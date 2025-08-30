Poseben apel Aleksandra Sekulića medijem in javnosti

Slovenijo danes ob 17. uri čaka druga tekma letošnjega evropskega prvenstva, ko se bo zasedba Aleksandra Sekulića pomerila s Francijo. Po težkem porazu je slovenski selektor dan kasneje stopil pred predstavnike sedme sile in med drugim spregovoril tudi o negativni energiji in kritikah, ki spremljajo izbrano vrsto že skozi celotno poletje.

Vzdušje na treningu slovenskih košarkarjev je bilo dan po težkem porazu s Poljsko v Katovicah nekoliko bolj pozitivno in energijsko na višjem nivoju kot tik po težkem prvem porazu na prvenstvu. A tako kot skozi celotno poletje se tudi tokrat v pogovoru z akterji slovenske reprezentance ni dalo izogniti pogovorom o slabi energiji, ki iz javnosti obdaja reprezentanco, in kritikah javnosti, ki so bile po tekmi s Poljsko jasne in glasne še bolj kot v obdobju pripravljalnega obdobja.

Upravičene ali neupravičene, dejstvo je, da kritikam ne gre ubežati, četudi bi si tega v slovenski reprezentanci želeli. "Sam sicer ne spremljam dogajanja, a glede kritik sem slišal od drugih. Sicer ne vem, zakaj je do tega prišlo. Kar mene najbolj zmoti, pa se to ne tiče samo mene, ker se nikoli ne postavljam pred reprezentanco ali slovenski grb, je to, da se ustvarja negativno energijo okoli te reprezentance. Ne vem, zakaj in kakšen je razlog. Mi poskušamo biti v nekem balončku, da se nas takšne stvari ne dotaknejo, ker se dela velika krivica ne meni, ampak igralcem, in ne vidim razloga, zakaj bi bili tako negativni," je slovenskim predstavnikom medijev v dvorani Spodek dejal Aleksander Sekulić.

Slovenija je bila v četrtek prekratka. Foto: Reuters

Slovenski selektor pa se tu ni ustavil. Vsem prisotnim novinarjem je nato povedal svoje jasno in glasno mnenje. "Ne razumem, zakaj se iščejo afere, zakaj se iščejo problemi, namesto da bi iskali pozitivne stvari. S skupnimi močmi, ker tako mi v reprezentanci kot vi novinarji predstavljamo Slovenijo, in mislim, da je odgovornost tudi na vas in ne samo na nas, da prikažete Slovenijo tako slovenski kot evropski in svetovni javnosti v čim boljši luči," je še dejal selektor.

Po porazu hitro obrnili list

Slovenci so sicer jutro po tekmi s Poljsko že obrnili nov list, saj je jasno, da si na turnirju, kot je evropsko prvenstvo, tekme sledijo kot po tekočem traku in časa za objokovanje napak in porazov ni. "Za nami je šele prva tekma, bomo videli, kje bomo po koncu skupinskega dela in o čem lahko razmišljamo. V tem trenutku ta tekma s Poljsko ne more odločiti, kdo bo prvak in kdo bo šel v boj za medalje, moramo pa iz naslednjih štirih tekem izvleči maksimum," je dejal Sekulić.

Sekulić o porazu:

"Odziv je bil na treningu, pogledali smo napake in analizirali določene stvari, že prej pa smo rekli, da ne glede na izplen ne bomo slavili zmag, niti ne bomo objokovali porazov, temveč bomo delovali po načelu kratkega spomina in že razmišljali o naslednji tekmi. Sistem je turnirski, vsaka tekma je pomembna, za nas je naslednja proti Franciji, poraz – boleč ali ne – je treba pozabiti in gledati naprej," je bil še jasen slovenski selektor.

Obračun s favoriti skupine

Sobota na evropskem prvenstvu Sloveniji prinaša, vsaj na papirju, obračun z najtežjim nasprotnikom skupine F, saj bo slovenski zasedbi nasproti stala Francija, ki se je v prvem krogu poigrala z Belgijo. "Francija je prenovila ekipo, mislim, da jim manjka kar 12 igralcev, a imajo kljub temu ekipo sestavljeno iz štirih NBA igralcev in osmih evroligašev, od katerih sta dva že igrala tudi v ligi NBA, tako da jih ni za podcenjevati tudi v smislu favoritov za osvajanje odličja. Morali se jih bomo lotiti na pravi način in na koncu morajo tudi oni igrati proti nam," je opozoril Sekulić.

