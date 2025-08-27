Poljska bo v četrtek ob 20.30 prva nasprotnica Slovenije na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenci bodo tako turnir začeli tam, kjer so ga nazadnje končali proti istemu nasprotniku, ki jim je pred tremi leti v Berlinu v četrtfinalu vzel sanje o polfinalu. "Čustva, ki smo jih občutili takrat, skušamo pustiti v Berlinu, kamor tudi spadajo. Fokus je povsem pri zdajšnji tekmi s Slovenijo, ki bo povsem drugačna," je pred začetkom turnirja dejal kapetan Poljakov Mateusz Ponitka.

Od zadnjega spopada Poljske in Slovenije na velikih tekmovanjih minevajo tri leta. Leta 2022 je Slovenija v četrtfinalu turnirja stare celine veljala za izrazitega favorita, a je Poljska pokazala zobe, ob neprepričljivi slovenski vrsti izkoristila ponujeno priložnost in se takrat zasluženo uvrstila v polfinale evropskega prvenstva. Kot bi usoda hotela, se bosta ista tekmeca pomerila že na uvodu v letošnje prvenstvo, kjer pa bodo Poljaki v četrtek imeli ob tem še bučno podporo s tribun.

V dvorani, kjer je Slovenija pred 16 leti osvojila četrto mesto, so za četrtkov spektakel tribune razprodane, okoli tisoč privržencev v dvorani s kapaciteto devet tisoč sedežev pa bo imela tudi Slovenija. Pred začetkom turnirja sta svoje vtise pred srečanjem s Slovenijo strnila selektor Poljske Hrvat Igor Miličić in kapetan Mateusz Ponitka, ki je bil na zadnjem evropskem prvenstvu za Slovenijo nerešljiva uganka, potem ko je v četrtfinalu v Berlinu dosegel 26 točk, od tega pet trojk.

Poljaki so pred tremi leti razžalostili Slovence. Foto: Vid Ponikvar

Spomin na Berlin

Vendar tri leta kasneje 31-letni poljski kapetan in član Bahčešehirja ne želi pogrevati zadev iz preteklosti. "Gotovo se vsi spomnimo te tekme, celoten zadnji EuroBasket je bil za nas odlična izkušnja. Čustva, ki smo jih občutili takrat, skušamo pustiti v Berlinu, kamor tudi spadajo. Fokus je povsem pri zdajšnji tekmi s Slovenijo, ki bo povsem drugačna, ekipi sta spremenjeni, tudi dogajanje okoli njih je drugačno. Nekateri košarkarji so napredovali, nekateri so bolj izkušeni, tako da bo to povsem drugačno srečanje, ki se ga skušamo lotiti s povsem drugačno mentaliteto. To je naš cilj," je pred začetkom turnirja v Katovicah dejal poljski košarkar.

"V prvi vrsti sem vesel, da smo po treh letih spet na evropskem prvenstvu in da igramo doma. Mislim, da smo se dobro pripravili. Čakajo nas zahtevne, težke tekme, tako kot vedno na takem turnirju. Skušali bomo uživati v tekmah in dati vse od sebe," je še dodal Ponitka, ki se zaveda, kje preži glavna slovenska nevarnost. "Luka je bil odličen že prej, zdaj pa je še mentalno močnejši. Ker je psihično napredoval, bo pristop proti njemu nekoliko drugačen. V obrambi bomo proti njemu poizkušali zamenjati različne strategije in ga tako nevtralizirati," je še dodal.

"Skušali bomo omejiti njihove prednosti, Prepelič in Omić imata ogromno izkušenj, pomembno vlogo ima tudi Hrovat," poudarja Miličić. Foto: Guliverimage

Miličić: Ekipo Slovenije poznamo res do potankosti

Izziva, ki ga prinaša tekma s Slovenijo, se veseli tudi selektor Poljske Miličić. "Ekipo Slovenije poznamo res do potankosti, vemo, kako delujejo v napadu in v obrambi, dobro smo se pripravili. Slovenija je vodena s strani enega najboljših košarkarjev na svetu, a kar mislim, da mnogi podcenjujejo, je to, da Luka dela veliko boljše tudi ostale košarkarje," je dejal Hrvat na poljski klopi.

