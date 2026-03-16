22-letni Giulio Pellizzari v svoji drugi sezoni pri ekipi Red Bull–BORA–hansgrohe dokazuje, da je talent, ki ga je kazal že v mlajših kategorijah, s trdim delom in dobro podporo ekipe dodatno izpilil. Še pred dvema letoma je na Giru svojega vzornika Tadeja Pogačarja prosil za rožnata kolesarska očala, Pogačar pa mu je ob tem podaril še rožnato majico, danes pa je vse bolj jasno, da mladi Italijan zori v enega od prihodnjih kapetanov ekipe.

Čeprav je športni direktor ekipe Red Bull–BORA–hansgrohe Christian Pömer v pogovoru za Sportal pred začetkom letošnje dirke od Tirenskega do Jadranskega morja poudaril, da je nesporni kapetan ekipe na tej dirki 36-letni Primož Roglič (na koncu skupno peti), ki ga ima za najboljšega kolesarja na svetu za enotedenske dirke, je na koncu pomembno vlogo odigral 14 let mlajši Giulio Pellizzari.

Isaac Del Toro in Giulio Pellizzari - prvi in tretji na letošnji dirki od Tirenskega do Jadranskega morja - sta tekmeca na cesti in dobra prijatelja v zasebnem življenju. Foto: LaPresse

Na obeh etapnih dirkah na zmagovalnem odru

Mladi Italijan je letošnjo sezono začel izvrstno. Na obeh etapnih dirkah, na katerih je nastopil – po Valencii in zdaj na Tirreno–Adriatico –, je osvojil tretje mesto. V Španiji sta bila pred njim le moštveni kolega Remco Evenepoel in Joao Almeida (UAE Team Emirates), v Italiji pa sta ga premagala le njegov tesni prijatelj Isaac del Toro (UAE) in Američan Matteo Jorgenson. Prav Jorgenson je v zadnji etapi na letečem cilju osvojil bonifikacijske sekunde in prehitel Italijana v skupnem seštevku ter spremenil vrstni red na drugi in tretji stopnički zmagovalnega odra.

Ekipa Red Bulla skupaj z Janom Tratnikom in Primožem Rogličem je na dirki Tirreno-Adriatico zmagala v razvrstitvi ekip. Foto: Guliverimage

Razmišljal celo o odstopu

A nič ne de, Pellizzari je že pred etapo dejal, da mu je vseeno, na kateri stopnički odra bo stal, pomembno mu je bilo le, da bo na njem. To, kako vrhunsko je bil pripravljen Pellizzari, ki je leta 2024 nase opozoril z odličnimi vožnjami v gorskih etapah Gira, simpatično izmenjavo očal in dresa s Pogačarjem ter zmago v seštevku za belo majico na dirki Po Sloveniji, kaže tudi podatek, da se je na dirki boril s poškodbo.

Po odločilni 6. etapi je za italijanski časnik La Gazzetta dello Sport in spletno stran BiciPro razkril, da se že nekaj dni bori z resnimi težavami s tetivo. Priznal je, da je razmišljal celo o odstopu.

Leta 2024 je na dirki Po Sloveniji zmagal v razvrstitvi za najboljšega mladega kolesarja. Foto: www.alesfevzer.com

Pellizari leta 2024 med pogovorom za Sportal. Foto: Alenka Teran Košir

"Skrbelo me je, da dirke sploh ne bom mogel končati. Če ne bi dirkal na domačih cestah, bi najbrž odstopil," je povedal 22-letni Italijan. Šesta etapa se je namreč začela v kraju San Severino Marche, kjer se je rodil, končala pa v mestu Camerino, kjer je odraščal.

Maja bo osredotočen na Giro

Kako bo poškodba vplivala na njegov nadaljnji tekmovalni program, za zdaj še ni jasno. V tem tednu naj bi nastopil na dirki Milano–Torino (18. marca) in nato še na prvem spomeniku sezone Milano–Sanremo (21. marca). Aprila ga čaka Dirka po Alpah (20. do 24. april), na kateri naj bi nastopil tudi mladi slovenski talent Jakob Omrzel iz ekipe Bahrain-Victorious, maja pa bi lahko na Dirki po Italiji (8. do 31. maj) združil moči z Jaiem Hindleyjem ali pa celo sam prevzel kapetanski trak ekipe.

Letos se vrača na Giro, kjer bo glede na izvrstne predstave v začetku celo morda celo kapetan ekipe red Bull BORA-hansgrohe. Lani je dirko končal na 6. mestu, bil pa je tudi drugi najboljši mladi kolesar. Foto: LaPresse

Simpatičen trenutek na Giru 2024



Giulio Pellizzari je lani v pogovoru za Rouleur priznal, da ga je darilo Tadeja Pogačarja, ki mu je po 16. etapi podaril svoja kolesarska očala in roza majico, naredilo bolj znanega, kot bi ga etapna zmaga na Dirki po Italiji. S Pogačarjem sta se prvič srečala leta 2019, ko je Pellizzari pristopil k Slovencu pred dirko Strade Bianche in ga prosil za skupno fotografijo.

What a moment! Tadej Pogacar gives Giulio Pellizzari his glasses and pink jersey after the stage 💖🤝 pic.twitter.com/pP8oUP0iz8 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 21, 2024

