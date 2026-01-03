V teku je obsežen vojaški napad na Venezuelo #video

V zgodnjih jutranjih urah so prebivalce venezuelske prestolnici Caracas prebudili zvoki letal, glasnih eksplozij in strelov. Iz mesta se valijo oblaki dima. Po prvih informacijah so v Venezueli skoraj gotovo v teku zračni napadi ameriške vojske, ki je izdala popolno prepoved leta za ameriška letala v zračnem prostoru te države.

Na omrežju X so zaokrožili posnetki eksplozij v več delih glavnega mesta Venezuele, zaenkrat je znano, da sta bila tarča napada vsaj pristanišče la Guaira, vojaška baza Francisco de Miranda in letališče Higuerote.

Explosions, smoke rising after suspected U.S. airstrikes in Venezuela’s capital. No word yet from the U.S. government pic.twitter.com/Q900vyucKN — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026

Očevidci poročajo, da v Caracasu odmevajo zvoki eksplozij in streli z orožjem, v zraku krožijo letala in vojaški helikopterji.

A large fire can be seen burning on the outskirts of the coast city of La Guaira, to the north of Venezuela’s capital of Caracas. pic.twitter.com/qJkH2oE4mK — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat obljubil kopenske operacije v Venezueli, sredi prizadevanj za pritisk na predsednika Nicolasa Madura, da odstopi s položaja, vključno z razširjenimi sankcijami, okrepljeno ameriško vojaško prisotnostjo v regiji in več kot dvema ducatoma napadov na plovila, domnevno vpletena v tihotapljenje drog v Tihem oceanu in Karibskem morju.

Več sledi.