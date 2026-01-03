Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sobota,
3. 1. 2026,
20.09

Osveženo pred

39 minut

Boston Celtics Los Angeles Clippers Houston Rockets NBA Liga NBA Liga NBA Dallas Mavericks

Sobota, 3. 1. 2026, 20.09

39 minut

Liga NBA, 3. januar

Dallas lahko pomaga Luki Dončiću!

Avtor:
R. P.

Cooper Flagg | Dallas Mavericks bodo skušali proti sosedom iz Houstna prekiniti niz štirih zaporednih porazov v ligi NBA. | Foto Reuters

Dallas Mavericks bodo skušali proti sosedom iz Houstna prekiniti niz štirih zaporednih porazov v ligi NBA.

Foto: Reuters

V noči na nedeljo bo v ligi NBA odigranih osem tekem. V teksaški poslastici bodo nekdanji Dončićevi soigralci v Dallasu gostili Houston, z zmago pa bi lahko razveselili tudi navijače Jezernikov. Vroči LA Clippers bodo proti Bostonu lovili že sedmo zaporedno zmago. Luka Dončić bo z Jezerniki na delu v noči na ponedeljek, ko se bo še zadnjič v rednem delu sezone pomeril z Memphisom.

Los Angeles Lakers : Memphis Grizzlies, Luka Dončić, LeBron James
Dogajanje na drugi strani velike luže se bo v ligi NBA začelo v Miamiju, kjer bo v sobotni matineji gostovala Minnesota. Pozneje se bosta v teksaškem obračunu udarila Dallas in Houston. Soseda sta v zelo različni formi.

Telički so izgubili štiri tekme zapored, na lestvici pa jim grozi (12 zmag in 23 porazov), da se sploh ne bodo uvrstili v končnico, medtem ko gre raketam na drugi strani odlično. Nanizale so štiri zmage in se utrdile med štirimi najboljšimi ekipami zahodne konference, kar prinaša privilegij, prednost domačega igrišča v uvodnem krogu končnice! Veteran Kevin Durant je v dobri formi, na tekmo dosega 25,4 točke, Houston pa polni mrežico tekmecev. Njegov napad (120,5 točke na tekmo) je peti najboljši v ligi.

Alperen Sengun je drugi najboljši strelec Houston Rockets v tej sezoni. | Foto: Reuters Alperen Sengun je drugi najboljši strelec Houston Rockets v tej sezoni. Foto: Reuters

Vseeno pa je Houston v tej sezoni že izgubil na gostovanju v Dallasu. Prejšnji mesec je ostal prekratek za 13 točk (109:122), je pa po drugi strani tudi res, da je takrat pod košema pogrešal Turka Alperena Senguna kot tudi Novozelandca Stevena Adamsa, kar je znal v svojo prid izkoristili izkušeni Anthony Davis, ki je sicer zaradi številnih zdravstvenih težav v tej sezoni izpustil 19 od 35 tekem. Adams je tudi tokrat vprašljiv za nastop, bo pa zagotovo nastopil Sengun, kar bi se lahko izkazalo za veliko prednost za Houston.

Vroči Clippersi naskakujejo že sedmo

Na dvoboju v Dallasu bo sicer znova v središču zanimanja 19-letni supertalent Cooper Flagg. Na zadnji tekmi proti 76ers ni navdušil, navijače pa razočaral s tem, da je v drugem polčasu proti košu vrgel le štirikrat. V povprečju na srečanje dosega dobrih 19 točk

Luka Dončić bo z Lakersi naslednjič na delu v noči na ponedeljek proti Memphisu. | Foto: Guliverimage Luka Dončić bo z Lakersi naslednjič na delu v noči na ponedeljek proti Memphisu. Foto: Guliverimage

Če bi Mavericksi tako na domačem parketu še drugič v tej sezoni ustavili Kevina Duranta in druščino, bi s tem pomagali tudi Luki Dončiću, saj bi se Jezerniki na lestvici po razmerju zmag in porazov povsem izenačili s Houstnom, s tem pa si tudi povečali možnost, da bi se na zahodu znova povzpeli med štiri najboljše ekipe.

Na zahodu sicer v zadnjem obdobju blestijo Los Angeles Clippers. Proti Bostonu bodo naskakovali že sedmo zaporedno zmago, za dodatno dobro voljo pa bo v najstarejši ekipi v tej sezoni lige NBA poskrbela vrnitev hrvaškega centra Ivice Zubca.

Kaj pa bo znova na delu prvi strelec lige NBA Luka Dončić? Lakersi se bodo v noči na ponedeljek (3.30) v Crypto.com Areni še enkrat pomerili z Memphis Grizzlies, to bo v rednem delu letošnje sezone zadnji medsebojni obračun ekip.

Liga NBA, 3. januar:

Los Angeles Lakers : Memphis Grizzlies, Luka Dončić
San Antonio Spurs Victor Wembanyama
Anthony Davis Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Boston Celtics Los Angeles Clippers Houston Rockets NBA Liga NBA Liga NBA Dallas Mavericks
