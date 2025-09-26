Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Petek,
26. 9. 2025,
19.20

Petek, 26. 9. 2025, 19.20

43 minut

Najstniška senzacija letošnjega EuroBasketa

Presenečenje: 18-letni Miikka Muurinen prihaja v Partizan

M. P.

Miikka Muurinen | Miikka Muurinen je bil odkritje letošnjega EuroBasketa. | Foto Guliverimage

Miikka Muurinen je bil odkritje letošnjega EuroBasketa.

Foto: Guliverimage

Odkritje nedavnega evropskega košarkarskega prvenstva Miikka Muurinen se je dogovoril za igranje z beograjskim Partizanom in tako prihaja na evroligaške parkete kot tudi v ligo ABA. "Prihod Muurinena potrjuje, da dobro delamo z mladimi igralci. Je eden največjih talentov," je dejal predsednik Partizana Ostoja Mijailović.

Kvalifikacije za SP v košarki: Slovenija - Izrael Jurij Macura
Sportal Hudim težavam slovenskega centra ni videti konca: "Vse je še zelo sveže"

Finski najstnik Miikka Muurinen je z zabijanji, neustrašno igro in karakterjem pustil močan vtis na letošnjem EuroBasketu. Bil je najmlajši igralec na turnirju, v dresu četrtouvrščene Finske je na tekmo v povprečju dosegal po 6,6 točke in 1,9 skoka. Prihaja iz košarkarske družine, saj sta bila oba njegova starša finska reprezentanta, oče Kimmo Muurinen je odigral 153 tekem za Finsko, mama Jenni Muurinen pa 68.

Navdušil je z neustrašno igro. | Foto: Guliverimage Navdušil je z neustrašno igro. Foto: Guliverimage Govorilo se je, da bo še eno sezono igral na ameriški srednji šoli in nato odšel na enega od kolidžev in tako zaigral v prvenstvu NCAA. Imel je ponudbe z najboljših ameriških košarkarskih univerz: Duke, Arkansas, Kentucky, North Carolina in UCLA. Zdaj pa je kot strela z jasnega odjeknila novica, da 18-letnik prihaja v ligo ABA in evroligo. Dogovoril se je za igranje z beograjskim partizanom.

Če še v četrtek govoricam o Muurinenu v Partizanu ni skoraj nihče verjel, pa je zgodbo na petkovi novinarski konferenci potrdil predsednik kluba Ostoja Mijailović. Trdi, da so mladega Finca spremljali že pred EuroBasketom, na njem pa so dobili potrditev, da gre za res izjemnega talenta. "Prihod Muurinena potrjuje, da dobro delamo z mladimi igralci. Je eden največjih talentov. Ker bo igral tu in se tu razvijal, bo imel v prihodnosti še boljše možnosti na naboru za NBA," je dejal Mijailović. Dodal je, da so drugi klubi spali, oni pa so izkoristili priložnost in prepričali mladeniča in njegovega agenta.

Cedevita Olimpija
Sportal Cerkvenik: "To je bilo grenko-sladko." Ciperle jasno in glasno opozoril nase.
