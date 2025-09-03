Ob številnih poškodbah, ki so že načele ekipe na letošnjem EuroBasketu, so zdaj boleč udarec doživeli še Francozi, saj je po poškodbi mečne mišice prvenstvo že sklenil Alexandre Sarr.

Sarr se je sicer poškodoval že na tekmi proti Sloveniji, ki jo je Francija dobila s 103:95. Igral je 22 minut in tekmo končal z 12 točkami, petimi skoki, dvema blokadama in eno ukradeno žogo. Naslednjo tekmo proti Izraelu je izpustil, francoska košarkarska zveza pa je zdaj potrdila, da je 20-letnik utrpel poškodbo mečne mišice in bo izpustil preostanek turnirja. L'Equipe poroča, da bo Sarr odsoten več tednov.

20-letni košarkar je na dveh nastopih na EuroBasketu v povprečju dosegal 9,5 točke, 4,5 skoka, eno blokado in 0,5 podaje na tekmo. Francoski center, ki je bil leta 2024 kot drugi izbran na naboru, je v svoji debitantski sezoni pri Washington Wizards v povprečju dosegal 13 točk, 6,5 skoka, 2,4 podaje in 1,5 blokade na tekmo v 67 nastopih.

Francija je sicer v torek tudi brez pomoči Sarra s 83:76 ugnala Poljsko in je zdaj pri treh zmagah in enem porazu. "Kar se je zgodilo, se je zgodilo. Če bi se lahko vrnil, bi bili več kot presrečni, ker ga pogrešamo na parketu, a poskušali bomo najti nove načine, da ga nadomestimo. Ne iščemo izgovorov, našli bomo rešitev," je po torkovi tekmi o poškodbi Sarra dejal kapetan Francije, Guerschon Yabusele, ki je proti Poljski eksplodiral s kar 36 točkami, ob tem pa je nekajkrat tudi sam "zapolnil" centrsko linijo.

