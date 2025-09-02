V slovenskem strokovnem štabu je v letošnjem poletju del stroke tudi pomočnik pri Los Angeles Lakers Greg St. Jean, ki ga je v Slovenijo in na evropsko prvenstvo "poslala" ekipa iz mesta angelov. "Ko prideš sem in to vidiš in doživiš v živo, vidim, kako ponosen je Luka na to, da je Slovenec in kako rad zastopa svojo državo," je o Dončiću med drugim v Katovicah povedal ameriški strokovnjak.

"Vprašanja le v slovenskem jeziku," se je pred začetkom pogovora s slovensko sedmo silo po ponedeljkovem treningu pošalil dobro razpoloženi pomočnik v izbrani vrsti Greg St. Jean. Ta se je poleti skupaj z Luko Dončićem pridružil pripravam slovenske izbrane vrste, kjer ima vlogo kot eden izmed pomočnikov selektorja Aleksandra Sekulića, v reprezentanci pa sodeluje po dogovoru KZS in Los Angeles Lakers.

Da ima Dončić v poletjih v reprezentanci bogat in širok nabor ljudi, ki skrbijo, da je kar optimalno pripravljen, ni skrivnost. Med temi je v letošnjem poletju tudi 35-letni St. Jean, ki je naprej pripotoval iz Los Angelesa v Slovenijo, zdaj pa je del izbrane vrste tudi na evropskem prvenstvu, ki je za Američana prvo veliko reprezentančno tekmovanje. Z reprezentanco je bil sicer kot del štaba tudi v pripravah za EuroBasket 2022, a takrat še kot pomočnik pri Dallas Mavericks.

"Zaenkrat je to res odlična izkušnja, zame je to velika čast, vsak dan se učim, to je zame prva izkušnja z evropskim prvenstvom, tako da sem res vesel. Ko sem bil del reprezentance leta 2022 je bila izkušnja bolj z vidika pripravljalnega obdobja in bil sem bolj obiskovalec. Preživel sem nekaj časa z ekipo in spoznal vse člene reprezentance, a nisem bil z ekipo za nobeno veliko tekmovanje. Tako da je zdaj povsem drugače, ker smo na velikem tekmovanju in gre zares, ob tem je zelo intenzivno, a res se imamo odlično," je dejal dobro razpoloženi St. Jean, ki je na tem mestu zamenjal nekdanjega pomočnika pri Dallas Mavericks, Seana Sweeneyja.

"Luka je res ponosen na to, da je Slovenec"

Precej logično je, da se je pogovor z ameriškim trenerjem v veliki večini vrtel okoli Dončića, ki je tudi razlog, zakaj je St. Jean del izbrane vrste. "Luka je vsako tekmo boljši in boljši, vedno je nared takrat, ko je to najbolj potrebno. Bolj ko se tekmovanje stopnjuje, bolj je resen, videli smo ga že v pripravljalnih tekmah. Ne bom rekel, da je to trenutno najbolje, kar sem videl, ker sem ga videl početi že res izjemne stvari, a igra odlično košarko in mislim, da je bila zadnja tekma korak v pravo smer," je dejal St. Jean.

Greg St. Jean v pogovoru s slovenskimi mediji. Foto: Sportal

"Ko prideš sem in to vidiš in doživiš v živo, vidiš, kako ponosen je Luka na to, da je Slovenec in kako rad zastopa svojo državo. V ZDA je pogosto tako, da je v ospredju posameznik, tukaj pa je pomembna le ekipa in Luki soigralci in država pomenijo vse, želi si zmagovati."

Obisk iz Los Angelesa

Pred dnevi je slovenskega superzvezdnika na Poljskem obiskala tudi vodstvena garnitura LA Lakers na čelu z Jeanie Buss in Robom Pelinko. "Odlično je bilo, da je bila tukaj širša Lakers 'družina', ki je prišla podpreti Luko in preživela nekaj časa z vsemi nami tukaj. Bil sem vesel, da so bili tukaj. Luka se uči, raste vsak dan, a enako pomeni tudi zame. Včasih vidim kaj pri nasprotniku, včasih pri nas in si rečem, to bi bilo dobro tudi za Lakerse ali pa vidim nekaj, česar nisem prej nikoli v ligi NBA. Tukaj je res veliko dobrih trenerjev in skušam se naučiti in iz te izkušnje potegniti največ kar se da," pravi St. Jean.

