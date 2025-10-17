Slovenska futsalska reprezentanca remizirala s Hrvaško

Slovenska futsalska reprezentanca je v Ljubljani igrala prvo od dveh prijateljskih tekem s Hrvaško. Izbranci Tomislava Horvata so pred 800 gledalci igrali neodločeno 2:2. Druga tekma med tema dvema tekmecema bo v ponedeljek v Zaboku.

Na tekmi, na kateri je 39-letni kapetan Igor Osredkar vpisal jubilejni 200. reprezentančni nastop, je Slovenija povedla po petih minutah, zadel je Luka Čop, sicer igralec zagrebškega Dinama. Nekaj trenutkov pozneje so nevarno zagrozili tudi Hrvati, ki so bili več pri žogi, izenačili pa so vsega dve sekundi pred koncem prvega polčasa. Takrat je z desne strani sprožil Čopov klubski soigralec Nikola Gudasić, žoga pa se je Nejcu Berzelaku izmuznila v mrežo.

V drugem polčasu so po pol minute Slovenci spet povedli, med strelce se je vpisal Jure Suban, toda Hrvati so v 28. minuti spet zadeli. Duje Kustura je mojstrsko zadel z volejem po podaji z leve strani in postavil končni izid.

Slovenija in Hrvaška sta tako odigrali 15. medsebojno tekmo, Slovenci imajo v teh eno zmago, deset porazov, štirikrat pa sta se reprezentanci razšli brez zmagovalca.