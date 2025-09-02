Aleksander Sekulić: Malce nas je presenetilo

Slovenska košarkarska reprezentanca je na svoji četrti tekmi prvega dela letošnjega evropskega prvenstva v Katovicah prišla do precej težko prigarane zmage proti Islandiji (87:79) in si s tem tudi že zagotovila mesto v izločilnih bojih v Rigi. "Njihova obramba je bila nekoliko drugačna kot smo bili vajeni do zdaj, malce nas je presenetilo, saj so zaprli raketo in pustili več odprtih metov," je med drugim po tekmi dejal selektor Aleksander Sekulić.

Težje od pričakovanj je Slovenija vendarle vknjižila še svojo drugo zmago na letošnjem evropskem prvenstvu in dvignila vstopnico za Rigo. Slovenci so v drugem polčasu vendarle strli odpor žilavih Islandcev, ki tako ostajajo brez zmage v zgodovini evropskih prvenstev. Čeprav Islandci vsaj na papirju veljajo za najslabšo ekipo v slovenski skupini D, pa so še na svojem četrtem obračunu tega prvenstva dokazali, da znajo bit trn v peti prav vsaki reprezentanci, ki jim pride naproti, sploh če je ta v krču, kot je bila danes kar nekaj časa tudi Slovenija.

"Ne igramo ravno evropskega sloga košarke, bolj smo kaotični v napadu in včasih stvari premešamo, da na ta način nasprotnike malce vržemo iz igre," je že pred srečanjem poudaril islandski košarkar Elvar Fridriksson, ki je nato skupaj s soigralci večino tekme na krilih znova izjemno glasnih navijačev teptal živce hladnih Slovencev. Ti so v drugem polčasu v tretji četrtini vendarle počasi, a vztrajno uspeli porušiti most med obema reprezentancama, točno štiri minute pred koncem tretjega dela je za prvo dvomestno vodstvo Slovenije s košem poskrbel Martin Krampelj (52:42), a so se Islandci v zadnji četrtini večkrat vrnili in vse do konca ostali v igri za zmago, ki pa je na koncu ostala v rokah Slovencev.

Slovenci so vse prej kot gladko premagali Islandijo. Foto: Guliverimage

"Vedeli smo, kdo nas čaka, Islandija igra trdo igro z veliko intenzitete, hkrati pa igrajo atipično košarko, na ta smo bili pripravljeni v obrambi, kar se je odrazilo predvsem v tretji četrtini. Njihova obramba je bila nekoliko drugačna kot smo bili vajeni do zdaj, malce nas je presenetilo, saj so zaprli raketo in pustili več odprtih metov. Fantom sem med polčasom naj nadaljujejo v smeri, da bomo imeli odprte mete in jih unovčili, kar se je na koncu tudi zgodilo," je v prvem komentarju po tekmi dejal selektor Aleksander Sekulić.

"Uspelo nam je tudi nekaj dobrih obramb, a nato so šli Islandci v zadnji četrtini šli na glavo. Začeli so zadevati iz vseh možnih položajev. Pomembno je bilo, da smo ostali mirni, da nismo izgubili fokusa in da smo končali srečanje z zmago, tako kot smo si želeli. Velike čestitke Islandiji, danes so igrali res fantastično, to je bila po mojem mnenju njihova najboljša tekma na prvenstvu do zdaj, ob tem pa jih do zdaj ni nobena ekipa nadigrala. So odlična ekipa, ki se ne ustavi, za nas je bil to velik izziv in vesel sem, da smo bili uspešni. V napadu imamo veliko orožij, a moramo biti pripravljeni boljše tudi na igro v obrambi," je še dodal slovenski selektor.

Dončić že v prvi četrtini do treh osebnih napak

Že v prvi četrtini je tri osebne napake prejel Luka Dončić, tako da je bila to še dodatna težava za Slovenijo. Slovenski kapetan je bil na koncu kljub temu s 26 točkami in sedmimi skoki najboljši slovenski strelec. A ob tem zagotovo ne gre zanemariti doprinosa ostalih košarkarjev, ki so opravili več kot soliden posel.