Ob omembi Lakersov je tema nanesla tudi na sodelovanje Dončića in LeBrona Jamesa. "Mislim, da eden drugega delata boljšega, na ta način se izboljšujeta. Luka se je veliko naučil od vsakega odličnega košarkarja, ki je bil del njegove poti, sploh LeBron vemo, da je bil njegov vzornik, zato je to, da sta skupaj motivacija tudi za vse ostale. Tudi za LeBrona vemo, da res gara, pa ne samo on, ampak vsi v ekipi Lakersih."

Foto: Aleš Fevžer

Stvari gredo v pravo smer

S potekom prvenstva je St. Jean zaenkrat zadovoljen, čeprav ima Slovenija na svojem naboru zmago in dva poraza, a igra se po njegovo dviguje v pravo smer. "Mislim, da je ekipa boljša vsako tekmo. Seveda so pomembni rezultati in skušamo zmagovati vsako srečanje, a ob tem je pomembno, da igramo dobro košarko in da rastemo vsako tekmo. Mislim, da nam je to uspelo, tako proti Poljski kot Franciji smo imeli svoje priložnosti, proti Belgiji pa se je vse sestavilo. Bomo videli, kako bomo igrali proti Islandiji, a mislim, da gremo v pravi smeri.

"Vsi pri LA Lakers Luko podpiramo pri udejstvovanju v reprezentanci, Luko poznam že štiri leta in vem, da je igranje za reprezentanco njegova najljubša stvar in da je najraje s svojimi soigralci in lahko predstavlja svojo državo. Sigurno bo to dobra priprava tudi za klubsko sezono, zelo resno je vzel že priprave, tako da bo to priložnost tudi za ostale, da ga vidijo v spremenjeni podobi," je dejal St. Jean.

Luka Dončić Foto: FIBA

Američan tako pomaga izbrani vrsti tudi s svojo paleto znanja in izkušnjami z lige NBA. "S strokovnim štabom imamo odprto komunikacijo, selektor Sekulić je fantastičen trener, vzpostavil je dober sistem z uspehi. Luko trenira že res dolgo in dolgo se poznata. Tudi midva se poznava že od prej, zdaj smo res delovali kot eno in celoten strokovni štab dela v smeri, da bi dosegli uspeh. Uporabili smo nekaj stvari od Lakersov, nekaj stvari pa je iz druge strani in imamo res dobro sodelovanje," je sodelovanje pohvalil St. Jean.

Član ekipe iz Kalifornije ob tem uživa tudi ob delu z ostalimi slovenskimi reprezentanti. "Vsi so fantastični, nekaj sem jih jih poznal že od leta 2022 in je bilo res zabavno slediti njihovim karieram v zadnjih letih. Spoznal sem tudi nekaj mlajših fantov in mislim, da je pomembno, da smo se dobro spoznali tudi kot osebe ne zgolj košarkarsko. Način, kako naju je oba z Donnijem Nelsonom sprejela Slovenija in kakšen odnos imajo vsi, je res na najvišjem nivoju. O Sloveniji in Košarkarski zvezi Slovenije lahko govorim le z izbranimi besedami, res odlično skrbijo za nas."

Foto: Guliverimage

Ob tem se je tema pogovora dotaknila tudi Dončićeve tako opevane telesne transformacije in izgube kilogramov. "Veselimo se, da ga vidimo v dresu Lakersov v spremenjeni podobi. Res je trdo garal skozi poletje, res smo ponosni nanj, imel je fantastično poletje. To je bil korak v pravo smer, veselimo se klubske sezone, a trenutno je naš celoten fokus zgolj in samo na evropskem prvenstvu," je dejal St. Jean.

In na kakšen način se Luka v klubu razlike od tistega v izbrani vrsti? "V dresu Slovenije opazim več njegovega vodenja ekipe, njegove vodstvene vloge. Verjamem, da bo enako tudi v dresu Lakersov, dozoreva, odrašča, še vedno je mlad in išče svoj glas vodje, a v reprezentanci je ta vloga drugačna. Leta 2017, ko je Slovenija osvojila evropsko prvenstvo, je bil Luka res še mlad, zdaj je drugače, veliko fantov od takrat tudi ni več v reprezentanci, zato je vodja postal Luka. Ve, kaj je potrebno in tudi sam ga bom izzval oziroma ga bo celotna Lakers družina, da svoj glas uporabi tudi pri Lakersih, ne samo v reprezentanci. Vem, da bo to domena njega in LeBrona in verjamem, da bo res pomagal ekipi v prihajajoči sezoni," je proti jeseni že pogledal St. Jean.

