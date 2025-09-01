Še četrta stotica Nemčije, zmaga za 63! Srbi do četrte zmage s pol moči.

V ponedeljek so se na EuroBasketu nadaljevali boji v skupinah A in B. Na sporedu je bil četrti krog. Na prvi tekmi dneva je v skupini B Črna Gora s 87:81 premagala Švedsko. Nemci so dosegli še četrto zmago, tudi to s stotico, Veliko Britanijo so nadigrali s 120:57. To pa ni uspelo Finski, Litva je bila boljša z 81:78. Je pa na večerni tekmi skupine A četrto zmago dosegla Srbija, s pol moči je Češko premagala z 82:60. Turki so četrto zmago osvojili že popoldne, Estonijo so premagali s 84:64. Latvija je premagala Estonijo.

Eurobasket, peti dan:

Ponedeljek, 1. september:

V skupini B četrta zmaga Nemčije, prva Črne Gore

Nikola Vučević in soigralci ostajajo v igri za osmino finala. Foto: Guliverimage Črna Gora ostaja v igri za osmino finala letošnjega evropskega prvenstva v košarki. Zmaga s 87:81 nad Švedsko je šele njena prva. Njihov prvi zvezdnik Nikola Vučević je zanjo prispeval 23 točk in imel še 15 skokov. Oboji s Švedi imajo pred zadnjim krogom eno zmago, a Črnogorci lažje delo. Čaka jih tekma z Veliko Britanijo. Na vrhu skupine je Nemčija s štirimi zmagami, sledi pa ji Finska, ki je prvič izgubila. Litva jo je premagala z 82:79. Na prejšnjih tekmah neustavljivi Lauri Markkanen je dal zanj skromnih 19 točk.

Franz Wagner Foto: Guliverimage Nemčija za zdaj na prvenstvu kaže najboljšo košarko, še bolj je prepričljiva kot pred turnirjem favorizirana Srbija. Proti Veliki Britaniji je že sredi tretje četrtine vodila za 40 točk (75:35), na koncu pa zmagala za neverjetnih 63 točk (130:57). Na vseh štirih tekmah je dala več kot sto točk. Tokrat je bil s 25 točkami najboljši strelec Nemčije Tristan da Silva, 19 jih je dal Dennis Schröder, 18 Franz Wagner (deset asistenc), 13 Oscar da Silva in deset Daniel Theis, ki je imel še devet skokov. Nemci so iz igre metali 66-odstotno, Britanci samo 31-odstotno.

V skupini A četrta zmaga Turčije in Srbije

Aleksa Avramović Foto: Reuters V skupini A so tudi po četrti tekmi neporaženi Turki in Srbi. Za zmago Turčije nad Estonijo s 84:64 je največ točk dal Alperen Sengun (21). Srbija je Češko premagala z 82:60. Ob polčasu je bilo 45:23 za Srbe, ki so večji del naloge opravili že v prvi četrtini. Dobili so jo s 27:5 in nato samo še s pol moči vzdrževali prednost okoli 20 točk. Aleksa Avramović je bil prvi igralec tekme s 14 točkami in osmimi asistencami. Nikola Jokić je igral samo 18 minut in dosegel šest točk, sedem skokov in štiri asistence.

Z drugo zmago so na tretje mesto v skupini skočili Latvijci. Portugalsko so premagali z 78:62. Kristaps Porzignis je dal 21 točk in imel še devet skokov.

Slovenska reprezentanca si bo na tekmah z Islandijo v torek in Izraelom v četrtek skušala izboriti čim boljše izhodišče za osmino finala.

