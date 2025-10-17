Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
17. 10. 2025,
19.45

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
futsal slovenska futsal reprezentanca Igor Osredkar

Petek, 17. 10. 2025, 19.45

1 ura, 6 minut

Priprave na EP v futsalu

Slovenska futsalska reprezentanca remizirala s Hrvaško

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Igor Osredkar | Foto Jure Banfi/alesfevzer.com

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Slovenska futsalska reprezentanca je v Ljubljani igrala prvo od dveh prijateljskih tekem s Hrvaško. Izbranci Tomislava Horvata so pred 800 gledalci igrali neodločeno 2:2. Druga tekma med tema dvema tekmecema bo v ponedeljek v Zaboku.

Na tekmi, na kateri je 39-letni kapetan Igor Osredkar vpisal jubilejni 200. reprezentančni nastop, je Slovenija povedla po petih minutah, zadel je Luka Čop, sicer igralec zagrebškega Dinama. Nekaj trenutkov pozneje so nevarno zagrozili tudi Hrvati, ki so bili več pri žogi, izenačili pa so vsega dve sekundi pred koncem prvega polčasa. Takrat je z desne strani sprožil Čopov klubski soigralec Nikola Gudasić, žoga pa se je Nejcu Berzelaku izmuznila v mrežo.

V drugem polčasu so po pol minute Slovenci spet povedli, med strelce se je vpisal Jure Suban, toda Hrvati so v 28. minuti spet zadeli. Duje Kustura je mojstrsko zadel z volejem po podaji z leve strani in postavil končni izid.

Slovenija in Hrvaška sta tako odigrali 15. medsebojno tekmo, Slovenci imajo v teh eno zmago, deset porazov, štirikrat pa sta se reprezentanci razšli brez zmagovalca.

futsal slovenska futsal reprezentanca Igor Osredkar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.