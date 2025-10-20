Poraz Slovenije na Hrvaškem, v petek žreb za futsalsko EP

Slovenska futsalska reprezentanca je v Zaboku odigrala še drugo prijateljsko tekmo s Hrvaško. Potem ko sta se izbrani vrsti v petek na Kodeljevem razšli z 2:2, je tokrat Hrvaška slavila s 4:1.

Slovenci so tokrat nastopili brez Mateja Fiderška, vrnil pa se je Žan Janež, ki je bil vpleten v prvi zadetek na tekmi. Po dobrih dveh minutah je namreč prodrl po desni strani in podal pred vrata, kjer je Luka Čop, strelec že na prvi tekmi, prišel pred svojega čuvaja in žogo preusmeril v mrežo.

Hrvati so pozneje zaigrali bolje in čeprav je Marko Peček dobro opravljal delo med vratnicama namesto Nejca Berzelaka, ki je branil na prvi tekmi, so domači izenačili v 13. minuti, ko je odbito žogo v mrežo pospravil Duje Kustura. Tri minute pozneje je domača zasedba povedla prek Franca Jelovčića, ko je zadel z desne strani za izid polčasa.

Hrvati so v 23. minuti še povečali prednost, ko je Niko Vukmir ostal sam pred Pečkom, potem pa so tudi Slovenci spet zaigrali bolje, a jim do zadetka ni uspelo priti, tudi v 33. minuti, ko je bil pred vrati neoviran Janež, a se je še enkrat več izkazal domači vratar Ante Piplica. Obe ekipi sta v zadnjih minutah izmenoma poskusili tudi z igro brez vratarja, pol minute pred koncem pa je Jelovčić zatresel prazno slovensko mrežo za končnih 4:1.

Slovenija in Hrvaška sta se v futsalu doslej pomerili 16-krat, Slovenija ostaja pri eni zmagi, Hrvati jih imajo 11.

Slovenijo so v tej oktobrski akciji zastopali Matej Fideršek (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Tilen Rajter (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Max Vesel (Rijeka), Jeremy Bukovec (Osijek), Nejc Hozjan (Osijek), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo), Uroš Đurič (Omiš), Žan Janež (Istra Pulj), Denis Kneževič (Uspinjača Gimka Zagreb), Nik Ambrožič (Extrem), Alen Zgonc (Extrem), Nejc Berzelak (Siliko), Jure Suban (Siliko) in Lovro Trdin (Siliko).

Priprave na EP

Prijateljski tekmi s Hrvaško sta bili del priprav na evropsko prvenstvo, ki ga bo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 ob Litvi in Latviji gostila tudi Slovenija. Ambasadorja prvenstva, za katerega bo žreb skupin v petek ob 11. uri v Kanuasu, bosta tudi nekdanji nogometni reprezentant Bojan Jokić in kapetan slovenske vrste Igor Osredkar.

Na žrebu bodo ekipe v štirih bobnih. V prvem bodo branilka naslova Portugalska, Španija, Ukrajina in Francija, v drugem Hrvaška, Italija, Slovenija in češka, v tretjem Poljska, Armenija, Gruzija in Belorusija, v četrtem pa Belgija, Madžarska, Latvija in Litva.

Slovenija bo na EP igrala osmič, doslej se je dvakrat prebila v četrtfinale, in sicer leta 2014 in 2018.

