Srbski košarkarji so z velikim razočaranjem in izpadom v osmini finala proti Finski končali letošnje evropsko prvenstvo. Zatem se je od selektorskega stolčka poslovil Svetislav Pešić, srbska košarkarska zveza pa se je podala v iskanje novega selektorja. Vodstvo zveze je naposled za novega glavnega trenerja za naslednja tri leta izbralo Dušana Alimpijevića.

Devetintridesetletni strateg ima že veliko izkušenj s košarko na visoki ravni, saj je med drugim kot trener Bursaspor popeljal do finala EuroCupa leta 2022 in dosegel uvrstitev v finale turške lige lani z Bešiktašem. Alimpijević je stopil v velike čevlje, saj je Pešić reprezentanco vodil zadnja štiri leta: od 2021 do 2025. V tem času je z izbrano vrsto osvojil srebro na svetovnem prvenstvu 2023 in bron na olimpijskih igrah v Parizu, je pa izbrana vrsta zaostala za pričakovanji tako na Eurobasketu 2022 kot letos, ko je obakrat izpadla že v osmini finala.

"Dušan je vodja nove generacije mladih srbskih trenerjev, ki so že dosegli odlične rezultate in potrdili svojo kakovost na evropskem prizorišču. Kljub temu, da je zelo mlad trener, ima Alimpijević že zavidljive izkušnje na tekmovanjih, kot sta Eurocup in evroliga, vključno s prejemom nagrade za trenerja leta v Eurocupu 2022. Alimpijević velja za osebo, ki ima strokovno znanje, avtoriteto in predanost potrebno za vodenje reprezentance na najvišji ravni, hkrati pa prinaša nekaj nove energije potrebne za doseganje rezultatov, ki se vedno pričakujejo od reprezentance Srbije. Košarkarska zveza Srbije izraža polno zaupanje v profesionalno delo Dušana Alimpijevića in verjame, da bomo s podporo navijačev s skupnimi močmi dosegli cilje, ki so pred našo reprezentanco," so zapisali pri srbski košarkarski zvezi.

Luca Banchi Foto: Guliverimage

Novega selektorja ima ob tem tudi Italija. Mesto, ki ga je do zdaj zasedal Gianmarco Pozzecco, je prevzel Luca Banchi, ki je pred tem vodil izbrano vrsto Latvije. Italija je na zadnjem Eurobasketu izpadla v osmini finala proti Sloveniji, takoj po tekmi pa je Pozzecco v solzah naznanil, da se poslavlja od selektorskega mesta.

