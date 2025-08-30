Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Sobota,
30. 8. 2025,
20.00

Luka Dončić Peter Vilfan EuroBasket francuska košarkarska reprezentanca Slovenska košarkarska reprezentanca

Sobota, 30. 8. 2025, 20.00

50 minut

Peter Vilfan po drugi tekmi Slovenije na EuroBasketu

Peter Vilfan: Spoznanje, da lahko igramo veliko boljšo košarko

M. P.

Peter Vilfan | Foto Ana Kovač

Peter Vilfan

Foto: Ana Kovač

"Imeli smo dobrih 36 minut tekme, to je dobra osnova za nadaljevanje," je po drugi tekmi in drugem porazu Slovenije na EuroBasketu v Katovicah na Poljskem poudaril Peter Vilfan v analizi na Šport TV. "Poraz je sicer vedno slab, ampak spoznanje, da lahko igramo veliko boljšo košarko, kot smo igrali v četrtek, je nekaj pozitivnega, kar bodo potegnili iz te tekme." Sledijo še tri tekme proti na papirju lažjim nasprotnikom.

EuroBasket Slovenija Francija Luka Dončić
Sportal Slovenci tri četrtine boljši, v zadnjih minutah Francozi ukradli zmago

Luka Dončić je dal 39 točk. | Foto: Guliverimage Luka Dončić je dal 39 točk. Foto: Guliverimage V prvem polčasu je bil pristop Slovenije tisti pravi, bolj zavzeto so igrali v obrambi, v napadu pa se je Luka Dončić (24 točk) zdel motiviran, kar nekoliko jezen – in zato vodstvo s 54:47. Pohvalil jih je tudi po prvi tekmi zelo kritičen legendarni Peter Vilfan: "Zelo zelo dober, odličen prvi polčas. Ključna je ta agresivna obramba. Vidi se tudi po izrazih na obrazih, da so tokrat pripravljeni narediti vse, da dobijo to tekmo. Francoze silijo k dolgim napadom, imeli so samo tri ali štiri protinapade. Zelo dobro so upočasnili njihovo igro. Luka je fenomenalen. Imam občutek, da ni potrošil toliko moči kot proti Poljakom in to je dober obet za drugi polčas." 

"Odličen prvi polčas, dobra tretja četrtina"

Še štiri minute pred koncem tekme sta bili ekipi poravnani (83:83), nato so Francozi obrnili razplet tekme in zmagali s 103:95. Vilfan je v sklepnem komentarju v studiu na Šport TV našel več dobrega kot slabega: "Naši so se uspešno pobrali. Odličen prvi polčas, dobra tretja četrtina. Na koncu pa je malo zmanjkalo, zmanjkalo je vsega, moči, osredotočenosti, tudi kakovosti. Poraz je sicer vedno slab, ampak spoznanje, da lahko igramo veliko boljšo košarko, kot smo igrali v četrtek, je nekaj pozitivnega, kar bodo potegnili iz te tekme." 

"Te tri tekme omogočajo uvrstitev v osmino finala"

Klemen Prepelič je prispeval 15 točk. | Foto: Guliverimage Klemen Prepelič je prispeval 15 točk. Foto: Guliverimage Kljub 103 prejetim točkam obramba Slovenije ni bila slaba, v napadu pa je točke doseglo le osem košarkarjev. "Zdaj pa prihajajo tri tekme, ko bi lahko vodstvo reprezentance vsaj poskušalo bolj vključiti igralce s klopi. Belgija, Islandija in Izrael so ekipe, ki jih moramo oziroma jih lahko premagamo, in upam, da bodo mlajši s klopi dobili priložnost." Luka Dončić je bil z 39 točkami najboljši strelec tekme, 19 jih je dosegel s črte prostih metov. 

Slovenija bo imela priložnost za prvo zmago že čez manj kot 20 ur; z Belgijo se bo pomerila v času nedeljskega kosila ob 14.00. V ponedeljek je v Katovicah dan odmora, nato pa sledita tekmi proti Islandiji in Izraelu. Napredovanje v osmino finala je tako še naprej povsem mogoče. "Te tri tekme omogočajo uvrstitev v osmino finala, kar je bil prvi cilj. Tudi s tretjega mesta se da v osmini finala kaj narediti. Če se bodo le na teh treh tekmah razigrali tudi drugi igralci."

Luka Dončić Peter Vilfan EuroBasket francoska košarkarska reprezentanca Slovenska košarkarska reprezentanca
