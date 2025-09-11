Slovenska košarkarska reprezentanca je v sredo na boleč način sklenila nastope na letošnjem evropskem prvenstvu. Odzivi in dogajanje po težkem porazu z Nemčijo (91:99) so bili razumljivo čustveni, še posebej neutolažljiv je bil Aleksej Nikolić.

Prizori v prostoru za medije, kjer se košarkarji sprehodijo po vsaki tekmi letošnjega evropskega prvenstva, so bili boleči in odraz tistega, kar se je v zadnjih minutah srečanja dogajalo na parketu dvorane v Rigi, kjer so Slovenci po burni končnici morali priznati premoč svetovnim prvakom. Medtem ko so nekateri sopihali od jeze, pa so pri drugih na plano privrela čustva ne le zadnjega obračuna, temveč dogajanja in odrekanj zadnjih dveh mesecev.

Eden takšnih je bil slovenski organizator igre Aleksej Nikolić, ki je srečanje z Nemčijo zaradi prejetih petih osebnih napak končal predčasno. "Pustili smo srce na igrišču. Skozi prvenstvo smo se naučili, kako se boriti, kako biti celota. Mnogi niso verjeli, mi smo ves čas verjeli, da se lahko povežemo, in res smo iz tekme v tekmo dokazali, da smo izjemna ekipa. Zagotovo smo si tudi mi zaslužili napredovanje, a na koncu je bila Nemčija enostavno boljša," je v solzah dejal 30-letni slovenski košarkar.

Aleksej Nikolić je srečanje zaradi petih osebnih napak končal predčasno. Foto: Guliverimage

Dvig od priprav do velikega odra

Zatem je spregovoril o poti, ki jo je reprezentanca prehodila v letošnjem poletju. Ta se je začela precej neobetavno, saj sta sodelovanje odpovedala Josh Nebo in Vlatko Čančar, nato pa praktično ni minil teden, v katerem reprezentance ne bi spremljala kakšna negativna novica, ob tem so se kot po tekočem traku zbirali tudi porazi na pripravljalnih tekmah.

"Roko na srce na pripravah vse skupaj ni delovalo najboljše. Zagotovo smo se iskali, imeli smo svoj načrt, kako iti čez to, in v to smo tudi verjeli. Ko se je prvenstvo začelo, smo enostavno začeli igrati, takrat smo vsi vedeli, da gremo z 0:0, in pripravljalne tekme niso imele več rezultatskega pomena. Kot sem rekel, res sem ponosen na našo povezanost in užitek mi je bilo biti del tega in biti s fanti na prvenstvu," je bil čustven Nikolić.

Poraz v Beogradu potrebna streznitev

Še tik pred začetkom prvenstva so Slovenci v Beogradu prejeli bolečo zaušnico s strani Srbije, ki jim je prizadejala poraz z več kot 30 točkami razlike, sledil pa je pogovor v garderobi, ki je stvari začel obračati v pravo smer. In če so se Slovenci proti Poljski na prvem srečanju še nekoliko iskali, pa so nato, kljub na papirju daleč od optimalne zasedbe Slovenije, rastli iz tekme v tekmo.

Nikolić je bil na letošnjem prvenstvu eden od ključnih členov reprezentance. Foto: FIBA

"Enostavno, ko je bil čas, da se turnir začne, so vsi v reprezentanci dojeli, da smo tukaj eden za drugega in reprezentanco, predstavljamo državo, nihče ni nad ekipo in temu smo se podredili in mislim, da je ta miselnost tista, ki nas je najbolj združila. Našli smo način, da se povežemo med sabo, in uživali smo v vsakem trenutku na igrišču, ko je bilo dobro ali slabo, sploh ni bilo dileme oz. smo igrali eden za drugega. Res smo uživali in verjamem, da bomo tudi v bodoče še večkrat dokazali, kako se igra za reprezentanco," je še dodal Nikolić.

Prvič po kar nekaj časa je bilo tako v reprezentanci opaziti žar in iskrico, ki smo jo v zadnjih nekaj reprezentančnih akcijah pogrešali. "Zato tudi najbolj boli, ker veš, da zmoreš in da lahko, kar smo dokazali tudi proti Nemčiji, a košarka je tudi zaradi tega najlepši šport. Bila je izjemna tekma, če gledam objektivno, in danes so bili oni enostavno boljši," je še dodal Nikolić ter nato ob trepljajih in besedah spodbude odkorakal v garderobo.

