimpiji
Jan Oblak
Sportal Večer poslastic: Liverpool končno z najdražjim? Oblak bo pisal zgodovino.
Jan Oblak
Sportal Jan Oblak branil kot v transu in obnorel svet
Kylian Mbappe
Sportal Rekorden večer Reala, poslastica v Torinu, Qarabag in Union presenetila

Check Oumar Diakite Brian Oddei nogomet 1. SNL FC Koper
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.