Sekulić o Dončićevih težavah z osebnimi napakami:

"Več kot očitno je, da je Luka naš najboljši igralec in je ekipa brez njega slabša, pa ne da bi hotel kogar koli podcenjevati, a mislim, da Luka res dela igralce okoli sebe boljše. Lepota ekipnega športa je, da ko nekomu ne gre, potem v ospredje stopi nekdo drug. Lep primer tega je bil danes ob težavah Luke z osebnimi napakami. Odziv ostalih je bil res dober in pokazali so, kako močni smo kot ekipa," je bil zadovoljen Sekulić.

"Ogromno fantov opravlja ogromen posel, pa se to v statistiki ne vidi. Ne samo Rok Radović, tudi Aleksej Nikolić. Ali je v obrambi res vršil pritisk, včasih še več, kot bi si želeli, ker ga potem potrebujemo tudi v napadu. Rok pa je v ekipo prinesel energijo in da prinese tiste obrambne elemente, ki so prepotrebni za to ekipo, da smo lahko boljši tudi kot ekipa. Tukaj so tudi ostali, ne bi rad izpostavljal samo njiju dveh, temveč tudi ostale. Mislim, da je pravilno, da se izpostavlja borbenost pri igralcih, ki se jih manj vidi, ker so gonilna sila našim nosilcem. Sem pa vesel, da to še kdo opazi, saj je to res že precej očitno," je še dodal Sekulić.

Prepelič: Naredili smo ogromno napak v obrambi

Doprinos ostalih soigralcev je po srečanju pohvalil tudi Klemen Prepelič. "Vedno vsi pišejo in izpostavljajo dosežke Luke, dejstvo pa je, da je ogromno igralcev, ki opravljajo umazan posel, predvsem bi danes izpostavil Radovića in Nikolića, ki je zelo omejil Fridrikssona. Tudi Alen je odlično omejil Hlinassona, imel je 13 skokov. To je ekipni šport, ni pomemben samo en igralec, ampak vsi, kar je bilo danes dokazano še enkrat več," je dejal Prepelič.

O tekmi z Islandijo pa dodal: "Težka zmaga, vedeli smo, da bo težka tekma, ker smo vedeli, da se ne predajajo. Srečanje je bilo sicer veliko slabše kot pred dvema dnevoma, a to je prvenstvo, na koncu štejejo le zmage. Izpolnili smo naš prvi cilj in se uvrstili v osmino finala, zdaj pa nas čaka še srečanje z Izraelom in boj za tretje mesto. Naredili smo ogromno napak v obrambi predvsem v igri ena na ena, njihovi branilci so nas prebijali, sigurno jih ni enostavno braniti, ob tem so zadevali še odprte mete za tri točke. Individualna kakovost je bila na naši strani in mislim, da je danes to prevagalo," je še dodal Prepelič.

"Sam spoštujem košarko in tekmece dovolj, da ne podcenjujem nasprotnikov. Sploh tekom moje reprezentančne kariere sem se naučil, da znajo vsi igrati košarko, tako da z moje strani ni bilo podcenjevanja, verjamem pa da tega ni bilo niti iz strani ostalih fantov. Imajo zasedbo, ki igra v ritmu, konstantno igrajo s šestimi, sedmimi košarkarji in pokazali so, da imajo kvaliteto. V kvalifikacijah so premagali nekatere dobre ekipe kot je npr. Italija, povzročali so ogromno težav tudi nekaterim še boljšim ekipam, tako da je bila to res prigarana zmaga. A tako kot sem rekel že večkrat, ne slavimo ob zmagah, vsi vemo, kaj je naša pot in naš cilj, tako da gremo naprej," je še sklenil slovenski reprezentant.

Foto: Guliverimage

Slovence zdaj v četrtek čaka še zadnja tekma prvega dela proti Izraelu (17.00), ki bo odločila, s katerega mesta se bodo Slovenci podali v boj v osmino finala v Rigo. Ob tem bodo Slovenci zagotovo pogledovali tudi v skupino C (Grčija, Bosna in Hercegovina, Gruzija, Španija, Italija, Ciper), s katero se bo v nadaljevanju prvenstva križala slovenska skupina. Tudi v tej je po današnji zmagi Bosne in Hercegovine nad Grčijo še vse odprto.

