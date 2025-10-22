Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
22. 10. 2025,
7.25

Osveženo pred

15 minut

Sreda, 22. 10. 2025, 7.25

15 minut

Dolenjska avtocesta zaprta, promet preusmerjen

Avtor:
Na. R.

nesreča, dolenjska avtocesta | Zaradi del je zaprt del dolenjske avtoceste, promet pa so preusmerili. | Foto DARS

Zaradi del je zaprt del dolenjske avtoceste, promet pa so preusmerili.

Foto: DARS

Dolenjska avtocesta je zaprta med izvozom in uvozom priključka Novo mesto zahod proti Obrežju, promet je preusmerjen prek priključka. Nastal je zastoj, voznikom sporoča prometnoinformacijski center.

dolenjska avtocesta | Foto: DARS Foto: DARS

Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenjski.

Na ljubljanski zahodni obvoznici pa je zaradi nesreče oviran promet pred razcepom Kozarje iz smeri Brda proti Primorski.

Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred predorom Kastelec proti Kopru.

Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom in na obvoznicah. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od priključka Grosuplje vzhod proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Logatca mimo Vrhnike proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani.

