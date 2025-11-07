Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
7. 11. 2025,
16.11

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
francoska košarkarska reprezentanca Tony Parker

Petek, 7. 11. 2025, 16.11

15 minut

Tony Parker imenovan za selektorja ekipe do 17 let

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tony Parker | Parker bo vodil francosko izbrano vrsto do 17 let. | Foto Reuters

Parker bo vodil francosko izbrano vrsto do 17 let.

Foto: Reuters

Tony Parker, nekdanji organizator igre francoske košarkarske reprezentance in štirikratni prvak lige NBA je bil imenovan za glavnega trenerja moške reprezentance do 17 let. Kot je danes sporočila francoska zveza FFBB, bo to njegova prva trenerska izkušnja.

"Velika novica je prihod Tonyja Parkerja. Ta bo generacijo iz leta 2009, ki je na evropskem prvenstvu do 16 let zasedla peto mesto, vodil na svetovnem prvenstvu do 17 let v Turčiji prihodnje leto," je zveza FFBB zapisala v sporočilu za javnost.

Triinštiridesetletni nekdanji košarkarski zvezdnik, ki je za Francijo med letoma 2000 in 2006 zbral 181 nastopov, bo začel trenersko kariero nekaj več kot šest let po koncu igralske poti pri Charlotte Hornets.

Prvi večji dogodek za nekdanjega zvezdnika San Antonio Spurs, ki trenutno pridobiva trenerske licence, bo na SP od 27. junija do 5. julija 2026 v Istanbulu.

V današnjem intervjuju za L'Equipe je Parker povedal, da je nestrpno čakal na svojo novo vlogo, še posebej glede na prihajajoče SP.

"O trenerstvu razmišljam že dve leti in si govorim, da je to naslednji korak. Veliko sem se pogovarjal o novi karieri z očetom (ta je umrl pred mesecem dni, op. STA)," je športnemu dnevniku povedal Parker.

"Zato sem se prijavil na mesto trenerja pri francoski reprezentanci do 17 let. Zdaj se moram uveljaviti, dokazati in uspeti," je dodal Parker in poudaril: "Naslednje leto je SP in vedno sanjam, da bi igral proti ZDA. To se mi zdi vznemirljiv izziv."

Predsednik košarkarskega kluba Asvel je tudi izjavil, da ne bo zapustil svojega kluba, še posebej glede na pogovore o pridružitvi prihodnji ligi NBA Europe.

Preberite še:

Cooper Flagg, Dallas Mavericks
Sportal Nezadovoljstvo v Dallasu narašča: so Nicu Harrisonu šteti dnevi?
Jalen Green
Sportal Že ob debiju je zablestel
T - LeBron James Los Angeles Lakers Cleveland Cavaliers
Sportal Znane nove informacije v povezavi z vrnitvijo LeBrona Jamesa
francoska košarkarska reprezentanca Tony Parker
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.