Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
13. 9. 2025,
7.51

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Srbija košarka EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Svetislav Pešić

Sobota, 13. 9. 2025, 7.51

1 ura, 16 minut

Svetislav Pešić se poslavlja s selektorskega mesta

Srbi iščejo novega selektorja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Svetislav Pešić | Kdo bo nasledil Svetislava Pešića? | Foto Guliverimage

Kdo bo nasledil Svetislava Pešića?

Foto: Guliverimage

Srbski trener Svetislav Pešić je za časnik Politika dejal, da bo pomagal pri iskanju novega selektorja srbske reprezentance, potem ko se mu konec septembra izteče pogodba s tamkajšnjo košarkarsko zvezo, 76-letnika citira srbska tiskovna agencija Tanjug.

Zelo izkušeni in cenjeni trener je poudaril, da je "prišel čas" za novega selektorja, obenem pa je predsedniku Srbske košarkarske zveze Nebojši Čoviću dejal, da mu bo pomagal pri iskanju svojega naslednika na klopi izbrane vrste.

Pešić je drugič na klop srbske izbrane vrste sedel leta 2021, potem ko se Srbija ni uvrstila na olimpijske igre v Tokiu. Na EP pred tremi leti je nato z reprezentanco izpadel v osmini finala, na SP 2023 osvojil srebro, na OI v Parizu lani pa bron.

Na letošnjem evropskem prvenstvu je Srbija s superzvezdnikom Nikolo Jokićem na čelu presenetljivo izpadla v osmini finala proti Finski, potem ko je bila ena izmed favoriziranih reprezentanc za osvojitev naslova.

V boju zanj se bosta v nedeljo pomerili reprezentanci Nemčije in Turčije, za bron bosta igrali Finska in Grčija.

Slovenska izbrana vrsta je izpadla v četrtfinalu po porazu proti Nemčiji z 91:99.

Grčija, Giannis Antetokounmpo
Sportal Katastrofa razglašene Grčije, a selektor se ne strinja
Sašo FIlipovski Würzburg
Sportal "Na Balkanu smo mojstri, da iz miši delamo slona"
Giannis Antetokounmpo, EuroBasket
Sportal V velikem finalu Nemci in Turki
Luka Dončić, Edo Murić
Sportal Slovenski rekorder brez komentarja, Dončić pa z izbranimi besedami #video
Aleksej Nikolić, slovenska košarkarska reprezentanca
Sportal Slovenski reprezentant neutolažljiv: Zato tudi najbolj boli #video
Srbija košarka EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Svetislav Pešić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.