"Skušali bomo omejiti njihove prednosti, Prepelič in Omić imata ogromno izkušenj, pomembno vlogo ima tudi Hrovat. Slovenija je zelo talentirana ekipa in morali bomo igrati odlično obrambo, da bomo zaustavili njene nevarnosti. Verjamem, da smo tega sposobni, naša ekipa ima pravi karakter in energijo, to nam bo pomagalo narediti stvari, ki si jih želimo," je še dodal.

Nova nevarnost v obliki Loyda

Medtem ko so v slovenski reprezentanci glede na zadnje evropsko prvenstvo štirje isti košarkarji, pa jih je v poljski šest. Kot je v torek opozoril pomočnik slovenskega selektorja Dejan Mihevc, sta glavni "grožnji" Poljakov poleg Ponitke še član varšavske Legie Andrzej Pluta in naturalizirani košarkar in član Monaca Jordan Loyd, ki je v začetku avgusta tudi uradno dobil poljsko državljanstvo, na mestu naturaliziranega košarkarja pa je zamenjal A. J. Slaughterja.

Jordan Loyd je velika okrepitev poljske reprezentance. Foto: Guliverimage

"Jordana poznam že zelo dolgo in povsem razumem, zakaj se je poljska zveza odločila, da ga pripelje v ekipo in kaj lahko od njega pričakujemo. Ima res visok košarkarski nivo inteligence z neverjetnim občutkom za doseganje košev. Verjamem, da bo zelo pomemben košček naše sestavljanke. AJ-ju smo zelo hvaležni za njegov doprinos, a v tem trenutku moramo pogledati tudi malce v drugo smer. Jordan ima talent in izkušnje, zna si ustvariti prostor za doseganje košev," je novo pridobitev poljske izbrane vrste iz vrst Monaca pozdravil Ponitka.

A glavna odlika poljske reprezentance je ekipna igra, kar v en glas poudarjajo vsi. Poljska je v pripravah na Eurobasket med drugim ugnala Islandijo, Švedsko in Gruzijo, je pa izgubila proti Srbiji in dvakrat proti Finski. Zdaj so pripravljeni na začetek velikega tekmovanja. "Vesel sem, da prvenstvo odpiramo pred razprodano dvorano. Precej uspešno smo opravili priprave in pripravljeni smo na izzive, ki nas čakajo. Veselimo se vseh tekem, ki nas čakajo. Zaradi dosežka na zadnjem prvenstvu nismo pod večjim pritiskom, izkušeni košarkarji držijo nadzor, to, da igramo pred domačimi navijači, smo vzeli za nekaj pozitivnega in vemo, da bomo imeli dodatno podporo, da damo vse od sebe," je še dodal Ponitka.

EuroBasket 2025, skupinski del, prvi krog: Četrtek, 28. avgust:

20.30 Poljska – Slovenija Zasedba Poljske: Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga, ŠPA), Aleksander Dziewa (Wilki Morskie Szczecin, POL), Tomasz Gielo (Bilbao Basket, ŠPA), Kamil Laczynski (AMW Arka Gdynia, POL), Jordan Loyd (Monaco), Michal Michalak (Anwil Wloclawek, POL), Dominik Olejniczak (Derthona Basket, ITA), Andrzej Pluta (Legia Varšava, POL), Mateusz Ponitka (Bahčešehir, TUR), Michal Sokolowski (Dinamo Sassari, ITA), Szymon Zapala (Michigan State University, NCAA), Przemyslaw Žolnierewicz (Wilki Morskie Szczecin, POL) Zasedba Slovenije: Luka Dončić (Los Angeles Lakers, NBA), Gregor Hrovat (Dijon, FRA), Robert Jurković (Ilirija, SLO), Martin Krampelj (Bilbao, ŠPA), Edo Murić (Ilirija, SLO), Aleksej Nikolić (Cedevita Olimpija, SLO), Alen Omić (/), Mark Padjen (Ilirija, SLO), Klemen Prepelič (Dubaj, ZAE), Rok Radović (Cedevita Olimpija, SLO), Leon Stergar (Limoges, FRA), Luka Ščuka (Braunschweig, NEM)