Zasedba Francije, ki jo po koncu lanskih olimpijskih iger vodi Frederic Fauthoux, je tako vstopila v novo obdobje francoske reprezentančne košarke, ki pa utegne biti enako uspešno kot pod vodstvom prejšnjega dolgoletnega trenerja Vincenta Colleta. "Zdaj igrajo precej drugače, drugačen je tudi kader. Poskušajo izkoriščati svoje atletske predispozicije, zelo so agresivni in v obrambi igrajo na meji prekrška. Poskušajo dosegati lahke koše po ukradenih žogah in res izkoriščajo svojo fizičnost," pravi slovenski selektor.

Vincent Collet se je po lanskih olimpijskih igrah in osvojenem srebru poslovil od francoske reprezentance. Foto: Guliverimage

Nato je beseda nanesla tudi na prvo slovensko uradno dejanje na tem prvenstvu oz. četrtkov poraz s Poljsko, ki je bila boljša s 105:95. Kot je povedal selektor, so nekateri igralci po obračunu z gostitelji malo načeti oz. imajo nekaj težav z manjšimi poškodbami. "Videli smo, kakšna tekma je bila proti Poljski praktično na trenutke že na meji rokoborbe. Zagotovo to pusti določene posledice, malo smo jih začutili, a ne glede na vse morajo najti način, kako iti čez te težave, ki jih imamo," je povedal Sekulić.

Frustracije in pogovarjanje s sodniki

Za enega izmed ključnih trenutkov na obračunu s Poljsko se je na koncu izkazalo dogajanje v tretji četrtini tekme, ko je Slovenija na račun dveh tehničnih napak Poljakom dovolila, da pobegnejo, znova pa je bila ena izmed rak ran slovenske igre (pretirana) komunikacija s sodniško trojico. "Moramo ostati mirni, a to je res zelo težko. Nočem postaviti reprezentance v položaj, ki bi lahko imel posledice, a dejstvo je, da so se v tretji četrtini v četrtek na parketu dogajale čudne stvari. Še enkrat sem si pogledal tekmo in odziv je bil, kakršen je bil."

"Fantje so iz krvi in mesa in včasih je težko iti čez kakšne krivice, ki se zgodijo na igrišču, pa če to gledamo objektivno ali subjektivno. Nas pa je to na koncu mogoče stalo zmage, ker ne moremo reči, da smo igrali slabo. Dovolili smo, da so nas sprovocirali, in na ta način je nasprotnik, ki je bil zelo razigran, naredil ključno razliko, ki je na koncu prispevala k porazu," je še dodal selektor.

Slovenci se bodo danes ob 17. uri pomerili s Francijo. Foto: FIBA

V slovenski izbrani vrsti v četrtek poleg Luke Dončića ni bilo pretirano razpoloženih členov, na kar so po porazu s Poljsko opozorili košarkarji sami. Sekulić o tem ni želel pretirano razpravljati. "Ne bi kritiziral posameznikov, vsak zase ve, koliko je dal, vem pa, da je velika večina ali pa so kar vsi dali svoj maksimum. Zagotovo pa se dogajajo napake, delajo jih igralci, delamo jih mi, vsi, tako da jim ne gre zameriti napak. Težava nastopi, če se te ponavljajo. Bistveno pa je, da ostanemo skupaj kot ekipa in verjamemo v to, kar počnemo," je bil jasen Sekulić.

Po Franciji takoj še Belgija

Po tekmi s Francijo (17.00) Slovenijo nato v nedeljo že ob 14. uri čaka obračun z Belgijo. "Mislimo na vse, saj se to dobro opazi in ni skrivnosti. Jasno je, da je vsaka tekma pomembna in v naših mislih je tudi dejstvo, da nas manj kot 24 ur za obračunom s Francijo čaka že Belgija. Trenutno pa smo povsem osredotočeni na Francijo, ko se bo ta tekma končala, pa bomo razmišljali o tem, kako naprej. Res pa je, da bo treba razmišljati o rotaciji," je še dodal selektor.

Sekulić se je sicer znova dotaknil tudi celotnega položaja z naturaliziranim košarkarjem in odsotnostjo Josha Neba. "Dejstvo je, da smo v takšem položaju, kot smo. Zdaj nima smisla, da gledamo nazaj in objokujemo, kar se je zgodilo. Smo v položaju, v kakršnem smo, in spremeniti zdaj ne moremo ničesar, lahko pa gledamo naprej in razmišljamo o tem, kako bi se v nadaljnje izognili tovrstnim problemom. Dejstvo je, da je bilo to, hočemo ali nočemo, zelo nepravično do nas, ker je bilo vse skupaj storjeno v zadnjem trenutku in daje določen dvom o celotnem položaju."

