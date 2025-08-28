Čakanja je konec. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes ob 20.30 odigrala svojo prvo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenci se bodo za uvod pomerili z gostiteljico Poljsko. "Verjamem, da je precej večji pritisk na Poljski in to bomo skušali izkoristiti," je pred srečanjem in igranjem na domačem parketu vlogo favorita nagnil na stran Poljske.

Luka Dončić o reprezentanci:

Četudi je v poljskih Katovicah v zadnjih dneh z izjemo bližnje okolice dvorane Spodek jasno, da košarka na Poljskem nima tako velike veljave, kot jo imata nogomet in odbojka, pa je učinek zvezdništva Luke Dončića viden tudi na Poljskem. Dvorana Spodek je za današnjo tekmo Slovenije in Poljske že nekaj časa razprodana, med približno devet tisoč navijači, kolikor jih sprejme Spodek, pa bo slabih tisoč slovenskih privržencev. Med gledalci bosta med drugim tudi dva izmed vodilnih členov LA Lakers Jeanie Buss in Rob Pelinka, ki sta na Poljsko priletela z željo, da bi podprla Luko Dončića.

A če v zadnjih dneh oziroma kar mesecih v povezavi s slovensko izbrano vrsto govorimo predvsem o slovenskem zvezdniku, pa je kristalno jasno, da bo Slovenija za uspeh na prvem obračunu proti Poljakom potrebovala izjemno ekipno predstavo in ne zgolj čarovnije člana LA Lakers.

Sekulić: To bo zelo specifična tekma

Sploh ob predpostavki, da je ravno ekipna igra tisto, na kar stavijo domačini. Je pa pomočnik slovenskega selektorja Dejan Mihevc v pripravah na današnjo tekmo kot glavne nevarnosti polega Mateusza Ponitke, izpostavil še novo poljsko moč v obliki naturaliziranega košarkarja evroligaškega Monaca, Jordana Loyda, ki je sicer edini izmed poljske dvanajsterice, ki igra v evroligi, pa tudi Andrzeja Pluto. Če je Slovenija na eni strani tik pred začetkom priprav ostala brez Vlatka Čančarja in Josha Neba, pa so Poljaki na drugi strani v domačih Katovicah brez člana San Antonio Spurs Jeremyja Sochana, ki se je poškodoval.

Jordan Loyd Foto: Guliverimage

A da jih čaka vse prej kot lahka naloga, se dobro zaveda tudi selektor Aleksander Sekulić. "To bo zelo specifična tekma, ker že za uvod igramo z domačinom. Verjamem, da je precej večji pritisk na Poljski in to bomo skušali izkoristiti. Po drugi strani pa tudi vemo, da ne bomo imeli lahkega dela, da bo veliko pritiska predvsem na Luki, da bo veliko kontakta, tudi takšnega, ki bi se moral kaznovati z osebnimi napakami. Vse to bomo morali skupaj prenesti, pomagati njemu in doseči, da bo naša ekipa igrala tako, kot si želimo, in za kar smo se pripravljali celo poletje," je pred prvim obračunom prvenstva dejal Sekulić.

Odštevajo ure

V slovenski izbrani vrsti sicer vlada odlično vzdušje, košarkarji pa nestrpno pričakujejo začetek evropskega prvenstva. Kar sedem jih bo na EuroBasketu igralo prvič, šesterica pa bo sploh prvič okusila igranje na najvišji ravni. Za Slovenijo nastopajo le štirje isti košarkarji kot na zadnjem prvenstvu v Nemčiji.

Foto: Aleš Fevžer

"Veseli smo, da smo tukaj in komaj čakamo, da začnemo to prvenstvo. Igramo proti gostiteljici, prve tekme so vedno zapletene, ker je vedno veliko pritiska, sploh na gostiteljih. Za nas bo pomembno, da sledimo svoji igri in da bomo igrali na način, na katerega si želimo igrati, ter da bomo mi narekovali potek srečanja," je še dodal Sekulić.

"Ne glede na vse slabe trenutke, ki se bodo po vsej verjetnosti zgodili tudi na tej tekmi, moramo znati ostati povezani in prebroditi te težke trenutke na pravi način. Tekma bo precej specifična, ker pričakujem tudi različne obrambne pristope nasprotnika, in zato bo še toliko bolj pomembno, da bomo šli v tekmo skoncentrirani ter pripravljeni reagirati na različne obrambe," je še dodal slovenski selektor.

