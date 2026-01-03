Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

3. 1. 2026,
Sobota, 3. 1. 2026, 7.57

V teku je obsežen vojaški napad na Venezuelo #video

P. P.

V zgodnjih jutranjih urah so prebivalce venezuelske prestolnici Caracas prebudili zvoki letal, glasnih eksplozij in strelov. Iz mesta se valijo oblaki dima. Po prvih informacijah so v Venezueli skoraj gotovo v teku zračni napadi ameriške vojske, ki je izdala popolno prepoved leta za ameriška letala v zračnem prostoru te države.

Na omrežju X so zaokrožili posnetki eksplozij v več delih glavnega mesta Venezuele, zaenkrat je znano, da sta bila tarča napada vsaj pristanišče la Guaira, vojaška baza Francisco de Miranda in letališče Higuerote.

Očevidci poročajo, da v Caracasu odmevajo zvoki eksplozij in streli z orožjem, v zraku krožijo letala in vojaški helikopterji.

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat obljubil kopenske operacije v Venezueli, sredi prizadevanj za pritisk na predsednika Nicolasa Madura, da odstopi s položaja, vključno z razširjenimi sankcijami, okrepljeno ameriško vojaško prisotnostjo v regiji in več kot dvema ducatoma napadov na plovila, domnevno vpletena v tihotapljenje drog v Tihem oceanu in Karibskem morju.

Več sledi.

