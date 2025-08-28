Pred začetkom evropskega prvenstva v košarki praktični ni minil dan, da se spomin košarkarskih navdušencev ne bi vrnil v leto 2022 in "zloglasen" poraz Slovenije proti Poljski v četrtfinalu turnirja. Za poljski medij SuperBasket je o takratni tekmi spregovoril tudi takratni pomočnik Aleksandra Sekulića Dragiša Drobnjak.

Slovenija je pred tremi leti nepričakovano ostala brez uvrstitve v polfinale evropskega prvenstva, potem ko jo je v Berlinu zaustavila Poljska. Govoric okoli dogajanja pred in po tekmi je bilo ogromno, najbolj glasne so bile tiste, da so reprezentanti dan pred tekmo dolgo v noč popivali in proslavljali. Takratni pomočnik Dragiša Drobnjak je zdaj za poljski SuperBasket podrobneje spregovoril o dogajanju tistega septembra 2022.

"To ni bilo res, košarkarji niso popivali, to je le ena izmed teorij navijačev, ki so iskali razloge in opravičila za naš poraz. Poznam celotno resnico, saj sem bil takrat pomočnik trenerja in tako močno vpet v dogajanje v ekipi," je razlagal Drobnjak. Slovenci so takrat skupinski del v Kölnu sicer končali na vrhu svoje skupine. "Igrali smo briljantno. Težave so se začele po tekmi osmine finala proti Belgiji. Mi, torej trenerski štab, smo bili popolnoma zatopljeni v videoanalize in pripravo na tekmeca, kar je na takšnih turnirjih pogosta praksa."

Razočaranje Slovencev leta 2022. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Pred tekmo s Poljsko smo se praktično ves čas osredotočali na taktično pripravo, obrambo, napad … želeli smo biti čim bolj pripravljeni. Takrat pa je med fanti prišlo do konflikta. Nočem govoriti poimensko, a med ključnimi igralci je izbruhnil velik prepir," je dejal Drobnjak, potem ko je v javnosti že večkrat zaokrožila informacija, da je počilo med Luko Dončićem in Goranom Dragićem. "Končalo se je tako, da niso hoteli niti sesti za isto mizo," je razlagal Drobnjak, sicer nekdanji trikratni poljski podprvak s Turówom Zgorzelcem.

"Pred nekaj dnevi sem spil kavo s trenerjem Sekulićem in spet se je pojavila tema te tekme. Ne krivimo se, saj je bila taktična priprava na ustrezni ravni. Nihče ni podcenjeval Poljakov. Nekateri naši igralci so se preprosto odločili, da bodo stvari počeli po svoje. Pomislite, da smo leto prej igrali proti isti Poljski na kvalifikacijskem turnirju v Tokiu. Zmagali smo zlahka, s 30 točkami razlike. Tekma v Berlinu je bila čista frustracija, polna medsebojnih obtožb. To tekmo sem gledal še večkrat in vsakič sem z jezo opazoval, kako nas igralci niso upoštevali. Naša ekipa je razpadla, še preden se je tekma proti Poljski sploh začela," je razlagal Drobnjak.

Tudi o primeru Zorana Dragića

Nekdanji pomočnik v slovenski reprezentanci je nato za BasketSport spregovoril tudi o letošnjem primeru Zorana Dragića, ki se je med pripravami na ne preveč prijateljski način poslovil od reprezentance.

Zoran Dragić Foto: Bor Slana/STA

"Tega sploh ne razumem. Zoran Dragić ni človek, ki bi se rad prepiral. Sekulić se je pred poletnim premorom z njim pogovarjal o tem, kakšno vlogo si predstavlja zanj v reprezentanci. Kot veteran naj bi mentoriral mlajše igralce, jih vodil in se z njimi pogovarjal. To je sprejel. Ni več tako mlad, da bi za reprezentanco igral 30 minut. O tem sem se z njim pogovarjal tudi sam. Rekel je, da je vse sprejel, nato pa se je nenadoma pojavila zgodba, da ni bilo nobenega dogovora o omejitvi njegove vloge," je dejal Drobnjak.

"Kot trener verjamem, da morajo trenerji sprejemati tako težke odločitve, da se je včasih treba odpovedati dobremu igralcu za dobro ekipe kot celote. Še posebej, ko govorimo o ekipi, ki dela na svoji prihodnosti. Sekulić morda nima slovesa trenerja svetovnega formata, Pešić pa ga ima med Srbi. V preteklosti je obupal nad Teodosićem, ko je bil ta velika zvezda evropske košarke. Pešić je to jedrnato povzel: To počnem za dobro ekipe. In kasneje se mu je to obrestovalo."

"Zvezdniki imajo ego, se razburjajo, užalijo in iščejo novinarje, ki bodo stali na njihovi strani. Rezultat je nesmiseln. Upokojitev je težka stvar. Igralci morajo razumeti ta trenutek in ga sprejeti. Da, so blagovne znamke, veliko so naredili za košarko in svoje reprezentance, a čas neizogibno teče in spremembe so neizogibne. Mlajši igralci na vašem položaju bodo hitrejši in zato boljši," je še dodal Drobnjak.

