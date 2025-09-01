Slovensko košarkarsko reprezentanco sta v nedeljo ob zmagi nad Belgijo iz prve vrste spodbujala tudi rokometna reprezentanta Klemen Ferlin in Aleks Vlah. Slednjega je doletela tudi čast, da uradno odpre nedeljsko srečanje.

Potem ko je slovensko izbrano vrsto na enem izmed prvih treningov v Katovicah obiskal slovenski nogometaš Erik Janža, ki si kruh služi na Poljskem v ekipi Gornik Zabrze, sta si dogajanje na letošnjem EuroBasketu v nedeljo pobliže ogledala še rokometna reprezentanta Aleks Vlah in Klemen Ferlin, ki sta v Katovice pripotovala iz Kielc, kjer pišeta svoji klubski karieri.

Po osvojenem superpokalu v Katovice

Rokometaša sta v soboto ravno odprla novo sezono, potem ko so Kielce v poljskem superpokalu po izvajanju sedemmetrovk z 32:31 ugnale Wislo Plock. Zatem sta v nedeljo prejela zeleno luč za prihod v slabih 200 kilometrov oddaljene Katovice, kjer sta skupaj s še nekaj soigralci spremljala tretjo tekmo letošnjega evropskega prvenstva v košarki, na kateri je Slovenija ugnala Belgijo, ob tem pa sta se pred obračunom pozdravila tudi s slovenskim kapetanom Luko Dončićem.

Vlah je imel priložnost, da je odprl tekmo:

"Nisem pričakoval tega, danes sem dobil sporočilo, da je vse dogovorjeno, da pridemo na tekmo, ker smo bili prej malce v dvomih, ali bomo v soboto slučajno izgubili, a se je vse poklopilo in smo dobili to dodatno nagrado, če lahko tako rečem," je bil zadovoljen Vlah, ki je imel v nedeljo priložnost z udarcem na gong v dvorani Spodek uradno odpreti srečanje.

"Navijamo, verjamemo v zmage, da se fantje prebijejo iz skupine in potem posežejo po čim višji uvrstitvi. Biti v vlogi navijača je zame bolj stresno kot igrati, tukaj čutim še en dodaten pritisk, ko vidiš vse dogajanje okoli, tam pa si res osredotočen samo na pripravo na tekmo," je dejal Vlah, ki sicer spremlja tudi dogajanje v košarkarskem svetu.

Srečanje sta spremljala z roba igrišča. Foto: KZS

"Rad gledam evroligo, NBA malce manj zaradi urnika, a Luka je vse in smo s soigralci res veseli, da smo lahko prišli sem, da si lahko pogledamo tekmo, celotna izkušnja pa je še toliko boljša, ker lahko sedimo ob igrišču," je bil zadovoljen.

Po tekmi s Poljsko malce zbadanja

Manj zadovoljen je bil po srečanju Slovenije s Poljsko, ki je pripadla slednjim. "Malo je bilo zbadanja v garderobi po tekmi, a to so dve, tri besede, niso preveč zainteresirani za košarko, bolj sva midva s Klemnom, ki podrobno spremljava dogajanje. Upam, da se bo na koncu kljub temu porazu bolj smejalo nam," je bil jasen Vlah.

Temu je prikimal tudi Klemen Ferlin. "Z Aleksom sva želela priti že na tekmo s Poljsko, a smo imeli v soboto pomembno tekmo in ni bilo priložnosti. Naši igrajo res dobro, vse skupaj je drugače kot po televiziji, igra je veliko hitrejša in res sem vesel, da sem imel možnost to doživeti v živo. To je moja prva košarkarska tekma v vlogi gledalca, občutki so fantastični," je bil zadovoljen reprezentančni vratar.

Foto: Sportal

Medtem ko se je Ferlin v Kielce preselil novembra lani, potem ko je zapustil Erlengen, pa je Vlah dres Kielc oblekel letos poleti, ko se je preselil na Poljsko iz danskega Aalborga in okrepil ekipo in okrepil ekipo Talanta Dujšebajeva. "Vesel sem, da smo z zmago krenili v sezono. Zaenkrat je vse super, po enem mesecu že skorajda razumem poljsko, tako da je veliko lažje kot na Danskem, tudi kultura je veliko bližja naši, tako da mislim, da ne bo težav in da bo vse skupaj samo še boljše," je zadovoljen Vlah.

Reprezentančne družbe pa je vesel tudi Ferlin. "Vedno je dobro, če imaš v ekipi Balkanca, veliko se družimo, tako da je res dobro. Zagotovo je težje biti v vlogi navijača, mislim, da se bolj potim kot na terenu (smeh, op. p.), tudi na rokometni tekmi, če si morda poškodovan ali ne igraš, si bolj živčen kot na terenu," je še dodal Trebanjec, ki je nato skupaj s soigralci ob parketu zaploskal prepričljivi zmagi Slovenije.

